20.06.2024, 20:44 51881
Казахстанцев при изъятии пенсионных накоплений освободят от уплаты ИПН
Об этом сообщил вице-министр национальной экономики
Рассказать друзьям
Астана. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин на презентации проекта нового Налогового кодекса разъяснил поправку, по которой пенсионеры не будут платить индивидуальный подоходный налог (ИПН).
Освобождены будут... Тот, который сейчас, спишутся, их не начислят. Когда вы выйдете на пенсию, все выплаты будут без ИПН. И на будущие изъятия тоже не будет такого налога", - сказал Азамат Амрин.
Напомним, согласно действующему законодательству пенсионные выплаты относятся к доходу, который облагается ИПН по ставке 10%.
В мае премьер-министр Олжас Бектенов в ответе на депутатский запрос сообщил, что правительство намерено отменить налогообложение пенсионных выплат из ЕНПФ для граждан, использующих эти средства на покупку жилья или лечение.
новости по теме
21.06.2024, 19:08 796
Как будет рассматриваться петиция по возврату прежнего часового пояса
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 21 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министр по торговле и интеграции Арман Шаккалиев в кулуарах парламента рассказал, как будет рассматриваться петиция по возврату прежнего часового пояса в Казахстане.
Сегодня проводится заседание рабочей группы. Это первый этап -организационный. Мы рабочую группу сформировали, всех, кого заявитель представил, кто в состав должен был войти, мы включили, на этой группе мы сегодня говорим о принципах работы: открытость, аргументированность, взаимоуважение. Устанавливаем график работы, формируем повестку и как в шахматах - каждый ход аргументирован, записан, без взаимных обвинений, без лишних эмоций. Это будет второй этап работы. Далее комиссия подведет итоги и вынесет свое решение", - сказал Арман Шаккалиев.
Он напомнил, что установленный срок - 40 дней. И добавил, что в этот установленный законом срок все и произойдет.
Ранее инициатор смены часового пояса - экоактивист Болат Нуркожаев в интервью inform.kz ответил на критику.
Напомним, петиция за возвращение прежнего часового пояса в Казахстане собрала необходимые для рассмотрения 50 тысяч подписей. Министерство торговли и интеграции приняло ее к рассмотрению.
Казахстанцы запустили петицию о возврате прежних часовых поясов этой весной. Авторы петиции отмечали, что жители стали испытывать физический и психологический дискомфорт из-за несоответствия биоритмов человека и графика работы, учебы и отдыха, что привело к повышенной утомляемости, снижению работоспособности и ухудшению качества сна. Также с переводом времени сократился световой день.
Увеличение продолжительности темного времени суток вынуждает население включать освещение раньше, что приводит к росту потребления электроэнергии и, соответственно, к дополнительным расходам. Счета оплаты за электроэнергию значительно выросли.
В комментариях к петиции казахстанцы также высказывают недовольство тем, что после перевода времени стало рано темнеть и учащимся второй смены школьникам приходится возвращаться домой в темноте.
Медицинский психолог, РНО-кандидат, президент ОО "Казахстанская ассоциация когнитивно-поведенческой терапии" Евгений Ян рассказал, с какими последствиями для здоровья могут столкнуться казахстанцы в результате перехода страны на единый часовой пояс.
Стоит отметить, что большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс. На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "С 1 марта в Казахстане установят единый, пятый часовой пояс. По мнению некоторых экспертов, переход на единый часовой пояс является наиболее правильным и оптимальным вариантом. Между тем многие казахстанцы против данной инициативы. Как вы относитесь к данному решению?" 61% участников опроса ответили: "Против перехода на единый часовой пояс"; 34% выбрали ответ: "За"; 3% считают необходимым вернуть переход на летнее время и 2% выбрали ответ: "Мне все равно".
21.06.2024, 15:50 8726
Токаев принял верительные грамоты послов ряда государств
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 21 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Акорде состоялась церемония вручения верительных грамот президенту Касым-Жомарту Токаеву чрезвычайными и полномочными послами четырех государств, сообщает пресс-служба президента.
Верительные грамоты вручили посол государства Катар Абдалла бен Хусейн Мухаммед Джабер, посол Боливарианской Республики Венесуэла Росальба Ло Буэ Антико, посол Королевства Камбоджа Чеа Сок, посол Республики Бурунди Жозеф Нкурунзиза.
Касым-Жомарт Токаев поздравил послов с официальным началом дипломатической миссии в Казахстане и передал наилучшие пожелания и приветствия главам их государств.
Мы проводим взвешенную, конструктивную, миролюбивую внешнюю политику. Мы верим, что в ближайшем будущем сможем достичь новых результатов в нашем взаимном сотрудничестве с представленными государствами. Еще раз примите мои поздравления. Желаю вам успехов в вашей благородной миссии в Казахстане", - подытожил президент.
21.06.2024, 12:31 15811
Наркомания, лудомания и продвижение института семьи: о чем говорил Токаев с замглавы Организации ветеранов
Токаев призвал старшее поколение принять активное участие в реализации задач, озвученных на Национальном курултае
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 21 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и заместитель председателя центрального совета РОО "Организация ветеранов" Омирзак Озганбаев обсудили вопросы развития страны и воспитания подрастающего поколения, сообщает Акорда.
Касым-Жомарт Токаев призвал старшее поколение принять активное участие в реализации задач, озвученных на Национальном курултае в Атырау и ХХХІІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана", - проинформировали в пресс-службе.
В частности, особое внимание следует уделить продвижению института семьи и защите молодежи от таких негативных явлений, как наркомания и лудомания.
В свою очередь Омирзак Озганбаев высказал ряд предложений по развитию сельской местности. Он также рассказал о реализуемых инициативах Организации ветеранов и дальнейших планах объединения.
Ранее президент назвал пять социальных зол Казахстана. В их числе: наркоторговля, лудомания, семейно-бытовое насилие, вандализм и расточительство.
21.06.2024, 11:05 15061
Ремонт и строительство новых ТЭЦ: будут ли привлекаться средства ЕНПФ
Фото: primeminister.kz
Рассказать друзьям
Астана. 21 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане из имеющихся 14 тысяч километров теплосетей, 7,5 тысячи километров нуждаются в замене, заявил на заседании парламента сенатор Сергей Карплюк.
Следствием износа стала авария на Экибастузской ГРЭС-2 и множество других аварий инфраструктуры ЖКХ.
По словам депутата, за последние 5 лет из республиканского бюджета на растущие потребности экономики страны в тепловой и электрической энергии был выделен 221 млрд тенге, из них 89 млрд - в прошлом году. Однако, несмотря на рост финансирования, дефицит электрической мощности составляет более 6 ГВт.
Имеется информация, что для модернизации объектов угольной генерации планируется привлекать средства ЕНПФ. Поэтому возникает вопрос: на каких условиях будут инвестироваться средства ЕНПФ в модернизацию Экибастузской ГРЭС-2 и строительства трех новых ТЭЦ? И насколько такие вложения отразятся на доходности средств ЕНПФ?" - озвучил вопрос сенатор Карплюк.
В настоящее время установленная мощность всех энергоисточников страны составляет 21 тыс. МВт, однако располагаемая мощность чуть меньше 16 тыс. В пиковые часы нагрузки мы покупаем извне порядка 2 тыс. мегаватт электрической энергии. Это очень много. В связи с чем возникает острая необходимость в строительстве новых энергетических источников", - ответил депутату Скляр.
По его словам, в настоящее время подписано соглашение о строительстве трех новых ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске и строительство нового энергоблока на ГРЭС-2 Экибастуза.
Проекты будут финансироваться за счет средств льготного экспортного финансирования страны - производителя данного энергетического оборудования. Средства ЕНПФ там не предусматривались и не будут предусмотрены. Возврат средств будет происходить за счет тарифа", - заявил вице-министр.
Напомним, череда аварий, начавшаяся в ноябре 2022 года на теплосетях Экибастуза, оставила горожан без тепла в холодное время года. В городе был объявлен режим ЧС.
Напомним, в этом году правительство выделило 9 млрд тенге на реконструкцию теплосетей в Павлодаре, Экибастузе и Аксу. Средний износ сетей в этих городах составляет от 59 до 90%.
В феврале сообщалось, что на ТЭЦ Экибастуза отремонтированы все 10 котлоагрегатов.
21.06.2024, 10:36 19161
Пик нагрузки на бюджет по обслуживанию займов 10-летней давности приходится на 2024-2025 годы
Рассказать друзьям
Астана. 21 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов на совместном заседании палат парламента РК высказался о необходимости разработки долгосрочных планов по формированию бездефицитного бюджета.
Ключевая проблема - хронический дефицит бюджета. В последние годы расходы имеют значительную динамику роста. При этом их обеспеченность ненефтяными доходами колеблется на уровне 50%. Оставшийся разрыв в основном покрывается за счет трансфертов из Национального фонда и привлечения займов. Поэтому недостаточно просто удерживать дефицит. Нужны долгосрочные планы по формированию бездефицитного бюджета", - сказал Смаилов.
По его словам, нормативная правовая база по управлению Нацфондом нуждается в стабильности.
Иначе мы видим риски недостижения поставленной главой государства цели по увеличению валютных активов Нацфонда до $100 млрд к 2030 году. Широкое использование инструмента займов также повышает риски долговой нагрузки. Уже сейчас расходы на погашение и обслуживание долга составляют более 17% от всех поступлений бюджета. Пик оплаты по долгам 10-летней давности, по нашим оценкам, приходится на 2024-2025 годы. Важно расширить перечень базовых показателей долговой устойчивости для обеспечения качественной оценки его текущего состояния. Заемные средства должны направляться на индустриальные и инфраструктурные проекты. Такие проекты должны генерировать доходы", - отметил глава ВАП.
Кроме того, он считает необходимым принять меры по усилению налогового администрирования и пересмотреть применение отдельных налоговых льгот.
По данным Комитета госдоходов, в 2023 году за счет администрирования бюджет обеспечен дополнительными поступлениями почти на 944 млрд тенге. По оценкам ВАП, эта цифра меньше на четверть. Для оценки реальной работы КГД в части повышения администрирования Высшей аудиторской палатой отмечается необходимость разработки отдельной отчетности, которая бы всецело и объективно отражала конкретные результаты администрирования. По-прежнему не проводится полноценный анализ эффективности налоговых льгот. Меры налогового контроля не ориентированы на выявление фактов необоснованного применения налоговых льгот и преференций. Поэтому проведение полноценного анализа эффекта от применения налоговых льгот в виде выпадающих доходов полагаем необходимым регламентировать и представлять на открытое обсуждение в парламенте", - сказал Смаилов.
Глава ВАП также отметил, что еще одним значимым фактором увеличения доходной части бюджета является сокращение теневой экономики.
За 2022 год декларируется снижение ее доли до 18,8% к ВВП. При этом план по налогам не выполнен на 1,4 трлн тенге. Чтобы разобраться в этом вопросе, мы запланировали проведение в текущем году аудита эффективности государственной политики по противодействию теневой экономике", - сказал он.
Кроме того, по его словам, необходима консолидация взаимной ответственности государства и банков за развитие предпринимательства. Бизнес должен обеспечиваться доступными и "длинными" деньгами. Здесь важна реализация эффективной денежно-кредитной политики. Также требуются действенные меры по расширению страхования для развития экономики.
Администраторам бюджетных программ предоставлена самостоятельность по использованию бюджетных средств, но принимаемые ими решения не всегда эффективны. Это возвращает нас к вопросу выстраивания действенных индикаторов и показателей с установлением персональной ответственности за их недостижение. Отдельными государственными органами продолжается реализация проектов, выходящих за пределы их компетенции. К примеру, при наличии отраслевых министерств Министерство национальной экономики реализует проекты в сферах культуры, здравоохранения, водоснабжения, водоотведения и автодорожные проекты. Как следствие - риски двойного финансирования и отсутствие ответственности за конечный результат", - подчеркнул Смаилов.
Он напомнил, что сумма неэффективного использования бюджетных средств составила 489 млрд тенге.
20.06.2024, 18:54 56831
Казахстанские военные примут участие в учениях сил быстрого развертывания ОДКБ в Таджикистане
Проведены вторые штабные переговоры по организации и проведению оперативного сбора
Рассказать друзьям
Душанбе. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Таджикистане состоялись штабные переговоры по организации совместного учения с подразделениями КСБР ЦАР "Рубеж-2024", сообщает пресс-служба ОДКБ.
С 18 по 20 июня в Таджикистане проведены вторые штабные переговоры по организации и проведению оперативного сбора с командованием коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона (КСБР ЦАР) и совместного учения с подразделениями КСБР ЦАР "Рубеж-2024".
В них приняли участие представители заинтересованных министерств и ведомств Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, секретариата организации и группа офицеров объединенного штаба ОДКБ, которую возглавил генерал-майор Илхомджон Хафиззода.
В ходе штабных переговоров согласованы порядок проведения оперативного сбора с командованием КСБР ЦАР и замысел учения, сроки и порядок прибытия национальных контингентов, порядок розыгрыша практических действий, а также вопросы организации всестороннего обеспечения.
Проведена рекогносцировка района проведения учения "Рубеж-2024", которым определен полигон Вооруженных сил Республики Таджикистан "Харбмайдон".
20.06.2024, 15:31 67961
О создании национального морского отряда на берегу Каспия рассказал Токаеву глава МЧС
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова о проводимой работе и планах МЧС, сообщает Акорда.
В своем докладе глава МЧС рассказал об оптимизации штатной структуры и укреплении материально-технического оснащения МЧС.
Также Аринов рассказал о строительстве академии гражданской защиты, обновлении парка воздушной авиации и создании национального морского отряда на берегу Каспийского моря.
По словам министра, ведется строительство 20 пожарных депо, в столице запущен пилотный проект быстровозводимого пожарного депо и общежития. Министерством ведется работа по совершенствованию системы предупреждения и быстрого реагирования на различные чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.
Президент также был проинформирован о мерах по цифровизации спасательных подразделений, повышению кадрового потенциала и усилению социальной поддержки сотрудников органов гражданской защиты.
По итогам встречи глава государства поставил ряд конкретных задач, направленных на обеспечение безопасности граждан и совершенствование структуры МЧС.
По данным МЧС, с начала текущего года утонуло 45 человек, с 1 июня - уже 27.
Принимаемые МЧС меры по защите населения показывают свою эффективность, в результате с 2020 года гибель на водоемах снижена с 437 до 227 человек. Для обеспечения безопасности населения на водоемах функционируют 42 спасательных поста министерства. В следующем году завершится строительство 3 модульных станций на озерах Шалкар и Имантау, а также в городе Косшы. На крупных водоемах необходимо еще 15 станций", - рассказал Аринов на заседании правительства во вторник.
Дополнительно на летний период создаются мобильные посты, укомплектованные лодками и средствами спасения. Ими осуществляется дежурство и патрулирование водоемов. В частности, с начала года на водоемах спасателями МЧС спасено 76 человек, с начала купального сезона - 24. Вместе с тем, по словам министра, есть определенные вопросы по оснащению спасательных подразделений. Имеющиеся лодки оставляют желать лучшего.
Сейчас мы планомерно закупаем современные катера, дроны и средства спасения. Одновременно ведем работу по созданию национального морского отряда на берегу Каспийского моря в Мангистауской области", - добавил министр.
20.06.2024, 13:47 72001
80% коррупционных правонарушений в стране связаны с госзакупками - Ашимбаев
Рассказать друзьям
Астана. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет сената по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству РК принял закон "О государственных закупках".
Цель закона - повысить качество закупаемых товаров, работ и услуг, исключить чрезмерную регламентацию, автоматизировать и упростить процедуры закупок, создать единую платформу по закупкам.
В законе предусмотрены следующие новеллы:
- внедрение элементов общественного контроля;
- оптимизация и сокращение процедур закупок;
- внедрение элементов устойчивых государственных закупок;
- для оперативного осуществления мелких закупок предусмотрена возможность приобретения из одного источника товаров до 100 МРП, работ и услуг до 500 МРП, для аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов товаров, работ и услуг - до 4000 МРП;
- договор комплексного строительства "под ключ", с установлением ответственности одного поставщика на всех этапах реализации проекта, начиная от проектирования, строительства и ввода объекта в эксплуатацию;
- для субъектов малого и среднего предпринимательства государственные закупки будут осуществляются по перечню товаров, работ, услуг в порядке и объемах, которые утверждаются уполномоченным органом;
- возможность заключения офтейк-контрактов способом из одного источника;
- усиление мер по ограничению участия в закупках аффилированных компаний и лиц, связанных с управлением, учреждением, участием в уставном капитале юридических лиц, находящихся в реестре недобросовестных участников государственных закупок;
- усиление ответственности поставщиков, ненадлежащим образом исполнивших договорные обязательства;
- пересмотр порядка подачи жалобы и сроков их рассмотрения;
- приобретение товаров, работ, услуг из одного источника за счет денег, выделенных из резерва местного исполнительного органа, в случаях возникновения ситуаций, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности, жизни и здоровью людей;
- сокращение объема передаваемых поставщиком выполняемых работ (услуг) субподрядчикам с 50 до 30% в целях надлежащего исполнения обязательств. При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполняемых работ либо услуг.
Приобретение товаров, услуг, являющихся объектами интеллектуальной собственности, у лица, обладающего исключительными правами способом из одного источника допускается только при наличии заключения антимонопольного органа", - уточнили в комитете сената.
Чтобы исключить затягивание процедур закупок, в законе усовершенствован механизм обжалования их итогов. Рассматривать жалобы будет непосредственно организатор закупок, а в случае обжалования в судебном порядке процедуры закупок не будут приостанавливать.
Спикер сената Маулен Ашимбаев на слушаниях заявил, что 80% коррупционных правонарушений в стране связаны с госзакупками.
Чтобы уменьшать такого рода правонарушения, нужна система мониторинга, система контроля, которая работала бы не постфактум, а превентивно", - заявил Ашимбаев.
В 2023 году установлено более 2,5 тысячи нарушений в сфере госзакупок. Государству возвращено 10 млрд тенге.
Читаемое
21.06.2024, 09:12Сколько дней отдыха ждет казахстанцев в июле 21.06.2024, 10:3617811Пик нагрузки на бюджет по обслуживанию займов 10-летней давности приходится на 2024-2025 годы 21.06.2024, 10:2216141В Жамбылской области осудили руководство "Таза-Талас" за хищение госимущества 21.06.2024, 12:31Наркомания, лудомания и продвижение института семьи: о чем говорил Токаев с замглавы Организации ветеранов14391Наркомания, лудомания и продвижение института семьи: о чем говорил Токаев с замглавы Организации ветеранов 21.06.2024, 11:0513641Ремонт и строительство новых ТЭЦ: будут ли привлекаться средства ЕНПФ 14.06.2024, 12:39208056Двое детей из одной семьи скончались от пищевого отравления в СКО 15.06.2024, 11:43190906В столичной школе женщина упала в шахту лифта 16.06.2024, 13:46174671Захват заложников в ростовском СИЗО: шестеро захватчиков ликвидированы 16.06.2024, 13:24168911Десять человек пострадали из-за взрыва газового баллона в Уральске 17.06.2024, 19:05147446В Алматы должникам отключат горячую воду 22.05.2024, 16:05349791Заболеваемость сахарным диабетом стремительно растет в Казахстане 22.05.2024, 15:23Благотворительный фонд "Халык" и Halyk Bank начали выплачивать компенсацию пострадавшим от наводнений317236Благотворительный фонд "Халык" и Halyk Bank начали выплачивать компенсацию пострадавшим от наводнений 23.05.2024, 18:25275901В Астане наградили школьника за спасение пятилетного мальчика 23.05.2024, 15:15Мы не можем остаться в стороне - сотрудники Halyk Bank работают в штабе помощи пострадавшим от наводнения в Кульсары270941Мы не можем остаться в стороне - сотрудники Halyk Bank работают в штабе помощи пострадавшим от наводнения в Кульсары 10.06.2024, 09:13261956Пять человек погибли в результате страшного ДТП в Алматинской области
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Алматы проводится реконструкция озера Сайран, которая вызывает недовольство среди горожан. Жители мегаполиса опасаются, что уникальной природной зеленой зоне Сайрана будет нанесен колоссальный экологический ущерб. Как Вы относитесь к реконструкции?