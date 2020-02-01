Казахстанцы смогут получить до 10,6 млн тенге за сообщение о коррупции

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Нур-Султан. 31 января. Kazakhstan Today - Казахстанцы смогут получить до 10,6 млн тенге за сообщение о фактах коррупции. Об этом сегодня сообщил председатель Агентства РК по противодействию коррупции Алик Шпекбаев, передает корреспондент агентства.



По словам Шпекбаева, на днях правительство в целях реализации поручения президента приняло постановление о новой системе поощрения граждан за сообщения о фактах коррупции.



"Теперь сумма вознаграждения будет дифференцированная, как в большинстве стран ОЭСР. Человек, сообщивший о факте коррупции, может получить 10% от суммы взятки после обвинительного приговора", - сказал глава Агентства в ходе заседания коллегии ведомства.



При этом он отметил, что максимальное вознаграждение определено в размере 10 млн 600 тыс. тенге.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства