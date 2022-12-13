Легализация авто в Казахстане: ставка сбора за первичную регистрацию составит 200 тысяч тенге

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Провести легализацию планируют в течение полугода

Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев объявил о проведении разовой легализации иностранных автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября текущего года. В Министерстве внутренних дел - Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев объявил о проведении разовой легализации иностранных автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября текущего года. В Министерстве внутренних дел рассказали о данной работе.





В настоящее время вносятся необходимые изменения в законодательство. Парламентом уже приняты первые поправки в Налоговый кодекс в части установления ставки сбора за первичную регистрацию автомобилей, подпадающих под легализацию, в размере 200 тысяч тенге. Одновременно в рамках второго законопроекта вносятся поправки в Экологический кодекс в части отмены утилизационного платежа для указанных автомобилей. Кроме того, МВД разрабатывается проект постановления правительства, определяющий порядок, условия и сроки проведения легализации. Указанный проект 29 ноября был размещен на официальном сайте МВД для прохождения процедуры публичного обсуждения", - сказал исполняющий обязанности председателя КАП МВД Кайсар Султанбаев.





Он пояснил, что основной платеж - это сбор за первичную регистрацию, который составит 200 тысяч тенге. К остальным платежам относятся пошлины за техпаспорт и госномер, за них необходимо будет уплатить еще 13 171 тенге (с 1 января 2023 года сумма платежа за госномер и техпаспорт незначительно изменится, так как пошлины рассчитываются в зависимости от МРП).





Кайсар Султанбаев сообщил, что под легализацию не подпадают автомобили, находящиеся в розыске и не прошедшие таможенную очистку, а также ввезенные после 1 сентября 2022 года.





Всего на период до 1 сентября текущего года было оформлено чуть более 300 тысяч полисов автострахования на иностранные автомобили. Наибольшее количество автостраховок оформлено на автомобили, прибывшие из Российской Федерации. Их порядка 260 тысяч, из Кыргызстана - 25,5 тысячи и Армении - 18 тысяч", - проинформировал спикер.





Он уточнил, что легализация начнется после введения в действие необходимых законодательных изменений и принятия соответствующего постановления правительства. При этом провести легализацию планируется в течение полугода.





Дата въезда будет определяться по базам данных Пограничной службы КНБ. На сегодняшний день этот процесс полностью автоматизирован. Вместе с тем при отсутствии сведений о ввозе транспортного средства в Пограничной службе дата фактического нахождения автомобиля в Республике Казахстан будет определяться по дате первого оформления полиса автострахования", - пояснил Кайсар Султанбаев.





Кроме того, исполняющий обязанности председателя КАП МВД напомнил, что глава государства обозначил два критерия для легализации: первый - автомобили не должны находиться в розыске, второй - пройти таможенную очистку.





Если указанные автомобили будут соответствовать им, то препятствий для их регистрации не будет", - добавил он.





Также, по его словам, требования по возрасту и экологическому классу к автомобилям, подлежащим легализации, предъявляться не будут.





Армянские" автомобили, которые были временно зарегистрированы в нашей стране, также подпадают под легализацию. Их таможенное декларирование не требуется, так как с 1 января 2023 года они признаются товарами Евразийского экономического союза", - сказал спикер.





Заявление на легализацию можно будет подать через портал электронного правительства или путем личного обращения в спецЦОН.





После проверки представленных документов и транспортного средства по базам розыска автомобиль предоставляется на пункт осмотра при спецЦОНе для сверки номерных агрегатов. Затем уплачиваются первичный сбор в размере 200 тысяч тенге, госпошлины за техпаспорт и госномер, а также, если требуются, таможенные пошлины. После утверждения регистрации владельцу автомобиля будет выдан казахстанский техпаспорт и госномер", - пояснил исполняющий обязанности председателя КАП МВД.









Дополнено 12.12.2022, 12.20





Президент РК сегодня поручил правительству разъяснять суть и алгоритм легализации.





Мы приняли решение по легализации иностранного автотранспорта. Однако правительством не организована надлежащая информационная работа. Из-за этого в обществе периодически возникают вопросы о том, как и в отношении какого транспорта будет проводиться эта акция. Также непонятно, какие транспортные средства могут быть легализованы. Подобная важная информация должна быть доступна гражданам. Они должны получать ее из надежных источников", - отметил Токаев.