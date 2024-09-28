Казахстан и Марокко подписали соглашение о безвизе

Фото: Акорда

Рассказать друзьям

Туркестан. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе визита в Туркестан президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с представителями общественности региона и посетил новый Дом дружбы, - В ходе визита в Туркестан президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с представителями общественности региона и посетил новый Дом дружбы, сообщает Акорда.





Я специально приехал на священную землю Туркестана. У региона светлое будущее. Хочу поблагодарить наших ветеранов, которые показывают пример молодежи. Мы должны прежде всего поддерживать подрастающее поколение. Нам нужно сообща работать во благо страны. Все вы хорошо осведомлены о текущей ситуации. Существуют различные внешние риски. Здесь, в Туркестанской области, живут представители пятидесяти национальностей. Я всем благодарен за дружбу, за упорный труд во имя развития нашего государства. В Казахстане никогда не было никаких фобий и не будет, потому что мы народ единый, толерантный, терпеливый и трудолюбивый. Это самое главное. Мы будем и далее строить наше гармоничное общество", - сказал Касым-Жомарт Токаев.









Глава государства отметил, что Туркестан стал красивым и чистым городом. По его словам, в этом есть заслуга первого президента страны Нурсултана Назарбаева, придавшего Туркестану статус областного центра.





В ходе встречи председатель совета аксакалов Созакбай Абдыкулов отметил позитивные изменения, происходящие в Туркестане, и поблагодарил за заботу о густонаселенном регионе со стороны государства.



