Казахстан и Афганистан планируют подписать соглашение о военном сотрудничестве

НУР-СУЛТАН. 3 ИЮНЯ - Министерством обороны подготовлен проект постановления правительства "О подписании соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Исламской Республики Афганистан о военном сотрудничестве", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Документ разработан для проведения внутригосударственных процедур по подписанию соглашения между правительствами двух стран. Целью проекта соглашения является создание правовой основы для установления и развития двустороннего военного сотрудничества",- сообщает Министерство обороны РК

Подписание документа позволит осуществлять военное сотрудничество в таких сферах, как оборонная политика, военная наука и образование, военная медицина, материально-техническое обеспечение, боевая подготовка, военная разведка и другие.

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