Критическая ситуация по износу теплосетей наблюдается в пяти регионах Казахстана

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Астана. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Средний износ тепловых сетей по республике составляет 54%. Критическая ситуация по износу теплосетей наблюдается в 5 регионах Казахстана. Об этом в ходе заседания правительства сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев.





Модернизация тепловых сетей является самым актуальным вопросом на сегодняшний день. Средний износ по республике на сегодня составляет 54%. Критическая ситуация наблюдается в 5 регионах, где износ составляет более 65% (Павлодарская область - 82%, Карагандинская область - 68%, Абай - 68%, Восточно-Казахстанская область - 66%, Северо-Казахстанская область - 65%)", - сказал министр.





В текущем году планируется реализация 54 проектов по строительству и реконструкции порядка 180 км сетей теплоснабжения.





Сформирована потребность по регионам на общую сумму 86,2 млрд тенге. Средства будут заявлены в рамках уточнения республиканского бюджета на 2023 год.





Марат Карабаев отметил, что бюджетные заявки не предоставили до сих пор 7 регионов: Алматы, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Жамбылская, Жетысу и Туркестанская области.





В целях развития коммунального сектора страны продолжается работа по строительству и модернизации систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Общая протяженность сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения составляет 129 тысяч км (теплоснабжение - 14 тысяч км, водоснабжение - 98 тысяч км, водоотведение - 17 тысяч км)", - сказал министр.





По итогам 2022 года за счет различных источников финансирования проведена модернизация порядка 3 тысяч км сетей (сети теплоснабжения - 297 км, водоснабжение - 2072 км, водоотведение - 603 км). В результате общий износ сетей снизился с 53% до 51% (план - 51%).





Справочно: 54% на сетях теплоснабжения, 43% на сетях водоснабжение и 55% по сетям водоотведение.





В текущем году за счет модернизации порядка 2 тысяч км сетей показатель по износу планируем снизить до 50%. За счет строительства и реконструкции более 14 тысяч км сетей к 2029 году мы планируем снизить показатель до 40% (теплоснабжение - 1538 км, водоснабжение - 10 742 км, водоотведение - 1845 км)", - сообщил он.





По информации главы МИИР, по итогам 2022 года доступ к услугам водоснабжения в городах составил 98,4% (план - 98,5%), в сельских населенных пунктах 94,5% (план - 94,7%).





В 2022 году на реализацию проектов по развитию систем водоснабжения и водоотведения регионам из республиканского бюджета было направлено 215,4 млрд тенге (в городах - 123,4 млрд тенге, в селах - 92 млрд тенге).





Низкий уровень доступа отмечается для городских жителей Жамбылской области (91,9%) и сельчан Костанайской (79,6%), Акмолинской (89,8%) и Северо-Казахстанской областей (84,6%).





100-процентным доступом к услугам водоснабжения обеспечены горожане 6 регионов: Северо-Казахстанской, Мангистауской, Атырауской, Жетісу, Западно-Казахстанской и Кызылординской областей.





По итогам текущего года будут обеспечены доступом к услугам водоснабжения 5 городских и 192 сельских населенных пункта (ЦВ - 94 и КБМ - 98). На реализацию проектов из республиканского бюджета предусмотрено 172 млрд тенге (в городах - 93,3 млрд тенге, в селах - 78,5 млрд тенге).





Справочно: всего СНП - 6293, из них обеспечены 4909 (ЦВ - 4169 и КБМ - 740). Не обеспечены 1384 СНП, в т.ч. планируется ЦВ - 419 СНП и КБМ - 965 СНП.





Всего ГНП - 89, в т.ч. имеют 100-процентный доступ 62 ГНП и не имеют 100-процентного доступа 27 ГНП.





В результате услугами водоснабжения будут охвачены 96% сельского и 98,7% городского населения.





Доппотребность на 2023-2025 годы составляет 525 млрд тенге, в т.ч. в городах - 236 млрд тенге, в селах - 289 млрд тенге.





Согласно поручению главы государства до конца 2025 года будет обеспечен 100-процентный доступ населения к услугам водоснабжения в городах и селах.