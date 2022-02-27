Казахстанцев среди пострадавших в Украине нет - МИД РК

НУР-СУЛТАН. 26 ФЕВРАЛЯ - В ходе брифинга официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров заявил, что данных о пострадавших казахстанцах в Украине нет, передает KAZAKHSTAN TODAY.
К счастью, пострадавших нет. Пока нет данных у нас, к нам не обращались. Надеюсь, так и будет продолжаться", - сказал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.
Ранее сообщалось, что для обращения граждан РК, находящихся в Украине, открыта горячая линия в посольстве Казахстана в Киеве, а также в МИД РК. В работе задействованы почетные консулы РК в Днепре, Львове, Одессе и Харькове. К этой комплексной работе подключились также казахстанские загранучреждения в Польше, Молдове и Беларуси. На сегодня поступило 528 обращений с просьбой оказать содействие в эвакуации. Граждане РК находятся в основном в Киеве и Киевской области - 264 человека, Одесской области - 30, Харьковской - 18, Львовской - 17, Днепропетровской - 13, Полтавской - 7, Черкасской - 4, Луганской - 2, Ивано-Франковской - 2, Житомирской - 2 и в других регионах.
Айбек Смадияров также рассказал, какова ситуация в городе Львове, в котором находятся казахстанцы.
Перед зданием почетного консульства Казахстана во Львове собралось 55 граждан Республики Казахстан, которые готовятся к отправке в Польшу. Этих граждан укрывали на территории близлежащей школы. Однако их временно оттуда вывели по причине возможности обстрела объекта. Со слов почетного консула, возникли проблемы с транспортным обеспечением", - сказал Айбек Смадияров.
Он пояснил, что первые рейсы, отправленные на границу, еще не вернулись во Львов, они стоят в очереди.
Другие автобусы отказываются выезжать, зная, что на несколько дней могут застрять в заторе. Если ранее, в мирное время стоимость такого транспорта была доступной, то сейчас доходит до 20 тысяч долларов за один автобус. Поэтому этот вопрос мы решаем совместно с нашими почетными консулами, наших граждан просим набраться терпения", - пояснил официальный представитель внешнеполитического ведомства.