Кульгинов доложил Токаеву о развитии столицы

НУР-СУЛТАН. 18 МАРТА - Президент Касым-Жомарт Токаев в канун празднования Наурыза принял участие в церемонии вручения государственных наград, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Открывая торжественную церемонию, глава государства поздравил всех участников со светлым праздником Наурыз и напомнил, что праздник имеет глубокие исторические корни.

Священный Наурыз возрождает природу, питает жизнь, призывает к обновлению (…) Наша цель -построение эффективного государства и справедливого общества, повышение благосостояния и улучшение качества жизни народа. Самое главное - защитить нашу священную Независимость, превратить Казахстан в сильное государство", - сказал президент.

По словам Токаева, начав кардинальные изменения во всех сферах жизни, мы вступаем в качественно новый этап развития страны. Он убежден, что новый Казахстан - это не абстрактная идея, а четкий образ будущего.

Каждый из вас является настоящим патриотом, на деле доказывая приверженность ценностям солидарности и единства. Своим упорным трудом, искренним желанием помочь вы подаете пример всем нашим согражданам. Уверен, вместе мы успешно запустим процесс казахстанской реформации, построим Новый Казахстан - страну новых возможностей и прогресса", - обратился к участникам церемонии Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что рассматривает каждую обнародованную в Послании инициативу как конкретный шаг к достижению стоящих перед нами целей. Успешная реализация Послания - это общая задача для всех казахстанцев.

- С каждым днем ухудшается геополитическая ситуация в мире. По понятным причинам это охлаждение может повлиять и на Казахстан. Но мы не свернем с намеченного пути и сделаем все, чтобы достичь поставленных целей. Для этого нам нужно работать самоотверженно и сплоченно, - считает Касым-Жомарт Токаев.