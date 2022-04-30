Казахстан и Япония намерены развивать сотрудничество

Фото: Акорда

НУР-СУЛТАН. 29 АПРЕЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Японии Ешимасу Хаяши, прибывшего в столицу Казахстана с официальным визитом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе встречи были обсуждены состояние и перспективы развития казахско-японского расширенного стратегического партнерства в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, а также взаимодействие по линии международных структур", - сообщает Акорда .

Приветствуя Ешимасу Хаяши, глава государства отметил, что его визит имеет важное значение для дальнейшего продвижения двусторонних связей.

В этом году мы отмечаем 30-летие установления отношений между нашими странами. Это историческая веха. За этот период мы установили конструктивное сотрудничество и расширенное стратегическое партнерство. Это очень хороший результат взаимной работы", - сказал Токаев.

Президент акцентировал внимание на значительных возможностях в торговом и инвестиционном взаимодействии и заявил о заинтересованности Казахстана в наращивании многоплановых экономических связей с Японией. Кроме того, он высоко оценил успешное взаимодействие двух стран в рамках ООН, а также возможности в культурно-гуманитарной сфере.

Лидер Казахстана также подтвердил свое приглашение премьер-министру Японии Фумио Кишиде совершить визит в Казахстан в удобное время. По мнению президента, текущее состояние и потенциал казахско-японского сотрудничества имеет прочную основу для организации встречи на высшем уровне.

В свою очередь Ешимаса Хаяши поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за возможность встречи. Министр заявил о готовности японского правительства к расширению взаимовыгодного партнерства с Казахстаном в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Он отметил, что представленность японских компаний в нашей стране - самая высокая среди стран Центральной Азии.

Хаяши приветствовал масштабные реформы, реализуемые под руководством Касым-Жомарта Токаева, а также дал высокую оценку усилиям Казахстана по оказанию гуманитарной поддержки афганскому народу.

Кроме того, в ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. Отмечена важность дальнейшего развития диалога в формате "Центральная Азия - Япония".