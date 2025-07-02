01.07.2025, 18:16 21146
Казахстанский спецназ участвует в международных учениях в Турции
Фото: МО РК
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Стамбул. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Турции проходят международные учения специального назначения "Анадолу-2025" с участием военнослужащих из 33 стран, включая Казахстан, Азербайджан, Пакистан, Узбекистан и другие, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК.
Казахстан на учениях представляет личный состав Сил специальных операций Вооруженных сил. В активной фазе учений казахстанские военнослужащие отрабатывают действия в городских условиях, беспарашютное десантирование, эвакуацию раненых и применение беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что участие бойцов Сил специальных операций в учениях способствует повышению боевой выучки, обмену опытом и укреплению взаимодействия с подразделениями специального назначения.
Завершение учений запланировано на 3 июля.
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01.07.2025, 18:04 22696
Очередь на границе прокомментировали в посольстве России в Казахстане
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Астана. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В посольстве России в Республике Казахстан назвали причину очередей на пограничном переходе Жайсан - Сагарчин в Актюбинской области, передает корреспондент агентства.
Увеличение времени ожидания для пересечения границы (на пункте пропуска "Жайсан") вызвано наплывом желающих въехать в Российскую Федерацию. С учетом повышенной нагрузки в период сезонного роста пассажиропотока российские пограничники прилагают дополнительные усилия, чтобы ускорить контрольно-пропускные мероприятия", - заявили в посольстве.
Также сообщается, что на пункте пропуска "Сагарчин" какие-либо дополнительные требования, в том числе о предоставлении QR-кода для пересечения границы, к гражданам не предъявляются.
Что касается сообщений о том, что начавшийся с 30 июня 2025 года второй этап эксперимента в части апробации правил и условий въезда в Российскую Федерацию и выезда из страны иностранных граждан и лиц без гражданства, якобы является причиной задержек на границе, то эта информация подтверждения не получила", - уточнили в посольстве.
В посольстве напомнили, что участие в эксперименте носит добровольный характер. "Соответственно, отсутствие заполненного заявления о въезде никак не влияет на проведение пограничного контроля российскими пограничными органами".
Ранее МЧС Казахстана сообщило, что на пограничном посту "Жайсан" в Мартукском районе на границе Казахстана и России образовались пробки из-за введения новых правил въезда в РФ для иностранцев.
01.07.2025, 14:48 32281
Более 200 проектов по водоснабжению реализуют в Казахстане на возвращенные 160 млрд тенге
Общий объем финансирования составляет 284,3 млрд тенге
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Астана. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - 160 млрд тенге из возвращенных активов направили на проекты по водоснабжению, сообщил на заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов.
На эти цели выделяется финансирование из нескольких источников, в том числе из средств специального государственного фонда.
На реализацию 230 проектов водоснабжения фонд выделит 160 млрд тенге, сообщил премьер.
Общий объем финансирования составляет 284,3 млрд тенге.
Средства распределены между двумя министерствами:
- Министерство промышленности и строительства выделило 183,4 млрд тенге, из них 101,3 млрд тенге - из СГФ.
- Министерство водных ресурсов и ирригации - 100,9 млрд тенге, из них из СГФ - 59,3 млрд тенге.
Ранее Антикор сообщал, что Казахстану вернули активы на более чем 1,15 трлн тенге. На 318 млрд тенге в Казахстане строится более 400 соцобъектов.
01.07.2025, 12:37 40566
Премьер поручил до конца года завершить все проекты по обеспечению питьевой водой
Фото: Пресс-служба правительства РК
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Астана. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов поручил правительству и акиматам на 100% до конца года завершить все проекты по водоснабжению, передает корреспондент агентства.
Акиматам регионов обеспечить до конца года ввод в эксплуатацию всех реализуемых проектов по обеспечению питьевой водой. Первые руководители регионов несут за это персональную ответственность. Министерству финансов необходимо в оперативном порядке перечислить местным исполнительным органам утвержденные денежные средства", - поручил премьер.
Вместе с тем Бектенов поставил задачу перед Министерством водных ресурсов и ирригации до конца этого года обеспечить завершение проектов по строительству и реконструкции групповых водоводов.
Особое внимание должно быть уделено развитию групповых водопроводов. Данная работа должна быть синхронизирована с планами развития населенных пунктов. Имеются факты, когда внутрипоселковые сети готовы, а доступ к источнику воды отсутствует. Или наоборот - сети к селу подведены, а внутренний водопровод не готов", - отметил глава кабмина.
Также поручено в кратчайшие сроки принять меры по обеспечению централизованным водоснабжением сел вблизи столицы. Фонду "Самрук-Казына" и акимату Мангистауской области дано поручение до 15 июля завершить пуско-наладочные работы по заводу Кендерли и обеспечить подачу воды для города Жанаозена. Министерствам финансов, промышленности и строительства совместно с акиматом области Улытау до 1 августа этого года необходимо принять решение по дофинансированию проекта реконструкции водоочистного сооружения в Жезказгане.
Поручаю министерствам промышленности и водных ресурсов, акиматам регионов принять исчерпывающие меры по завершению затянувшихся проектов", - подчеркнул Олжас Бектенов.
Ранее сообщалось, когда Казахстан перейдет на системы оборотного и повторного водоснабжения.
01.07.2025, 10:38 47806
На строительство и модернизацию системы водоснабжения Казахстана выделено 188 млрд тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр промышленности и строительства Республики Казахстан Ерсайын Нагаспаев на заседании правительства доложил о работе по обеспечению городов и сел питьевой водой, передает корреспондент агентства.
В этом году из республиканского бюджета и специального фонда выделено 183 миллиардов тенге на реализацию 442 проекта по водоснабжению. В рамках программы ведутся строительно-монтажные работы, а также осуществляется реконструкция и расширение водопроводных сетей", - сообщил министр.
По его словам, уже проведены работы по реконструкции и расширению существующих сетей протяженностью более 8,5 тысячи километров.
В Астане построена насосно-фильтровальная станция и проведена реконструкция магистрального водовода на сумму 118 миллиардов тенге. В Атырау завершена реконструкция фильтровальной станции на сумму 17 миллиардов тенге, В Костанае и Кокшетау завершается модернизация водоочистных сооружений", - проинформировал Нагаспаев.
По данным министра промышленности и строительства, в Казахстане степень износа оборудования в канализационно-очистных сооружениях достигла 65%. На реконструкцию новых и модернизацию существующих систем водоотведения в этом году из бюджета выделено 25 миллиардов тенге, в том числе на КОС Кызылорды - 720 миллионов тенге и Ленгера - 1 миллиард тенге. В Актау, Атырау, Каркаралинске и Каражале также реализуются 4 проекта по канализационно-очистным сооружениям.
До 2029 года в рамках национального проекта запланировано проведение масштабной модернизации сетей водоснабжения и водоотведения с целью снижения уровня их изношенности. В частности, уровень износа водопроводных сетей планируется снизить с текущих 39% до 33%, а износ систем водоотведения - с нынешних 65% до 41%", - заявил Ерсайын Нагаспаев.
Министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов сообщил, что в этом году реализуется 31 проект по строительству и реконструкции объектов группового водоснабжения в десяти областях страны. Работы ведутся в Акмолинской, Атырауской, Алматинской, Карагандинской, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях, а также в области Улытау.
Предусмотрено строительство более 2,6 тысячи километров водопроводов. Это позволит улучшить водоснабжение в 468 населенных пунктах, где проживает около 1,3 миллиона человек. Из них 53 села (около 38 тыс. человек) впервые будут подключены к централизованной системе водоснабжения", - сказал министр.
Он отметил, что общий объем финансирования проектов в 2025 году составил 100,9 миллиарда тенге. Из них 38,2 миллиарда тенге выделено из Национального фонда, 59,3 миллиарда тенге - из специального государственного фонда и 3,4 миллиарда тенге - из республиканского бюджета.
30.06.2025, 19:37 102871
В Казахстане по 11 видам спорта не завоевано ни одной медали при затратах в 4 млрд тенге
Фото: depositphotos
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Астана. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Завершился государственный аудит эффективности использования бюджетных средств, выделенных на воспитание и подготовку спортсменов, сообщает пресс-служба Высшей аудиторской палаты.
Госаудит установил ряд проблем и недостатков в регулировании сферы спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва.
За годы независимости в РК были приняты 3 концепции, 4 госпрограммы и 1 комплексный план по развитию физкультуры и спорта. Однако, несмотря на масштабную нормативную базу, не был сформирован системный подход к развитию спорта высших достижений.
Недостатки наблюдаются и в научно-методическом обеспечении. Министерством не проводилась научно-исследовательская работа в области спорта, а этапные планы не учитывали современные подходы к подготовке спортсменов и медико-научному сопровождению. Нарушения выявлены и в формировании перечня приоритетных видов спорта: решения принимались без комплексного анализа и часто зависели от интересов спортивных федераций. В результате финансирование осуществлялось без учета потенциала, результатов и ресурсной базы. По некоторым неолимпийским видам спорта выделено больше средств, чем на олимпийские дисциплины аналогичной группы.
Аудит показал, что по 6 летним олимпийским видам спорта не были утверждены комплексные целевые программы. Кроме того, по 19 из 46 летних олимпийских видов спорта отсутствуют программы подготовки спортсменов в спортивных организациях. Из них по 5 видам из-за слабой подготовки и низкого уровня конкуренции спортсмены даже не участвовали в олимпийских отборочных турнирах, выступая лишь на других международных соревнованиях, не дающих права квалификации на Олимпиаду. При этом с 2022 по 2024 годы на их подготовку и содержание было потрачено около 2 млрд тенге из бюджета.
Существует нехватка тренеров по олимпийским видам спорта, тогда как по неолимпийским направлениям штаты раздуваются, поскольку они чаще дают медали и бонусы.
Несмотря на рост количества медалей, эффективность затрат на спорт снижается. По 11 видам спорта за 2022-2024 годы не завоевано ни одной медали при затратах около 4 млрд тенге. Система подготовки резервов остается недостаточно эффективной: нет прозрачного отбора в ДЮСШ, не ведется единый цифровой учет спортсменов и тренеров, а медицинское сопровождение устарело и не охватывает всех.
На премии административному персоналу дирекции развития спорта в 2021-2024 годах было направлено более 3,5 млрд тенге. В ряде случаев суммы выплат превышали фонд заработной платы, а средняя премия на человека в год составила 7,7 млн тенге. При этом доплаты за качество учебно-тренировочного процесса выдавались даже сотрудникам, не причастным к подготовке спортсменов.
Всего по итогам аудита выявлены нарушения на сумму порядка 17 млрд тенге. В их числе:
- финансовые нарушения - 348 млн тенге;
- неэффективное планирование - 2,8 млрд тенге;
- неэффективное использование средств - 13,7 млрд тенге.
Установлено 56 системных недостатков и 270 процедурных нарушений.
157 материалов аудита направлены для рассмотрения вопроса об административной ответственности.
Ранее о наличии системных коррупционных рисков, препятствующих развитию отечественного спорта и достижению высоких показателей на мировой спортивной арене, заявило Агентство по противодействию коррупции РК.
30.06.2025, 19:14 104871
Руководителей частных детсадов будут наказывать за наем неквалифицированных воспитателей
Фото: Depositphotos
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Астана. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах совместного заседания палат парламента министр просвещения РК Гани Бейсембаев рассказал, что ведомство планирует ужесточить ответственность в отношении руководителей частных дошкольных организаций за некачественное оказание услуг педагогами, передает корреспондент агентства.
Мы предложили законодательно повысить ответственность руководителей частных организаций, которые принимают на работу (неквалифицированных педагогов. - Прим. ред.), потому что отследить всех просто невозможно всех. Поэтому законодательно, наверное, мы будем думать о закреплении ответственности руководителей частных организаций", - сказал министр.
Гани Бейсембаев также рассказал, что в этом году планируется проверить все государственные и частные организации образования на коррупционные риски.
В этом году, когда мы впервые внедрили единую базу очередности среди организаций дошкольного образования, мы выявили около 20 тысяч "мертвых душ", что помогло только в двух регионах сэкономить 20 миллиардов тенге", - отметил министр.
Ранее сообщалось, что на воспитателя детсада в Павлодаре завели уголовное дело за жестокое обращение с детьми.
Напомним, в Аксу воспитателя детсада уволили за распускание рук.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
30.06.2025, 19:13 107016
В Карагандинской области ГРЭС оштрафовали на 55 млн тенге
Все штрафы взысканы
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Караганда. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - По требованию специализированной природоохранной прокуратуры Карагандинской области департаментом экологии проведена внеплановая проверка в отношении ТОО "ГРЭС "ТОПАР", сообщает пресс-служба департамента экологии региона.
Выявлено, что рекультивация золоотвала (секция № 4Б) на 53% площади произведена без экологического разрешения и без положительного заключения госэкспертизы", - говорится в сообщении.
По результатам проверки наложены штрафы на общую сумму 55,7 млн тенге. Все штрафы взысканы.
30.06.2025, 17:09 101516
Президент назначил председателей и судей кассационных судов Казахстана
Фото: pexels
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Астана. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О назначении на должности председателей и судей кассационных судов Республики Казахстан", передает корреспондент агентства.
На должность председателя кассационного суда по гражданским делам назначен Смайлов Аскар Спартакович с освобождением от должности председателя Алматинского городского суда.
Жумагулов Акан Маратович назначен на должность председателя кассационного суда по уголовным делам с освобождением от должности председателя суда города Астаны.
Председателем кассационного суда по административным делам назначен Нажмиденов Берик Тулеутаевич.
С полным списком судей по регионам можно ознакомиться здесь.
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Казахстанцы нередко жалуются на низкую скорость интернета в стране. Между тем в республике скоро станет доступен спутниковый интернет Starlink. Однако, как сообщил глава Минцифры Жаслан Мадиев, по сравнению с интернетом через оптику спутниковый будет "немного дороже". Готовы ли вы платить больше за спутниковый интернет?