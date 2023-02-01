31.01.2023, 17:45 23666

Казахстан ужесточит правила работы в стране для иностранных автоперевозчиков

С 20 февраля Минтранс Казахстана вносит изменения в правила допуска к международным грузоперевозкам, согласно которым компании-новички будут лишены таких прав
Казахстан ужесточит правила работы в стране для иностранных автоперевозчиков
Фото: Depositphotos
Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Власти Казахстана намерены ужесточить правила работы в стране для иностранных автоперевозчиков, в том числе российских, которые использовали казахстанскую регистрацию для обхода санкций и транспортировки товаров в Европу и из нее, сообщила председатель правления Союза автоперевозчиков и экспедиторов республики (САПЭК) Асель Садыкова.

По ее словам, с 20 февраля 2023 года в приказ министра транспорта и коммуникаций "Правила допуска автомобильных перевозчиков к осуществлению международных автомобильных перевозок грузов" будут внесены изменения, согласно которым компании-новички будут лишены права заниматься международными перевозками в Казахстане.

По мнению Асель Садыковой, изменение позволит защитить казахстанских перевозчиков от давления конкурентов из России и Беларуси.

Владельцы этих компаний, пытаясь обойти санкции, регистрировали свои грузовики в Казахстане и по квоте нашей страны продолжали возить товары в Европу и обратно", - рассказала Садыкова.


Она напомнила, что за границей новая компания не имеет права работать на международных перевозках в течение первых трех лет.

В Казахстане такой системы не было, поэтому российские и белорусские компании начали активно перерегистрироваться как казахстанские. Около 5 тысяч грузовиков успели зайти", - рассказала глава союза.


В результате количество фур, осуществляющих международные перевозки, увеличилось почти в 2,3 раза, до 16 тысяч, а российские и белорусские компании, ставшие недавно казахстанскими, забрали себе 70% рынка.

Таким образом, в Казахстане возник дефицит разрешений на поездки в Европу, а национальные перевозчики начали бить тревогу, многократно обращаясь в Министерство индустрии и инфраструктурного развития.

По словам Садыковой, эти жалобы были услышаны: новые правила покончат с практикой перерегистрации российских грузовиков в Казахстане и позволят защитить казахстанских перевозчиков от конкуренции. Впрочем, признает она, неясно, что делать с теми российскими и белорусскими компаниями, которые успели "сменить гражданство", - сообщает сайт moscowtimes.ru.

 

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31.01.2023, 18:28 18631

Мусин: Мы обязаны предоставить людям качественный интернет

Проблема стоит остро не только в аулах, но даже на центральных улицах левобережья столицы
Мусин: Мы обязаны предоставить людям качественный интернет
Фото: Depositphotos
Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр цифрового развития Багдат Мусин провел рабочее совещание с операторами связи по проблемным вопросам качества связи.

Глава ведомства обратил внимание на низкое качество предоставления услуг населению. По его словам, нарекания со стороны жителей увеличиваются и вместе с тем растет социальное напряжение, сообщает пресс-служба ведомства.

Сегодня интернет - это социальный товар, можно сказать, это одна из первичных потребностей человека. Мы обязаны предоставить людям качественный интернет", - сказал Багдат Мусин.


Он отметил, что проблема стоит остро не только в аулах, но даже на центральных улицах левобережья столицы.

Общественность не будет жаловаться на пустом месте. Выезжая на проспект Туран, ощущение, что мы оказались в "черной дыре". ЖК "Манхэттен", Sat City и район КазГЮУ уже не укладывается в понимание качественного предоставления услуг. Хотя вы должны понимать, что там нет большого количества многоэтажек. Это недопустимо, и мы должны совместно искоренить этот вопрос", - подчеркнул Мусин.


Министр предложил перегруппировать усилия и начать плотно вести коммуникацию с начальниками технических служб, строительными компаниями, земельщиками и постоянно мониторить ситуацию. По его словам, необходимо выявлять проблемные участки земли и вместе с акиматом на месте решать проблему. Он также призвал операторов не уходить с этого участка, пока не решится та или иная проблема.

Мы как регуляторы можем бесконечно выписывать штрафы, но я считаю, что наряду с этим нужно направить работу и в созидательное русло. Надо садиться за стол переговоров и по каждой теме и направлению решать проблемы", - заключил Мусин.


Ранее премьер-министр РК Алихан Смаилов на заседании коллегии Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности раскритиковал Мусина за плохое качество интернета в Казахстане.
 
31.01.2023, 18:22 19826

Токаев выразил соболезнования главе Пакистана в связи с терактом в Пешаваре

Глава государства с глубоким прискорбием воспринял известие о многочисленных жертвах и пострадавших в результате террористического акта в мечети города Пешавара

Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Касым-Жомарт Токаев направил телеграммы соболезнования президенту Пакистана Арифу Алви и премьер-министру Шахбазу Шарифу.

Глава государства с глубоким прискорбием воспринял известие о многочисленных жертвах и пострадавших в результате террористического акта в мечети города Пешавара, сообщает Акорда.

"Разделяю чувства всех пакистанцев и решительно осуждаю этот чудовищный акт насилия, который несовместим с какой-либо религией, противоречит человеческим убеждениям и здравому смыслу. Терроризм во всех его формах и проявлениях неприемлем и не может быть оправдан. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования и сочувствие семьям погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. В это скорбное время мы солидарны с народом Пакистана", - говорится в соболезновании.

Напомним, в результате взрыва в мечети в городе Пешаваре на северо-востоке Пакистана погибли 17 человек и более 90 пострадали.


31.01.2023, 17:57 22561

При поддержке AMANAT природным газом обеспечено 140 населенных пунктов

Председатель AMANAT Ерлан Кошанов провел совещание о текущей работе партии и подготовке к предстоящей электоральной кампании
Фото: Amanat
Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель AMANAT Ерлан Кошанов провел совещание о текущей работе партии и подготовке к предстоящей электоральной кампании. В мероприятии приняли участие сотрудники центрального аппарата, активисты и руководство региональных филиалов.

Ерлан Кошанов заслушал партийцев и поставил ряд задач по подготовке к предстоящей электоральной кампании.

К этим выборам AMANAT подходит максимально подготовленной. У нас большой опыт. Достаточно организационных и кадровых ресурсов. У партии есть свой электорат. Теперь необходимо все это грамотно использовать, мобилизовав общество вокруг созидательной повестки по развитию страны. Партия должна и дальше быть главной движущей силой проводимых государственных реформ", - отметил председатель партии.


Исполнительный секретарь Елнур Бейсенбаев в своем докладе подчеркнул, что на сегодня ведется работа над списками кандидатов в мажилис и маслихаты, а также подготовка к съезду партии, который запланирован на 7 февраля в городе Астане.

Об итогах реализации предвыборной программы партии проинформировала депутат фракции партии в мажилисе VІI созыва Екатерина Смышляева.

За два года треть задач, поставленных на 5 лет, выполнены в полном объеме. Природным газом обеспечено 140 населенных пунктов, отремонтировано 8,4 тысячи километров местных дорог, реализовано больше 200 проектов в сфере питьевого водоснабжения. Создано 84 тысячи мест в дошкольных организациях, полностью автоматизирована очередь в них. В целом из всех инициированных в мажилисе законопроектов 99% - это инициативы фракции партии AMANAT", - рассказала Смышляева.


Также в рамках исполнения предвыборных обещаний партии было построено 502 школы на более чем 200 тысяч ученических мест, модернизировано свыше 2 тысяч школ в моногородах, райцентрах и селах. Свыше 20 тысяч студентов вузов и колледжей получили места в общежитиях.

В свою очередь секретарь партии Эльдар Жумагазиев рассказал об текущих итогах по проекту "Ауыл аманаты". Он особо подчеркнул, что на его реализацию ориентированы все филиалы партии по всей стране.

В рамках предвыборной программы президента запущен проект "Ауыл аманаты". Совместно с местными исполнительными органами определены 300 пилотных сельских округов во всех регионах. На текущий год в республиканском бюджете на эти цели выделено 52,4 млрд тенге", - рассказал Жумагазиев.


Член партии, известный юрист Бакытжан Базарбек рассказал о деятельности комиссии "Жер аманаты".

При содействии комиссии в собственность государства возвращено 3,2 млн га земель сельскохозяйственного назначения. По инициативе комиссии Министерством сельского хозяйства совместно с другими госорганами разработана интерактивная карта возвращенных земель. Также в ходе работы комиссия защитила права около 3000 пайщиков по всей стране", - отметил он.


Правозащитник Абзал Куспан проинформировал участников совещания о партийном проекте "Құқықтық көмек", реализованном в качестве пилота в Атырауской области.

В первую очередь мы консультировали население в сельской местности, поскольку при решении вопросов правового характера у горожан больше возможностей. Всего было принято более 100 человек в различных районах Атырауской области. Граждан волнуют вопросы неуплаты алиментов, приватизации жилья, трудовых споров", - рассказал Куспан.


Участники совещания также были проинформированы о полученных результатах пилотного проекта AMANAT SERVICE, запущенного на базе филиала партии в Атырауской области, а также о подготовке к предстоящему женскому форуму, проводимому при поддержке AMANAT.
 
31.01.2023, 16:03 27586

Токаев дал ряд поручений по развитию Астаны

В числе поручений: ввод первой очереди ТЭЦ-3, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, газо- и водоснабжение столицы, развитие общественного транспорта и другие
Токаев дал ряд поручений по развитию Астаны
Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Приоритетной задачей развития Астаны является комплексное развитие инженерной инфраструктуры, заявил сегодня на совещании по вопросам развития столицы президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает Акорда.

Необходимо последовательно развивать инфраструктуру Астаны. При сохранении текущих темпов урбанизации население столицы может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году. Город быстро растет, из-за чего многие требования генерального плана сегодня систематически нарушаются", - отметил президент.


Глава государства поручил правительству совместно с акиматом решить следующие проблемные вопросы.

  • Развивать инженерную инфраструктуру

В данном направлении есть определенные проблемы. В частности, акимат уже более 10 лет не может ввести в эксплуатацию ТЭЦ-3. Срок сдачи проекта неоднократно переносился, что привело к его удорожанию на 53 миллиарда тенге. Этот вопрос поднимался в 2019 году, но готовность объекта по-прежнему составляет только 83%", - подчеркнул глава государства.


В результате столица страдает от дефицита теплоэнергии, превышающего 300 гигакалорий.

Токаев поручил правительству совместно с акиматом столицы до конца текущего года обеспечить ввод первой очереди ТЭЦ-3, а также завершить строительство двух газовых котельных. Кроме того, по его словам, следует определиться с целесообразностью, сроками и источниками финансирования строительства второй очереди ТЭЦ-3.

  • Обеспечить стабильное электроснабжение

Акимату нужно ускорить строительство подстанций общей мощностью 700 мегаватт. Со скрипом идет и газификация города, на которую из бюджета выделены большие средства", - отметил Токаев.


  • Завершить газификацию столицы

В 2019 году был завершен первый этап магистрального газопровода "Сарыарка". Задача акимата - довести газ до жилых массивов, где проживает более 300 тысяч человек. Сейчас организованное газоснабжение имеют только 8 тысяч абонентов. Из-за низких темпов газификации ухудшается экология - в морозные дни дым печного отопления формирует над городом густой смог. Ранее я неоднократно давал поручение завершить газификацию столицы. Но сроки его исполнения постоянно переносятся", - заявил президент.


Он подчеркнул, что правительству и акимату необходимо активизировать работу по газификации и завершить ее в установленные сроки. При этом правительству совместно с фондом "Самрук-Казына" нужно решить вопрос обеспечения столицы необходимыми объемами газа.

Вместе с тем, отметил президент, само подключение газа для казахстанцев обходится недешево - до двух миллионов тенге. И такая ситуация сложилась во всех регионах.

Поручаю агентству по защите и развитию конкуренции совместно с правительством внести конкретные предложения по обеспечению прозрачного и понятного ценообразования на подключение газа для населения", - добавил глава государства.


  • Увеличить объемы водоснабжения

Актуальной остается проблема с резервными источниками водоснабжения. В маловодные периоды может возникнуть реальная угроза: город останется без воды.


Министерству экологии следует проработать все предложения, озвученные сегодня акимом города, в том числе решить вопрос увеличения водообеспечения Астанинского водохранилища. Важно также ускорить строительство насосно-фильтровальной станции № 3 и второго канализационно-очистительного сооружения", - отметил президент.

  • Системное планирование развития города

Много вопросов накопилось в сфере жилищного строительства. Из-за нехватки инженерной инфраструктуры акимат предлагает постепенно снижать темпы возведения жилья. При этом в столице высокая рождаемость и большой миграционный приток. Нельзя забывать, что при снижении темпов строительства без работы могут остаться около 30 тысяч человек. Чтобы не возникало такого рода проблем, нужно системное планирование города. В этом деле, к сожалению, ощущаются серьезные пробелы", - заявил глава государства.


По его словам, столица должна быть обеспечена необходимой инженерной инфраструктурой. Во всех строящихся объектах следует применять современные энергосберегающие технологии. Не сходит с повестки дня и проблема порядка четырех тысяч дольщиков. Из-за слабой законодательной базы в городе могут появиться новые проблемные объекты.

Сейчас в Астане без разрешительных документов возводятся более 90 жилых комплексов. Строительные компании просто оплачивают незначительный штраф и продолжают привлекать средства граждан. Правительству следует ужесточить меры госрегулирования. Нельзя допускать, чтобы застройщики привлекали средства дольщиков в обход законодательства. К этой работе должно подключиться Агентство по финансовому мониторингу", - отметил президент.


Он также добавил, что в уполномоченные органы поступает много жалоб касательно непрозрачности выделения земельных участков. Речь идет об "особых" условиях для известных строительных компаний. Президент поручил сделать процесс открытым - через цифровые сервисы и на конкурсной основе.

  • Сделать качественные дороги

Сейчас, по словам Токаева, качество дорог вызывает много вопросов.

Например, ряд улиц в городе ремонтируется каждый год. Но с наступлением весны состояние этих дорог не выдерживает никакой критики. Некоторые же дороги и вовсе остались бесхозными. Это связано с неправильным либо некачественным проведением работ при строительстве и ремонте дорог. Правительство и акимат должны отдельно рассмотреть эту проблему. Если необходимо, надо заменить подрядчиков", - поручил президент.


  • Развивать общественный транспорт

Президент напомнил о своем поручении провести анализ загруженности автобусных маршрутов и увеличить их интенсивность.

Однако люди так и продолжают ожидают автобусы по полчаса и более, а иногда автобусы так переполнены, что пассажиры попросту не помещаются в них. Сегодня городу не хватает более 400 автобусов, а в течение 5 лет их дефицит может вырасти в 2 раза. Свыше 400 остановок не оборудованы заездными карманами для автобусов. 300 остановок не обустроены закрытыми павильонами ожидания, что становится особенно актуальным в зимний период", - заявил Токаев.


Он добавил, что по-прежнему считает проект LRT ошибочным, но сейчас его необходимо реализовать.

Если мы остановим строительство LRT, то убытки будут еще больше. Другой альтернативы нет. В целом акимату совместно с правительством необходимо разработать комплексную программу развития транспортной системы Астаны", - заявил глава государства.


  • Заняться благоустройством столицы

Пересмотреть концепцию развития городской среды. Городу нужно больше общественных пространств, зеленых насаждений и пешеходных улиц, заявил Токаев.

Строить дома без паркингов, вместо этого возвести многоуровневый крытый автомобильный паркинг.

Сохранить эстетический облик столицы за счет лучших мировых архитектурных решений. Сейчас, по словам президента, строящиеся объекты совершенно не гармонируют друг с другом. В пример он привел район юго-востока, где очень много хаотично возведенных зданий и объектов, не выдерживающих критики.

Озеленить город за счет высадки многолетних растений и ликвидировать стихийные свалки.

  • Повышать социальное благополучие горожан

Сейчас, по словам Токаева, более 60% трудоспособных получателей адресной социальной помощи остаются малообеспеченными. В столице фиксируется один из самых высоких уровней молодежной безработицы, она занимает второе место по республике.

  • Повышать экономический потенциал Астаны и Астанинской агломерации

Для этого, по словам главы государства, необходимо объединить две специальные экономические зоны и переориентировать их работу, сделав упор на развитие обрабатывающей промышленности, IT-сектора и новых технологий.

  • Реализовать потенциал Астаны как центра притяжения инвестиций

Здесь базируется более 70 посольств и 16 международных организаций. Это открывает большие возможности для привлечения инвестиций, которые почему-то не используются. Потенциальные инвесторы выступают в роли просителей, у них опускаются руки, и они уходят. В результате Астана недополучает значительные объемы инвестиций - на город приходится менее 4% иностранных вложений в нашу страну", - подчеркнул президент.


  • Развивать детскую медицину

Медицинская инфраструктура не поспевает за ростом численности столицы, подчеркнул президент.

В поликлиниках очереди, в родильных домах нехватка мест, и они перегружены на 68%. Более того, некоторые больницы не соответствуют элементарным базовым санитарным нормам. Приемные покои в детских больницах не оборудованы. Детский травматологический пункт в столице единственный, где всегда очень много пациентов. При этом многопрофильная детская больница № 3 работает только как инфекционная. Там до сих пор нет хирургической, офтальмологической и травматологической помощи. Для столицы это неприемлемо", - заявил Токаев.


  • Решить вопрос дефицита школ и детских садов

Сейчас в столице не выполняются планы по строительству школ. В прошлом году построено всего 3 новые школы, не введено 8. В результате увеличивается количество трехсменных и переуплотненных школ.

В некоторых классах более 30 учеников. Это все влияет на качество обучения. Кроме того, ощущается нехватка мест в специальных школах для детей с особыми потребностями", - отметил президент.


В целом глава государства поручил актуализировать стратегию развития города до 2050 года.

В этом документе должны быть определены основные направления комплексного развития города. Поручаю акимату Астаны провести общественные слушания и разработать новый генеральный план столицы. Далее правительство должно его принять до конца этого года. Администрации президента необходимо обеспечить контроль за его своевременным и качественным выполнением. Жду от вас конкретных результатов", - резюмировал Токаев.

 
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Теги:ТокаевСовещаниеРазвитиеАстана
31.01.2023, 15:37 28656

Из комиссии по правам человека исключили Абаева, Меркеля и Мусина

Соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев
Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Указом главы государства Касым-Жомарта Токаева внесены изменения в состав комиссии по правам человека при президенте РК.

Из состава комиссии исключены:
  • бывший министр культуры и спорта Даурен Абаев;
  • уполномоченный по правам человека, председатель Конституционного суда Эльвира Азимова;
  • бывший член Конституционного совета Иоган Меркель;
  • экс-министр юстиции, ныне судья Конституционного суда Канат Мусин;
  • бывший проректор по учебной работе ЕНУ имени Гумилева, судья Конституционного суда Еркин Онгарбаев.

В состав комиссии включены:
  • главный редактор международного научного журнала "Наука и жизнь Казахстана" (по согласованию) Есберген Алауханов;
  • министр просвещения РК Гани Бейсембаев;
  • министр юстиции РК Азамат Ескараев;        
  • уполномоченный по правам человека в РК (по согласованию) Артур Ластаев;
  • министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек;
  • министра культуры и спорта РК Асхат Оралов;
  • директор общественного объединения "Правовой центр женских инициатив "Сана Сезім" (по согласованию) Шахноза Хасанова.
 
31.01.2023, 13:59 31986

Министр информации прокомментировал атаки на казахстанских журналистов

МИОР держит на контроле расследование атак на казахстанских журналистов
Министр информации прокомментировал атаки на казахстанских журналистов
Фото: Depositphotos
Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали в кулуарах правительства прокомментировал атаки на казахстанских журналистов.

С начала сентября я сделал шесть заявлений, начиная со случая в Актобе. Мы готовы в любое время защищать права журналистов, готовы оказывать любую поддержку им. Об этом говорилось на наших платформах, также на своей личной странице докладывал об этом. Я встречался с этими журналистами, разговаривал. Мы уведомили и других журналистов о готовности помочь", - цитирует министра Tengrinews.kz.


Он напомнил, что президент поручил провести тщательное расследование серии преступлений против журналистов.

По этим фактам были задержаны некоторые граждане. Поэтому мы держим на личном контроле эти факты. В любом случае мы на стороне журналистов. Мы готовы оказать им поддержку", - сказал министр.


Кроме того, министр информации и общественного развития РК прокомментировал вопрос относительно частичной декриминализации статьи о воспрепятствовании работе журналистов.

Основной смысл закона "О масс-медиа" - защита прав журналистов, повышение правового статуса журналистов. Касательно статьи, которую вы назвали, - она пока лишь предложена", - сказал Дархан Кыдырали, отвечая на вопросы журналистов после заседания правительства.


Глава МИОР добавил, что в целом эта статья в Казахстане особо не применялась и по ней до настоящего времени, оказывается, рассматривался только один вопрос.

В связи с этим предложено изменение. В настоящее время, если у вас есть предложения, они будут учтены", - цитирует Дархана Кыдырали Inform.kz.


Ранее в СМИ сообщалось, что в концепции закона "О масс-медиа" предлагается частично декриминализовать статью Уголовного кодекса о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста.

В новом законе предлагается ряд новелл по укреплению гарантий свободы слова через частичную декриминализацию статьи 158 Уголовного Кодекса Республики Казахстан "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста", закрепление сроков исковой давности, предъявляемых к средствам массовой информации на опровержение сведений, не соответствующих действительности, а также принятие новых механизмов, которые обеспечат защиту журналистов", - говорится в концепции проекта закона "О масс-медиа".

 
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Теги:КомментарийМИОРЖурналистыатака
31.01.2023, 12:44 34376

Нуркен Шарбиев назначен вице-министром экологии и природных ресурсов РК   Дополнено

С июня 2022 года и по настоящее время занимал должность руководителя секретариата проектного офиса "Ауыл аманаты" партии АМАНАТ
Нуркен Шарбиев назначен вице-министром экологии и природных ресурсов РК
Фото: primeminister.kz
Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан Нуркен Шарбиев назначен на должность вице-министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Нуркен Шарбиев родился в 1976 году в Северо-Казахстанской области.

Окончил Акмолинский аграрный университет имени Сейфуллина, Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет.

Трудовую деятельность начал в 1998 году главным экономистом крестьянского хозяйства.

В 2000-2002 годы работал ведущим, главным специалистом департамента земледелия, департамента стратегии и госрегулирования, управления индикативного планирования и экономического анализа Министерства сельского хозяйства РК.

С 2002 по 2011 год работал на руководящих должностях в структуре Министерства сельского хозяйства.

2011-2012 годы - директор департамента стратегического планирования Министерства индустрии и новых технологий РК.

2012-2013 годы - заместитель директора департамента агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии (город Москва).

2013-2014 годы - управляющий директор АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро".

С 2014 по 2017 годы работал в частной организации.

В 2017-2018 годы занимал должность заместителя председателя правления АО "КазАгроФинанс".

2018-2020 годы - председатель правления АО "СПК "Тараз".

В 2020-2022 годы - управляющий директор - директор департамента НПП "Атамекен".

С июня 2022 года и по настоящее время занимал должность руководителя секретариата проектного офиса "Ауыл аманаты" партии АМАНАТ.

Дополнено 31.01.2023, 15.05

Также постановлением правительства Республики Казахстан Галидулла Азидуллин назначен на должность вице-министра экологии и природных ресурсов РК, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Фото: primeminister.kz

Галидулла Азидуллин родился в 1981 году в Атырауской области.

Окончил Атырауский государственный университет имени Досмухамедова, Таразский государственный университет имени Дулати.

Трудовую деятельность начал в 2002 году исполняющего обязанности главного специалиста отдела госконтроля и водного фонда Урало-Каспийского бассейнового водохозяйственного управления.

2003-2008 годы - главный специалист; начальник отдела государственного контроля и водного фонда Урало-Каспийского бассейнового водохозяйственного управления.

В 2008 году работал заместителем директора Атырауского филиала АО "СК Алатау".

В 2009-2020 годы занимал руководящие должности в структуре Комитета по водным ресурсам.

2020-2022 годы - руководитель Жайык-Каспийской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

С декабря 2022 года по настоящее время являлся руководителем Иртышской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам МЭГПР РК.

Ранее сообщалось, что назначен вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК.
 
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Теги:НазначениеРКМинэкологии
31.01.2023, 12:34 23126

В Казахстане дети не получат деньги из Нацфонда при смене гражданства  

Эти средства будут распределяться среди других детей
В Казахстане дети не получат деньги из Нацфонда при смене гражданства
Фото: Depositphotos
Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в послании народу Казахстана 1 сентября 2022 года предложил отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет, без права досрочного снятия. В кулуарах правительства министр национальной экономики Алибек Куантыров рассказал о порядке начисления выплат.

Не планируется облагать налогом доход, полученный детьми при достижении 18 лет. Если ребенок меняет свое гражданство, то эти средства он не получит, а они будут распределяться среди других детей", - сказал глава МНЭ Куантыров.



Он уточнил, что если при достижении 18 лет ребенок все еще является гражданином РК, то эти деньги остаются за ним.

Эти средства будут выделены в текущем году, подготовлены на следующий год и на следующий год начислят за последние 18 лет", - сказал Куантыров.


По данным Бюро национальной статистики, на начало 2022 года в Казахстане проживало порядка 6,5 млн детей.

Как сообщалось ранее, по достижении совершеннолетия накопленные суммы будут направлены на приобретение жилья и получение образования. Начисления казахстанским детям из Нацфонда будут производиться в долларах.

По расчетам Национального банка и правительства, с учетом того, что каждый год в стране рождается в среднем 400 тысяч детей, к 18-летию на индивидуальном счете будет накоплено минимум 3 тысячи долларов.
 
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Теги:гражданствоНацфонддетивыплаты

 

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