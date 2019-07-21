Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей разделен на три разных ведомства

Нур-Султан. 20 июля. Kazakhstan Today - Министерство национальной экономики РК сообщило о реорганизации Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей, передает Kazakhstan Today.

Правительство Казахстана утвердило постановление от 10 июля 2019 года "О мерах по реализации указов президента Республики Казахстан от 17 июня 2019 года №17 и от 1 июля 2019 года "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, реорганизовано республиканское государственное учреждение " Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан " путем его разделения на республиканское государственное учреждение "Комитет по защите и развитию конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан", республиканское государственное учреждение "Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан" и республиканское государственное учреждение "Комитет по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан".

Также реорганизованы государственные учреждения - территориальные подразделения Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК.

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