28.06.2024, 15:52 53506
Казахстан подписал "водное" соглашение с ЕАБР И ПРООН
Фото: ЕАБР
Рассказать друзьям
Алматы. 28 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Соглашение о сотрудничестве в сфере водных ресурсов подписали сегодня в рамках бизнес-форума Евразийского банка развития Министерство водных ресурсов и ирригации РК, Программа развития ООН и ЕАБР.
Сегодня мы подписали трехстороннее соглашение о дальнейшем сотрудничестве в сфере управления водными ресурсами с элементами цифровизации. Это итог нашей работы за последние 6 месяцев. Я думаю, что подписание этого документа послужит хорошим стимулом в вопросах водосбережения, рационального использования воды и экономии водных ресурсов нашей республики", - заявил после подписания документа министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
Напомним, вчера участники форума обсудили высокоприоритетный вопрос водной безопасности в Центрально-Азиатском регионе.
По словам спикеров, перед странами ЦА стоит вызов - найти финансирование в сектор водоснабжения и водоотведения. На период до 2030 года региону не хватает более 12 млрд долларов финансирования, или порядка 2 млрд долларов ежегодно. Эксперты выделили три решения, которые могли бы содействовать обеспечению необходимых инвестиций.
Председатель правления ЕАБР Николай Подгузов заявил, что банк горячо поддерживает инициативу Казахстана в запуске 3500 км новых ирригационных сетей, строительстве 20 новых водохранилищ и установке счетчиков учета воды в режиме реального времени.
Ранее ЕАБР в своем докладе спрогнозировал серьезную нехватку поливной воды в ЦА к 2028 году и предложил 10 практических шагов по водосбережению.
новости по теме
28.06.2024, 18:38 46721
Саммит ШОС: в Астане усиливают охрану воздушных рубежей
Фото: depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 28 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане во время проведения саммита Шанхайской организации сотрудничества будет усилена охрана воздушных рубежей над столицей, сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Казахстан.
В 28 июня по 1 июля текущего года пройдут тренировочные полеты авиации Вооруженных сил в строгом соответствии с правилами безопасности", - проинформировали в министерстве.
В ведомстве также попросили жителей и гостей Астаны отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям.
Напомним, в Астане 3-4 июля пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества.
28.06.2024, 17:25 48081
В Казахстане в правила дорожного движения намерены внести новые поправки
Рассказать друзьям
Астана. 28 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет административной полиции МВД Казахстана разработал проект приказа "О внесении изменений и дополнений в приказ министра внутренних дел Республики Казахстан от 30 июня 2023 года № 534 "Об утверждении правил дорожного движения, основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, перечня оперативных и специальных служб, транспорт которых подлежит оборудованию специальными световыми и звуковыми сигналами и окраске по специальным цветографическим схемам".
В частности, согласно данным сравнительной таблицы, вводится понятие "электромобиль".
Электромобиль - механическое транспортное средство, оснащенное и приводимое в движение электрическим двигателем, получающим энергию от аккумуляторных батарей, емкостных накопителей и (или) топливных элементов, и заряжаемое исключительно с помощью внешнего источника электрической энергии", - говорится в документе.
Также сообщается, что в населенных пунктах разрешается движение:
- транспортных средств со скоростью не более 60 километров в час, за исключением грузовых автомобилей, автобусов и специальных режимов движения, установленных соответствующими дорожными знаками, но не более 90 километров в час;
- грузовых автомобилей, автобусов со скоростью не более 50 километров в час;
- транспортных средств в жилых зонах и дворовых территориях со скоростью не более 20 километров в час.
С полным текстом правил можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
Ранее в департаменте полиции Алматы разъяснили новые поправки в правила дорожного движения, которые вступили в силу 6 мая.
28.06.2024, 13:21 58686
Отказать Масимову в помиловании рекомендовали президенту
Фото: Inform.kz
Рассказать друзьям
Астана. 28 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Члены комиссии по помилованию рекомендовали президенту отказать Кариму Масимову в его просьбе о помиловании, сообщил на своей странице в Facebook председатель комиссии Марат Башимов.
Он напомнил, что задачей комиссии является предварительное рассмотрение материалов о помиловании.
После подачи обращения, которое регистрируется, отправляются запросы в КУИС МВД, ГП и Верховный суд. После получения информации, оно тщательно обсуждается на комиссии", - пояснил Башимов.
В состав комиссии входят представители неправительственных организаций, ученые, представители различных органов, уполномоченный по правам человека в РК, помощник президента по правовым вопросам, заместитель генпрокурора и председатель КУИС МВД РК.
Что касается окончательного решения о помиловании, его принимает президент.
Это только его исключительное конституционное право. То есть каждый гражданин может обратиться к главе государства с ходатайством о помиловании", - напомнил Башимов.
Материалы о помиловании Масимова были предварительно рассмотрены на последнем заседании комиссии.
Путем сокращения срока на два года рассмотрены некоторые положительные рекомендации. На вопросы журналистов о рассмотрении вопросов о помиловании К. Масимова, комиссией рекомендовано ему отказать", - написал Башимов.
Напомним, приговор по делу экс-главы КНБ Карима Масимова и его заместителей был вынесен 24 апреля 2023 года. Подсудимых обвиняли в государственной измене, насильственном захвате власти в РК и превышении власти и должностных полномочий. Масимов получил наказание в виде 18 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Его заместители получили от 3 до 16 лет лишения свободы. Все осужденные были лишены званий генералов и государственных наград. Также в доход государства взыскано свыше 10 млрд тенге и 24 млн долларов.
В мае прошлого года Масимов подал апелляцию на приговор суда. Также апелляционные жалобы подали бывшие заместители Масимова. 16 июня апелляционной инстанцией по уголовным делам суда Астаны пересмотрено уголовное дело под грифом "совершенно секретно" по жалобам Масимова К., Садыкулова А., Ергожина Д., Осипова М. и их защитников. Апелляционная инстанция изменила приговор суда первой инстанции в отношении Масимова в части вида учреждения для отбывания наказания с учреждения максимальной на среднюю безопасность.
В июле Масимов и его заместители попали в список лиц, связанных с финансированием терроризма. Осенью стало известно, что Карим Масимов доставлен в СИЗО в рамках следствия по делу о коррупции и отмывании денег.
Его брата - бывшего начальника департамента полиции Павлодарской области Нурлана Масимова приговорили к 10 годам лишения свободы. Экс-полицейский обвинялся в получении взятки в крупном размере, присвоении или растрате вверенного чужого имущества в особо крупном размере, также он обвинялся в умышленном незаконном пересечении госграницы.
В середине июня Карим Масимов подал ходатайство о помиловании.
28.06.2024, 13:06 59676
Символы органов национальной безопасности утвердил Токаев
В указе также утверждены изображение и описание символов
Рассказать друзьям
Астана. 28 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев своим указом утвердил символы органов национальной безопасности Республики Казахстан, их изображение и описание.
Согласно документу, символами органов национальной безопасности являются:
- флаг;
- эмблема;
- флаг службы специального назначения "А" КНБ РК;
- знамя службы внешней разведки КНБ РК;
- знамя Академии КНБ РК.
В указе также утверждены изображение и описание символов.
Условия содержания, хранения и выноса флагов и знамен органов национальной безопасности РК определяются Уставом внутренней службы органов национальной безопасности", - говорится в документе.
Эмблема органов национальной безопасности устанавливается на служебных зданиях КНБ, а также на зданиях органов комитета.
Указ вводится в действие после дня его первого официального опубликования.
28.06.2024, 10:27 64661
Депутаты парламента ушли на каникулы
Фото: Parlam.kz
Рассказать друзьям
Астана. 28 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Спикер мажилиса Ерлан Кошанов в ходе совместного заседания сената и мажилиса объявил о закрытии второй сессии парламента VIII созыва, передает корреспондент агентства.
Подводя итоги сессии, спикер мажилиса сообщил, что за время работы было проведено 5 совместных заседаний палат парламента, 39 пленарных заседаний мажилиса и 43 пленарных заседания сената. В ходе сессии на рассмотрении двух палат находилось 179 законопроектов, из которых 102 были приняты. В течение сессии депутаты совместно с правительством работали над рядом важных законопроектов. Принят главный финансовый документ - республиканский бюджет.
Базовым вектором деятельности депутатского корпуса были реализация ежегодных посланий главы государства, президентской предвыборной программы, решений, принятых на Национальном курултае. В этой связи законодательная повестка второй сессии была насыщенной", - сказал Кошанов.
В настоящее время в портфеле парламента находится 71 законопроект. Депутатскому корпусу предстоит работа над Бюджетным, Налоговым, Строительным, Водным кодексами.
Мы ожидаем также абсолютно новый Цифровой кодекс. Нас ждет серьезная работа над законопроектами по вопросам противодействия коррупции; борьбы с наркотиками; религии, реформы судебной системы и другими. Здесь потребуется слаженная и скрупулезная работа как парламента, правительства, так и экспертного сообщества", - озвучил Кошанов планы работы парламента.
28.06.2024, 08:49 67761
Президент поздравил работников СМИ с профессиональным праздником
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 28 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил журналистов, работников средств массовой информации с профессиональным праздником, сообщает Акорда.
Глава государства с воем поздравлении отметил, что средства массовой информации страны играют огромную роль в обновлении общественного сознания и укреплении сплоченности нации. Развитие масс-медиа, защита прав и законных интересов журналистов является одной из приоритетных задач государства.
Он подчеркнул, что отечественная журналистика обладает большой историей и собственным уникальным стилем, выработанным несколькими поколениями мастеров своего дела. Важно сохранить ее богатое наследие и славные просветительские традиции.
Представители медиасферы нашей страны сегодня достойно выполняют эту ответственную миссию. Вы показываете пример подлинного профессионализма, изо дня в день обеспечивая граждан достоверной и оперативной информацией. Уверен, вы будете и впредь поднимать волнующие людей вопросы, всемерно содействовать продвижению наших общенациональных ценностей. Желаю вам благополучия, успехов и творческого вдохновения", - говорится в поздравлении президента.
Накануне глава государства наградил представителей СМИ по случаю профессионального праздника.
27.06.2024, 19:59 95141
Как в Казахстане будут наказывать госслужащих за нарушение запрета на азартные игры
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах сената парламента вице-министр туризма и спорта Республики Казахстан Мирас Тулебаев рассказал, как будут наказывать государственных служащих за нарушение запрета на азартные игры в Казахстане, передает корреспондент агентства.
Если госслужащий или военнослужащий примет участие в азартной игре, сделает ставку в букмекерской конторе, то в этом случае по отрицательным мотивам он будет освобожден от занимаемой должности (...) Штрафных санкций не предусмотрено, в отношении госслужащего такой санкции нет", - пояснил вице-министр.
Также он уточнил, что госслужащие будут проходить проверку на ресепшене при входе в здание, где находится игорное заведение, даже если они пришли туда для посещения ресторана.
Здания игорных заведений, имеющих лицензии казино, залы игровых автоматов находятся в одном комплексе, и там вход один. То есть, прежде чем зайти в этот ресторан или пользоваться услугами общепита, местами размещения отелей, государственный служащий должен пройти соответствующую проверку на ресепшене", - дополнил Мирас Тулебаев.
Напомним, сегодня в ходе заседания сената парламента Казахстана депутатами был одобрен ряд важнейших законов.
27.06.2024, 18:16 66146
Токаев подписал два закона
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал два закона, сообщает пресс-служба Акорды.
В частности, главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о взаимном учреждении культурных центров" и закон Республики Казахстан "О ратификации соглашения о международных комбинированных грузовых перевозках между правительствами государств - членов Организации тюркских государств".
Напомним, соглашение между правительствами Казахстана и Китая о взаимном учреждении культурных центров направлено на развитие дружественных отношений, обмен и сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере.
В свою очередь целью соглашения о международных комбинированных грузовых перевозках между правительствами государств - членов Организации тюркских государств является дальнейшее развитие транзитно-транспортного потенциала и торгово-экономических отношений между государствами - членами ОТГ.
Читаемое
29.06.2024, 09:00В Мангистауской области выявили 7 случаев заражения эхинококкозом 29.06.2024, 12:158551В Костанайской области нашли тело пропавшей девушки 29.06.2024, 09:233356В Кыргызстане сошел сель, есть жертвы 29.06.2024, 15:25Иранская судоходная компания инвестирует в строительство казахстанского терминала в порту Персидского залива2646Иранская судоходная компания инвестирует в строительство казахстанского терминала в порту Персидского залива 29.06.2024, 14:131306Генсек ООН посетит Казахстан 22.06.2024, 18:44258156По факту отключения воды в Павлодаре проведут расследование 22.06.2024, 12:41231631Уволенного гендиректора Атырауского НПЗ восстановили в должности 22.06.2024, 11:52224916Подозреваемый в нападении на казахстанского журналиста в Киеве пришел в полицию 22.06.2024, 11:13223981Жительницу Туркестанской области оштрафовали на полмиллиона тенге за клевету в соцсети 23.06.2024, 18:08208411Женщина сорвалась со скалы в Карагандинской области 10.06.2024, 09:13265381Пять человек погибли в результате страшного ДТП в Алматинской области 22.06.2024, 18:44258156По факту отключения воды в Павлодаре проведут расследование 08.06.2024, 11:51254616Тело пропавшего мальчика нашли в Актюбинской области 05.06.2024, 11:48253831Защитную дамбу близ Атырау размыло паводками 09.06.2024, 16:23250291Пять человек погибли в ДТП в Карагандинской области
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Алматы проводится реконструкция озера Сайран, которая вызывает недовольство среди горожан. Жители мегаполиса опасаются, что уникальной природной зеленой зоне Сайрана будет нанесен колоссальный экологический ущерб. Как Вы относитесь к реконструкции?