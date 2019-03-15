Казахстан и Китай подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве

Пекин. 23 ноября. Kazakhstan Today - В ходе официального визита премьер-министра Казахстана Бакытжана Сагинтаева в Китай подписаны межправительственные соглашения и ряд коммерческих документов, нацеленных на развитие казахстанско-китайского сотрудничества в области индустриализации и инвестиций, инноваций и цифровизации, сельского хозяйства и энергетики, передает Kazakhstan Today.





В частности, подписано соглашение между правительством РК и правительством КНР о военно-техническом сотрудничестве; меморандум о взаимопонимании по производству электролитического марганца в Карагандинской области между акиматом Карагандинской области, НК "Kazakh Invest" и Horgos Xingbang; меморандум о взаимопонимании для реализации проекта по производству синтетического парафина между АО "Конденсат", НК "Kazakh Invest" и CITIC Construction.





Представители двух стран также поставили подписи под: соглашением о сотрудничестве по проекту создания в Казахстане горно-химико-металлургического комплекса на базе месторождения Тымлай между ТОО "TENIR Logistic" и Youbang Innovative Investment Limited; соглашением по совместной реализации проекта по строительству ветряной электростанции в Акмолинской области между ТОО "Жел Электрик" и Universal Energy Ltd.; меморандумом о взаимопонимании для реализации проекта по строительству завода по переработке сахарной свеклы между АО "СПК "Павлодар" и CNOOD Asia Limited; соглашением о сотрудничестве по реализации проекта по развитию вольфрамовых месторождений "Северный Катпар" и "Верхнее Кайрактинское" между акиматом Карагандинской области, АО "НГК "Тау-Кен Самурык" и Xiamen Tungsten; соглашением об основных условиях сделки по проекту строительства завода по производству паравольфрамата аммония в Карагандинской области между АО "НГК "Тау-Кен Самурык" и Xiamen Tungsten.





Напомним, в ходе поездки премьер-министр РК провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином и передал ему приглашение главы государства посетить Казахстан с официальным визитом в 2019 году.





Сагинтаев также провел межправительственные переговоры с премьером Государственного совета КНР Ли Кэцяном, на которых обсужден ход реализации договоренностей, достигнутых на высоком уровне. В ходе переговоров поднимались вопросы дальнейшего укрепления и углубления двустороннего торгово-экономического, транспортно-логистического, инфраструктурного, индустриально-инновационного развития, экспорта отечественной сельхозпродукции, а также обозначены перспективы расширения взаимодействия в области инвестиций, цифровизации, промышленности, металлургии и машиностроения, энергетики и туризма. Кроме того, обозначена возможность увеличения объема трансконтинентальных контейнерных перевозок, особенно по маршруту Великого Шелкового пути, пишет primeminister.kz





Премьер-министр Казахстана встретился и с руководителями крупных китайских компаний и представителями экспертных структур. Он пригласил китайские компании к активному партнерству с Международным финансовым центром "Астана", где начала работать новая биржевая инфраструктура (AIX), и участию в программе приватизации.





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