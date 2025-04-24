Конго-крымская геморрагическая лихорадка: Минздрав призвал казахстанцев остерегаться клещей
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Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения РК обратилось к казахстанцам с просьбой соблюдать меры безопасности в связи с сезонным распространением конго-крымской геморрагической лихорадки, переносчиками которой являются клещи.
В связи с сезонным подъемом активности клещей, которые являются переносчиками опасных заболеваний, Министерство здравоохранения призывает население строго соблюдать меры предосторожности при нахождении на открытой местности и при уходе за домашними животными", - говорится в сообщении Минздрава.
Во избежание заражения следует:
• использовать отпугивающие аэрозольные репелленты и закрытую одежду;
• ежедневно осматривать кожу и одежду;
• избегать контакта с кровью животных без защиты;
• проводить противоклещевую обработку животных и скотопомещений, расположенных в природных очагах.
Вакцины против ККГЛ в настоящее время не существует. Учитывая, что при несвоевременно начатом лечении заболевание ККГЛ может закончиться смертельным исходом, при укусе клеща необходимо сразу же обратиться за медицинской помощью", - пояснили в Минздраве.
Там напомнили, что удалять клещей самостоятельно не рекомендуется.
В целях профилактики укусов клещей санитарно-эпидемиологической службой в регионах созданы санитарные защитные зоны вокруг 149 неблагополучных по ККГЛ населенных пунктов. Противоклещевой обработкой охвачено 354 830 голов скота, в 155 населенных пунктах прошла дезинсекция скотопомещений", - проинформировали в Минздраве.
Для справки
Конго-крымская геморрагическая лихорадка (ККГЛ) - опасное вирусное заболевание, которое передается преимущественно через укусы клещей, напомнили в ведомстве. Природные очаги ККГЛ имеются на территории Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областей и Шымкента. Там обитают иксодовые клещи, которые являются основными переносчиками ККГЛ, при этом клещи паразитируют на домашних и диких животных.
Наибольшее число пострадавших людей от укусов клещей регистрируется в мае-июне. Ежегодно фиксируется от 7 до 15 тысяч случаев.
В этом году в медицинские организации эндемичных областей с жалобами на укусы клещей обратилось 434 человека.
Напомним, в 2023 году в Казахстане три человека стали жертвами конго-крымской геморрагической лихорадки. Тогда скончались два жителя Кызылординской области и подросток в Туркестанской области. Подавляющее большинство заболевших были госпитализированы в тяжелом состоянии. 70 процентов из них несвоевременно обратились за медицинской помощью, несмотря на наличие клинических симптомов.