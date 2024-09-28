27.09.2024, 13:28 41516
Корабли ВМС Казахстана вышли в сбор-поход по Каспию
Фото: Минобороны РК
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Актау. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Дивизион разнородных кораблей Военно-морских сил РК вышел в сбор-поход по Каспию под руководством главнокомандующего ВМС генерала-майора Серика Бурамбаева, сообщает Минобороны.
В морских сборах задействованы ракетно-артиллерийские корабли "Мангыстау", "Сарыарка", "Орал", "Казахстан", минно-тральный корабль "Алатау" и гидрографическое судно "Жайык". В течение семи дней они совершат обход всех приграничных водных территорий казахстанского сектора Каспийского моря.
Военные моряки отработают вопросы организации противовоздушной, противокорабельной и противоминной обороны, а также маневрирования в составе однородных соединений. Корабли проведут практические стрельбы по морским целям с использованием корабельного вооружения", - сообщили в ведомстве.
Сбор-поход организован в соответствии с планом боевой подготовки Военно-морских сил.
Мероприятия направлены на обеспечение безопасности в регионе и повышение их готовности к выполнению поставленных задач. Сбор-поход является заключительным этапом проверки дивизиона за учебный период", - отметили в ведомстве.
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27.09.2024, 15:41 34621
В Казахстане не будет фобий, мы единый народ - Токаев Дополнено
Президент встретился с представителями общественности Туркестанской области
Фото: Акорда
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Туркестан. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе визита в Туркестан президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с представителями общественности региона и посетил новый Дом дружбы, сообщает Акорда.
Я специально приехал на священную землю Туркестана. У региона светлое будущее. Хочу поблагодарить наших ветеранов, которые показывают пример молодежи. Мы должны прежде всего поддерживать подрастающее поколение. Нам нужно сообща работать во благо страны. Все вы хорошо осведомлены о текущей ситуации. Существуют различные внешние риски. Здесь, в Туркестанской области, живут представители пятидесяти национальностей. Я всем благодарен за дружбу, за упорный труд во имя развития нашего государства. В Казахстане никогда не было никаких фобий и не будет, потому что мы народ единый, толерантный, терпеливый и трудолюбивый. Это самое главное. Мы будем и далее строить наше гармоничное общество", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства отметил, что Туркестан стал красивым и чистым городом. По его словам, в этом есть заслуга первого президента страны Нурсултана Назарбаева, придавшего Туркестану статус областного центра.
В ходе встречи председатель совета аксакалов Созакбай Абдыкулов отметил позитивные изменения, происходящие в Туркестане, и поблагодарил за заботу о густонаселенном регионе со стороны государства.
27.09.2024, 14:04 39711
Пятилетний план использования радиочастот разработало МЦРИАП
План на 2024-2029 годы будет соответствовать международным стандартам, что облегчит интеграцию с глобальными системами и создаст коммерчески выгодные условия для развития сетей связи
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Астана. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - План перспективного использования радиочастот на 2024-2029 годы разработало Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности.
План поможет определить основные направления использования полос радиочастот действующими РЭС различного назначения, РЭС, планируемыми для применения в перспективе, а также РЭС, эксплуатация которых может быть прекращена в ближайшее время, что особенно важно в условиях растущего спроса на новые технологии в области связи", - отметили в ведомстве.
Наличие четкого плана также позволит распределить или перераспределить определенные диапазоны частот для эффективного использования радиочастотного спектра и внедрения инновационных решений, что поддержит конкурентоспособность на международной арене и поспособствует развитию новых услуг.
В МЦРИАП подчеркнули, что план будет соответствовать международным стандартам. Это облегчит интеграцию с глобальными системами и создаст коммерчески выгодные условия для развития сетей связи.
План является важным шагом к обеспечению устойчивого и эффективного управления радиочастотным спектром в стране", - резюмировали в Минцифры.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 11 октября.
27.09.2024, 12:58 43226
Это подрыв обороноспособности государства - Минобороны об отмене срочной службы в Казахстане
Фото: кадр из видео Минобороны РК
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Астана. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Отмена срочной службы в Республике Казахстан повлечет подрыв безопасности всего государства, и в случае внешних угроз не сможет обеспечить мир и стабильность на своей территории, заявили в Министерства обороны на призыв отменить срочную воинскую службу.
Согласно статье 36 Конституции, защита Республики Казахстан является священным долгом и обязанностью каждого ее гражданина", - подчеркнули в Минобороны.
Там напомнили, что Казахстан отдает приоритет контрактной службе, соблюдая пропорцию 70 на 30.
Боевой потенциал страны обеспечивается в основном за счет контрактников. В то же время 30% - это военнослужащие срочной службы. Солдаты-срочники за время службы успевают получить основные навыки воинской службы: обучаются действовать в боевой обстановке, стрелять, водить боевые машины, укрепляются физически и морально. А после увольнения состоят в запасе как военно-обученный резерв. Но при этом периодически проходят сборы, поддерживают и повышают свой уровень. Отмена срочной службы в Республике Казахстан повлечет подрыв безопасности всего государства, и в случае внешних угроз не сможет обеспечить мир и стабильность на своей территории", - заявили в ведомстве.
Там также пояснили, что вопросы обороны, в соответствии со статьей 90-1 Административного процедурно-процессуального кодекса РК, не могут быть предметом петиции.
Данная инициатива - это подрыв обороноспособности государства", - резюмировали в Минобороны.
Ранее казахстанцы разместили на сайте epetition.kz две петиции - об отмене срочной воинской службы в Казахстане и повышении призывного возраста с 18 до 20 лет.
27.09.2024, 12:10 45456
Токаеву доложили о научно-исследовательских работах в мавзолее Ходжи Ахмеда Яссауи
Глава государства почтил память значимого для всего тюркского мира поэта
Фото: Акорда
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Туркестан. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в ходе визита в Туркестанскую область доложили о комплексных научно-исследовательских работах, проводимых в мавзолее Ходжи Ахмеда Яссауи, сообщает пресс-служба главы государства.
Также глава государства почтил память значимого для всего тюркского мира поэта, мыслителя и духовного учителя Ходжи Ахмеда Яссауи и других известных исторических личностей, захороненных в мавзолее.
Напомним, сегодня глава государства прибыл с рабочей поездкой в Туркестанскую область.
Касым-Жомарт Токаев посетит образовательные, культурные, спортивные объекты и промышленные предприятия. Программа поездки также предусматривает знакомство с реализуемыми в регионе инвестиционными проектами.
27.09.2024, 11:16 49216
Казахстан и Марокко подписали соглашение о безвизе
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Марокко подписали соглашение об освобождении от визовых требований, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
В соответствии с соглашением граждане Казахстана и Марокко освобождаются от визовых требований для въезда, выезда, транзита и временного пребывания на территории друг друга на основании действительных национальных/общегражданских паспортов. Длительность каждого периода пребывания не должна превышать 30 календарных дней в течение каждого периода в 180 дней с момента въезда", - проинформировали в пресс-службе.
При этом подчеркивается, что граждане одной из сторон, которые намерены оставаться на территории другой стороны дольше, чем предусмотрено соглашением, либо заниматься трудовой деятельностью, обучением или предпринимательством, обязаны получить соответствующую визу в дипломатических представительствах или консульских учреждениях государства пребывания.
Соглашение вступит в силу через 30 календарных дней с даты получения последнего письменного уведомления по дипломатическим каналам о завершении сторонами необходимых внутригосударственных процедур", - добавили в МИД.
Ранее Таиланд продлил безвизовый режим для казахстанцев.
27.09.2024, 11:11 47311
Серверы с персональными данными казахстанцев должны находиться в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В правила осуществления собственником и оператором, а также третьим лицом мер по защите персональных данных внесли изменения.
Соответствующий приказ подписал и.о. главы ведомства.
В правила внесли новый пункт, касающийся местонахождения серверов, на которых хранятся персональные данные.
Хранение персональных данных, содержащихся в электронных информационных ресурсах, осуществляется собственником и (или) оператором, а также третьим лицом в электронной базе, находящейся в серверном помещении или центре обработки данных, расположенном на территории Республики Казахстан, с принятием необходимых мер по защите персональных данных согласно настоящим правилам", - говорится в тексте документа.
Приказ вступит в силу с 8 января 2025 года.
Напомним, в марте в Казахстане изменились правила защиты персональных данных. Позже в МЦРИАП рассказали, какие персональные данные будут размещать на госинформресурсах.
В этом году стало известно об утечке в Сеть персональных данных 2 млн казахстанцев. Все они являлись клиентами микрофинансовой организации zaimer.kz.
Сенатор Евгений Больгерт заявил, что доступ к персональным данным казахстанцев имеют более 1,5 млн операторов.
27.09.2024, 10:41 50921
В Казахстане образована комиссия по контролю за рациональным использованием земельных ресурсов
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Астана. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением премьер-министра РК от 24 сентября образована республиканская комиссия по контролю за перераспределением земель для нужд сельского населения, а также рациональным использованием земельных ресурсов.
Образовать Республиканскую комиссию по контролю за перераспределением земель для нужд сельского населения, а также рациональным использованием земельных ресурсов в составе согласно приложению к настоящему распоряжению", - говорится в документе.
Республиканская комиссия будет информировать о проделанной работе администрацию президента Республики Казахстан ежеквартально до 2025 года.
В состав комиссии входят:
- заместитель премьер-министра РК, курирующий вопросы земельных отношений, руководитель;
- министр сельского хозяйства РК, заместитель руководителя;
- председатель Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ, секретарь;
- заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) (по согласованию);
- вице-министр национальной экономики РК;
- вице-министр сельского хозяйства РК;
- вице-министр финансов РК;
- вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК;
- начальник Службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры РК (по согласованию);
- заместитель начальника департамента экономической безопасности Комитета национальной безопасности РК (по согласованию);
- заместители акимов областей.
27.09.2024, 09:31 30246
Кенгирское водохранилище вернут в государственную собственность
Фото: Минводных ресурсов РК
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Жезказган. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Кенгирское водохранилище в области Улытау будет возвращено в государственную собственность. Об этом на встрече с жителями региона сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
По данным пресс-службы Министерства водных ресурсов, на сегодня процесс передачи водохранилища государству близится к завершению. До конца этого года объект должен перейти на баланс республиканского предприятия "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации.
Кенгирское водохранилище - крупнейшее в области Улытау. Его объем - 319 млн кубометров.
Кенгирское водохранилище - основной источник воды в регионе, и местные жители обеспокоены качеством здешней воды, ее нерациональным использованием и сопутствующими экологическими проблемами. В плачевном состоянии находятся гидротехнические сооружения на объекте. Вернув водохранилище в собственность государства, мы в первую очередь проведем его многофакторное обследование, чтобы определить дальнейшие меры по решению имеющихся проблем", - отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
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