Кульгинов доложил Токаеву о развитии столицы

НУР-СУЛТАН. 18 МАРТА - Президент РК Касым-Жомарт Токаев присудил ряду казахстанцев государственные награды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В канун празднования Наурыза указом президента Республики Казахстан за большой вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, активную общественную деятельность, личную самоотверженность, проявленную при спасении и защите граждан, помощь в обеспечении общественного порядка группа граждан награждена государственными наградами. В их числе представители производственной сферы, здравоохранения, бизнеса, деятели культуры и науки, спортсмены, волонтеры", - сообщает пресс-служба Акорды.
Указом президента за выдающиеся достижения в социально-гуманитарном развитии Республики Казахстан присвоена высшая степень отличия - звание "Казакстаннын Енбек Ері" с вручением знака особого отличия - Золотой звезды Жаканову Илье - писателю, город Атырау.
За выдающиеся достижения в развитии здравоохранения Республики Казахстан: присвоена высшая степень отличия - звание "Казакстаннын Енбек Ері" с вручением знака особого отличия - Золотой звезды и ордена "Отан" Шарманову Турегельды - президенту Казахской академии питания, город Алматы.
Орденом "Отан" награжден поэт Нуржан Светкали; орденом "Барыс" І степени - профессор Евразийского национального университета имени Л.Гумилева Жандарбек Малібекулы, поэт Нурлан Оразалин; орденом "Барыс" ІІІ степени - председатель Совета ветеранов Алматинской области Ермек Келемсейіт, председатель Совета общественного согласия Ассамблеи народа Казахстана города Алматы Ахметжан Шардинов, президент Федерации борьбы Даулет Турлыханов, ректор Казахского национального университета имени аль-Фараби Жансеит Туймебаев, проректор Евразийского национального университета имени Л.Гумилева Дихан Камзабекулы, первый заместитель акима Алматинской области Лаззат Турлашов и другие.
Орденом "Парасат" отмечены деятели культуры, науки и образования, представители средств массовой информации, среди которых член Национальной академии наук Каримбек Курманалиев, старший преподаватель Северо-Казахстанского университета имени М.Козыбаева Павел Афанасьев, депутаты Мажилиса Парламента Берік Абдігалиулы, Еділ Жанбыршин.
Руководитель команды по пауэрлифтингу Дирекции развития спорта Сергей Цырульников награжден орденом "Достык" ІІ степени.
В числе награжденных орденом "Курмет" политолог Данияр Ашимбаев, директор Института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев, исполнительный директор Хартии за права человека Жемис Турмагамбетова, заведующий отделением Таразской городской многопрофильной больницы Ернар Едилбаев, активист Орынбасар Сеитов, президент фонда "Мир Евразии" Эдуард Полетаев, председатель союза ветеранов афганской войны города Шымкента Галымжан Майханов, общественный деятель Даурен Талипов, жыршы Аргын Бисенов, руководитель детско-юношеской спортивной школы №1 имени К.Оспанова Нуржан Ермагамбетов, заведующий отделением Алматинской городской клинической больницы №7 Есенай Еспенбетов. Всего ордена "Курмет" удостоены 94 человека.
Медалью "Ерен енбегі ушін" награждены 25 человек, в том числе президент Фонда "Адырна" Арман Аубакір, пресс-секретарь Павлодарского областного территориального объединения профсоюзов Константин Музалевский, старший преподаватель Казахского национального университета искусств Уларбек Нургалым.
Медалью "Шапагат" отмечены 68 волонтеров, меценатов и других граждан, среди которых журналист Александра Мыскина, председатель организации инвалидов "Уміт-Надежда" Дуйсенгали Оспанов, работник КСК "Океан" Арлан Мутишев, директор департамента ТОО "Paybox.money" Мария Чечина, студент Семейского финансово-экономического колледжа имени Р.Байсеитова Мерейбек Магабилов, наладчик путевых машин ТОО "Богатырь-Комир" Евгений Шарифуллин, волонтер Айгерим Доскалиева.