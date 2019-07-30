Казахстанские силовики проводят масштабную спецоперацию в Мангистауской области

Актау. 29 июля. Kazakhstan Today - Генеральная прокуратура РК предупредила о возможных провокациях в связи с проходящей в Мангистауской области спецоперации по пресечению деятельности ОПГ, передает Kazakhstan Today.

Сегодня, 29 июля, подразделениями Комитета национальной безопасности совместно с Министерством внутренних дел начата масштабная спецоперация по пресечению противоправной деятельности участников организованных преступных группировок в Мангистауской области. Члены ОПГ причастны к совершению ряда тяжких и особо тяжких преступлений, в числе которых покушение на убийство, похищение человека, вымогательство денежных средств. При этом группировки вооружены, отличаются сплочённостью и дерзостью", - сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Для обеспечения безопасности жизни и здоровья населения к проведению спецоперации привлечены силы и средства подразделений специального назначения органов национальной безопасности и внутренних дел.

Учитывая возможные провокации в социальных сетях, призываем граждан не реагировать на них и не поддаваться панике, воздержаться от участия в незаконных действиях. Органами правопорядка ситуация полностью контролируется. Об итогах спецоперации будет доведено до сведения общественности", - резюмировали в ведомстве.

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