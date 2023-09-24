Казахстан и Сейшелы подписали взаимное безвизовое соглашение

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Нью-Йорк. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На полях 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу и министр иностранных дел и туризма Сейшельских островов Сильвестр Радегонд подписали соглашение о взаимном освобождении от визовых требований, - На полях 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу и министр иностранных дел и туризма Сейшельских островов Сильвестр Радегонд подписали соглашение о взаимном освобождении от визовых требований, сообщает пресс-служба МИД РК.





Мурат Нуртлеу подчеркнул растущее значение сотрудничества Казахстана со странами Африки. Он подтвердил готовность приложить совместные усилия к развитию казахстанско-сейшельского сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес, на двусторонней основе и в рамках многосторонних объединений.





МИД РК





По итогам переговоров министры подписали соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Сейшелы о взаимном освобождении от визовых требований, которое предусматривает отмену визовых требований для всех видов паспортов при въезде на срок до 30 календарных дней каждые полгода.





Соглашение вступит в силу через 30 дней после даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления сторонами о завершении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу.