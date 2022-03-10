Когда в Казахстане заработает сеть 5G
новости по теме
Еще один депутат покинул мажилис и двое вступили на освободившиеся должности
В соответствии со статьей 52 Конституции, пунктами 3 и 8 статьи 24 Конституционного закона "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов" Центральная избирательная комиссия постановила, что в связи с подачей заявления наступило основание, влекущее досрочное прекращение полномочий депутата Мажилиса Парламента Сулейменовой З. Б.", - сообщает пресс-служба ЦИК.
Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан постановила передать вакантные мандаты депутатов мажилиса парламента членам общественного объединения "Народная партия Казахстана" Нугмановой Г.К., Магеррамову М.М.", - сообщает ЦИК.
Токаев посетил завод по производству бронетехники
НУР-СУЛТАН. 10 МАРТА - Президент Касым-Жомарт Токаев посетил завод по производству и модернизации бронированной колесной техники "Казахстан Парамаунт Инжиниринг", действующий в столице, передает KAZAKHSTAN TODAY.
"Президенту продемонстрировали линию по производству отечественных бронированных колесных машин, а также выставку продукции казахстанских предприятий оборонной промышленности", - сообщает Акорда.
В ходе посещения глава государства был проинформирован о деятельности компании и состоянии отечественного оборонно-промышленного комплекса.
Осмотрев завод, Касым-Жомарт Токаев обозначил перспективные направления развития данной отрасли, заявил о необходимости поддержки отечественных производителей и призвал к их техническому обновлению в соответствии с требованиями времени.
При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Назарбаев прибыл в Турцию для участия в дипломатическом форуме
По приглашению президента Турецкой Республики Реджепа Эрдогана Елбасы прибыл в Анталию для участия в Дипломатическом форуме #ADF2022", - сообщил пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай в Twitter.
По приглашению Президента Турецкой Республики Реджепа Эрдогана Елбасы прибыл в Анталию для участия в Дипломатическом форуме #ADF2022 pic.twitter.com/dG8UXbraxM— Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) March 9, 2022
Шипп доложил Токаеву о мерах по совершенствованию отбора судей
С Украины эвакуировано более 700 казахстанцев - МИД РК
В настоящее время в Катовице находятся 165 казахстанцев. При этом в очереди на пересечение украинско-польской границы наших граждан нет. В эвакуационной точке сбора у почетного консульства РК во Львове собралось 11 человек, а в Харькове остаются 7 наших соотечественников", - сообщает МИД РК.
Назначен председатель Комитета казначейства
Депутаты предложили создать госкомиссию по вопросам энергетической безопасности
Полагаем необходимым сформировать государственную комиссию по вопросам энергетической безопасности для определения неотложных мероприятий и мер их реализации", - заявил Жамбыл Ахметбеков.
Казахстан идет вслед за развитыми странами в попытке энергоперехода и декарбонизации, но при этом не обеспечивается стабильное состояние традиционной энергетики", - сказал депутат.
При этом ЧП случились на ключевых энергообъектах страны - Экибастузской ГРЭС-1 и ГРЭС-2. На Петропавловской ТЭЦ-2 произошло несколько крупных аварий, что повлекло отключение электроэнергии практически по всей территории Северо-Казахстанской области, а жители областного центра оставались без тепла. Из-за аварийной ситуации на Жезказганской ТЭЦ ограничения подачи электроэнергии затронули почти половину города. Из-за аварии на теплосетях в Темиртау значительная часть города осталась без тепла", - подчеркнул мажилисмен.
Постоянные перебои в подаче тепла и света наносят ущерб экономике и социальной сфере, а главное - страдают наши граждане. Всякий раз авариям находятся текущие оправдания - непогода, соседние страны, "серые" майнеры. Но на самом деле проблема является далеко не случайной и связана с букетом системных причин", - сказал депутат.
Данная проблема на системном уровне не решается, лишь латаются дыры. При этом нет конкретно ответственных органов и должностных лиц за энергетическую безопасность, такой функционал отсутствует даже у Министерства энергетики как уполномоченного органа. Нет долгосрочного планирования и стратегического видения отрасли. Все планирование сводится к тому, чтобы пережить очередной отопительный сезон. Отсутствуют четкие критерии и индикаторы энергетической безопасности страны", - заявил мажилисмен.
В целом технологическое отставание в данной отрасли становится критическим, и это тоже вызов энергетической безопасности", - сказал Жамбыл Ахметбеков.
Операторам связи могут повысить штрафы за плохой интернет в РК
В период пандемии и перехода населения на удаленный режим работы возросла значимость качества предоставляемых услуг связи, которая прослеживается в увеличении количества жалоб от населения", - сказала депутат Жанна Тельпекбаева.
Зачастую операторам комфортнее оплатить половину штрафа, нежели устанавливать дополнительное оборудование либо иным способом развивать свою сеть. В конечном итоге все неудобства со связью сказываются на абонентах, которые свои обязательства перед оператором выполняют на постоянной основе, то есть оплачивают тариф в полном объеме", - отметила депутат.
Предлагаемое повышение административного штрафа за указанное правонарушение до 1000 МРП и за повторное нарушение, совершенное в течение года, - до 1500 МРП позволит защитить право граждан на получение качественных услуг связи и интернета и позволит создать дополнительные условия для конкуренции среди операторов", - подчеркнула депутат.
Читаемое
10.03.2022, 08:51Четвертый репатриационный рейс с гражданами Казахстана приземлился в Нур-Султане 10.03.2022, 11:0516701Осужденный за коррупцию судья Верховного суда освобожден от должности 10.03.2022, 11:2114286Тлеуберди о референс-лаборатории в Алматы: работает в интересах государства 10.03.2022, 12:1512301В феврале из Казахстана пытались вывезти около 1 миллиона незадекларированных долларов 10.03.2022, 09:269801Казахстан и Азербайджан обсудили вопросы развития Транскаспийского транспортного маршрута 03.03.2022, 11:09197536Лавров рассказал, что будет с Украиной после завершения спецоперации 03.03.2022, 11:24197046Токаев рассказал, о чем говорил с Путиным и Зеленским 04.03.2022, 18:21172841Касым-Жомарт Токаев в мае посетит Турцию 05.03.2022, 00:01127086В России заблокировали Facebook 04.03.2022, 19:48124526Экс-премьер Украины заявил о предотвращении Россией Третьей мировой войны 02.03.2022, 11:45202296Посла Британии вызвали в МИД после заявлений Ходж о санкциях против Казахстана 12.02.2022, 11:44198281Казахстан и Россия согласовали алгоритм взаимного признания паспортов вакцинации 03.03.2022, 11:09197536Лавров рассказал, что будет с Украиной после завершения спецоперации 03.03.2022, 11:24197046Токаев рассказал, о чем говорил с Путиным и Зеленским 11.02.2022, 21:19196041Штормовое предупреждение объявили в одиннадцати областях
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Почему Казахстан остался без медалей на зимней Олимпиаде-2022?