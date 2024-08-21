Казахстан планирует увеличить объемы производства меди до 750 тыс. тонн к 2029 году

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Астана. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В области Абай реализуется проект нового медеплавильного завода. В рамках ввода крупнейшего предприятия до 2029 года объемы производства меди планируется увеличить с 450 тыс. до 750 тыс. тонн. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.





Благодаря нововведениям в законодательстве предприятия обрабатывающей промышленности и крупные горнодобывающие компании подписали 25 соглашений, обеспечивающих внутреннюю переработку первичного алюминия и медного сырья. В 2023 году объем переработки алюминия составил 51 тыс. тонн, что на 20% больше по сравнению с 2022 годом и на 70% по сравнению с 2021 годом. В 2024 году планируется увеличить переработку до 72 тыс. тонн.





Производство стали планируется увеличить до 10 млн тонн за счет расширения ТОО "Qarmet" и запуска новых проектов по производству стали специального назначения ("Казахсталь"). Кроме того, компания ERG совместно с BAOWU Steel в городе Рудный планируют запуск производства горячебрикетированного железа. Углубленная переработка железорудного сырья позволит обеспечить 100% сырьевую базу для сталелитейных производств.





Для развития обрабатывающей промышленности правительством в текущем году приняты меры по совершенствованию законодательства, сокращению административных барьеров, выделению льготного финансирования и внедрению новых инструментов стимулирования отечественного производства. Особое внимание уделяется перспективным направлениям, таким как: машиностроение, нефтехимия, углубленная переработка металлов, автомобилестроение и др. В результате по итогам полугодия в данном секторе наблюдается положительная динамика с совокупным показателем 105,1%. По вкладу в ВВП обрабатывающая промышленность на сегодня сохраняет третье место после горнодобывающей и торговли - 13,3%", - отметили в правительстве.





В машиностроительной отрасли планируется дальнейшее развитие железнодорожного кластера с освоением на действующих производствах практически всей линейки продукции для ж/д транспорта и магистральных путей: от мелких изделий до грузовых полувагонов. Реализация данных проектов позволит повысить уровень локализации в железнодорожном машиностроении до 50% к 2030 году.





В нефтегазовом машиностроении налажено производство частей для насосов и компрессоров, кранов, клапанов, вентилей, арматуры для трубопроводов, баков и цистерн. В скором времени будет запущено производство запорной арматуры, насосного, компрессорного и гидроциклонного оборудования, винтовых насосных систем и расширение производства нефтегазового оборудования.





В автомобилестроении ведется поэтапный переход на более сложный уровень сборки транспортных средств. Автопроизводителями выполняются обязательства по поэтапному доведению доли мелкоузловой сборки (CKD) до 50% от общего объема производства к 2027 году. В рамках развития автокомпонентной базы в малых промышленных зонах городов Костаная и Алматы реализуются проекты по производству сидений, пластиковых деталей и мультимедийных систем.





В строительной индустрии отечественные производители на сегодня покрывают потребности внутреннего рынка в базовых строительных материалах: по бетону на 100%, цементу на 93,7%, сухим строительным смесям на 98,3%. До 2029 года планируется реализация 170 новых проектов, в том числе по производству санфаянса, напольных покрытий, фиброцементных панелей, обоев, керамических плиток, облицовочных кирпичей, теплоизоляционных, кровельных и фасадных материалов. Это позволит увеличить долю местного содержания в стройиндустрии до 85%.





Продолжается работа по наращиванию производства бытовой техники за счет привлечения новых инвесторов, таких как китайская компания HKC Corporation и южнокорейская Samsung Electronics на базе действующего предприятия ТОО "Silk Road Electronics" в городе Сарани.





Для обеспечения предприятий широким доступом к инфраструктуре совершенствуется деятельность специальных экономических и индустриальных зон. С 1 января текущего года предоставление льгот участникам СЭЗ производится дифференцированно, в зависимости от вложенных инвестиций по принципу: "чем больше инвестиций - тем больше льгот".





Работа по расширению перечня приоритетных видов деятельности СЭЗ и привлечение большего количества предприятий обрабатывающей промышленности продолжается. Также прорабатывается вопрос унификации сроков функционирования всех СЭЗ до 2049 года, что создаст стабильные условия для долгосрочных инвестиций и развития.





Важным направлением является поддержка отечественных товаропроизводителей и загрузка мощностей предприятий.





Для этого в рамках государственных закупок были установлены изъятия из национального режима более 4 тыс. товаров отечественного производства, которые будут закупаться в приоритетном порядке у местных производителей. Среди них товары легкой промышленности, машиностроения, химической, металлургической, строительной и мебельной промышленностей, а также продовольственные товары.





Во исполнение поручений главы государства по увеличению объема отечественных товаров в регулируемых закупках и полноценного запуска системы офтейка в прошлом году отечественными производителями заключено 179 долгосрочных договоров и офтейк-контрактов на реализацию их продукции на общую сумму 66 млрд тенге.





Принят перечень крупных проектов по созданию кластеров высокого передела в приоритетных направлениях обрабатывающей промышленности. В их число вошли 17 проектов в металлургической и химической отраслях, нефтегазохимии, автомобилестроении и других сферах. Эти инициативы направлены на углубленную переработку сырья и развитие смежных отраслей, что будет способствовать устойчивому росту экономики в целом", - добавили в правительстве.