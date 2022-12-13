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Легализация авто в Казахстане: ставка сбора за первичную регистрацию составит 200 тысяч тенге

12.12.2022, 09:35 28901
Легализация авто в Казахстане: ставка сбора за первичную регистрацию составит 200 тысяч тенге
Фото: Depositphotos
Провести легализацию планируют в течение полугода
Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев объявил о проведении разовой легализации иностранных автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября текущего года. В Министерстве внутренних дел рассказали о данной работе.

В настоящее время вносятся необходимые изменения в законодательство. Парламентом уже приняты первые поправки в Налоговый кодекс в части установления ставки сбора за первичную регистрацию автомобилей, подпадающих под легализацию, в размере 200 тысяч тенге. Одновременно в рамках второго законопроекта вносятся поправки в Экологический кодекс в части отмены утилизационного платежа для указанных автомобилей. Кроме того, МВД разрабатывается проект постановления правительства, определяющий порядок, условия и сроки проведения легализации. Указанный проект 29 ноября был размещен на официальном сайте МВД для прохождения процедуры публичного обсуждения", - сказал исполняющий обязанности председателя КАП МВД Кайсар Султанбаев.


Он пояснил, что основной платеж - это сбор за первичную регистрацию, который составит 200 тысяч тенге. К остальным платежам относятся пошлины за техпаспорт и госномер, за них необходимо будет уплатить еще 13 171 тенге (с 1 января 2023 года сумма платежа за госномер и техпаспорт незначительно изменится, так как пошлины рассчитываются в зависимости от МРП).

Кайсар Султанбаев сообщил, что под легализацию не подпадают автомобили, находящиеся в розыске и не прошедшие таможенную очистку, а также ввезенные после 1 сентября 2022 года.

Всего на период до 1 сентября текущего года было оформлено чуть более 300 тысяч полисов автострахования на иностранные автомобили. Наибольшее количество автостраховок оформлено на автомобили, прибывшие из Российской Федерации. Их порядка 260 тысяч, из Кыргызстана - 25,5 тысячи и Армении - 18 тысяч", - проинформировал спикер.


Он уточнил, что легализация начнется после введения в действие необходимых законодательных изменений и принятия соответствующего постановления правительства. При этом провести легализацию планируется в течение полугода.

Дата въезда будет определяться по базам данных Пограничной службы КНБ. На сегодняшний день этот процесс полностью автоматизирован. Вместе с тем при отсутствии сведений о ввозе транспортного средства в Пограничной службе дата фактического нахождения автомобиля в Республике Казахстан будет определяться по дате первого оформления полиса автострахования", - пояснил Кайсар Султанбаев.


Кроме того, исполняющий обязанности председателя КАП МВД напомнил, что глава государства обозначил два критерия для легализации: первый - автомобили не должны находиться в розыске, второй - пройти таможенную очистку.

Если указанные автомобили будут соответствовать им, то препятствий для их регистрации не будет", - добавил он.


Также, по его словам, требования по возрасту и экологическому классу к автомобилям, подлежащим легализации, предъявляться не будут.

Армянские" автомобили, которые были временно зарегистрированы в нашей стране, также подпадают под легализацию. Их таможенное декларирование не требуется, так как с 1 января 2023 года они признаются товарами Евразийского экономического союза", - сказал спикер.


Заявление на легализацию можно будет подать через портал электронного правительства или путем личного обращения в спецЦОН.

После проверки представленных документов и транспортного средства по базам розыска автомобиль предоставляется на пункт осмотра при спецЦОНе для сверки номерных агрегатов. Затем уплачиваются первичный сбор в размере 200 тысяч тенге, госпошлины за техпаспорт и госномер, а также, если требуются, таможенные пошлины. После утверждения регистрации владельцу автомобиля будет выдан казахстанский техпаспорт и госномер", - пояснил исполняющий обязанности председателя КАП МВД.



Дополнено 12.12.2022, 12.20

Президент РК сегодня поручил правительству разъяснять суть и алгоритм легализации.

Мы приняли решение по легализации иностранного автотранспорта. Однако правительством не организована надлежащая информационная работа. Из-за этого в обществе периодически возникают вопросы о том, как и в отношении какого транспорта будет проводиться эта акция. Также непонятно, какие транспортные средства могут быть легализованы. Подобная важная информация должна быть доступна гражданам. Они должны получать ее из надежных источников", - отметил Токаев.

 

новости по теме

Президент РК поручил активизировать торговое и транспортное взаимодействие с Грузией

12.12.2022, 17:50 13466
Президент РК поручил активизировать торговое и транспортное взаимодействие с Грузией
Фото: Depositphotos
Глава государства отметил важность дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества
Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с вновь назначенным послом Казахстана в Грузии Маликом Мурзалиным, в ходе которой поручил активизировать торговое и транспортное взаимодействие с Грузией, сообщает пресс-служба Акорды.

В ходе беседы глава государства отметил важность дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества с Грузией.

Президент поставил перед Маликом Мурзалиным ряд конкретных задач, в том числе в части активизации торгово-экономического, транспортно-логистического взаимодействия между двумя странами.


Также глава государства принял акима Мангистауской области Нурлана Ногаева.

Касым-Жомарту Токаеву был представлен доклад об итогах социально-экономического развития Мангистауской области за 11 месяцев 2022 года.

Аким проинформировал президента о состоянии дел в жилищно-коммунальном хозяйстве, привлечении инвестиций, заготовке кормов и других сферах", - сообщили в пресс-службе.


По словам Нурлана Ногаева, поручения, которые дал глава государства в ходе его рабочей поездки в Мангистау, включены в план комплексного развития региона.

Глава государства поручил акиму завершить реализацию задач, поставленных в рамках действующего плана.

 

Около 17 энергетических объектов Казахстана нуждаются в незамедлительном ремонте

12.12.2022, 15:39 16546
Около 17 энергетических объектов Казахстана нуждаются в незамедлительном ремонте
Фото: altaynews.kz l
Также в стране необходимо строить новые станции. На это уйдет около 400 миллиардов тенге
Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Болат Акчулаков сегодня в кулуарах правительства ответил на вопросы журналистов о том, сколько времени и средств понадобится на восстановление энергетической системы Казахстана. По словам министра, критика президента в адрес Минэнерго была справедливой.

Сейчас работает комиссия. Мы все данные собрали, определили объекты, которые требуют незамедлительного ремонта. Лет потребуется немало. Проблема в следующем - отремонтировать все, что можно отремонтировать", - отметил министр.


Сейчас, по его словам, в срочном ремонте нуждаются около 17 объектов.

Опять дело по форме собственности, кто это должен делать: частники, которые владеют станциями, наверное, они, там, где государство владеет, - государственный бюджет", - ответил Акчулаков.


Также, по словам министра, в стране необходимо строить новые станции. На это уйдет около 400 миллиардов тенге.

Это двойная задача, поэтому здесь 400-500 миллиардов тенге нужно выделять", - заключил глава Минэнерго.


Он также подчеркнул, что министерство не занимается теплосетями, это проблема местных исполнительных органов, а задача министерства - оборудование тепловых станций.


Сегодня на расширенном заседании правительства Касым-Жомарт Токаев раскритиковал госорганы за срыв отопительного сезона. По словам президента, ЧП в сфере ЖКХ стали обыденным явлением.

При этом уполномоченный госорган в лице Министерства энергетики никак себя не показал в такой ситуации. Также недостаточно слаженно и оперативно сработала служба по ЧС", - подчеркнул Токаев.


Дополнено 12.12.2022, 15.40

Об износе оборудования на примере ТЭЦ Риддера сегодня также рассказал аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов. По словам главы региона, из шести котлов на ТЭЦ два были в состоянии металлолома.

На ТЭЦ шесть котлов, из них три - среднего, два - высокого давления. На момент критической ситуации было сложно, поскольку вся инфраструктура, крайне важная для существования любого теплоисточника, была приведена частными собственниками в крайне неудовлетворительное состояние. Более того, из этих шести котлов два - высокого давления - были в состоянии металлолома. Четыре оставшихся котла были, к сожалению, в худшем состоянии", - отметил аким.


По его словам, к работам были привлечены свыше 150 работников разного рода структур. На сегодня ситуация стабилизировалась.

Равновесие сегодня есть, и мы точно знаем, что мы обеспечим теплом город Риддер", - подчеркнул Ахметов.

 

Более миллиона казахстанцев не в состоянии оплачивать взятые на себя обязательства

12.12.2022, 14:44 18236
Более миллиона казахстанцев не в состоянии оплачивать взятые на себя обязательства
Фото: Depositphotos
Объем проблемных кредитов достиг полутриллиона тенге
Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Меры по снижению закредитованности населения озвучил сегодня на расширенном заседании правительства президент Касым-Жомарт Токаев.

Предстоит "снизить градус" чрезмерного потребительского кредитования. К сожалению, неосознанное потребление может привести к серьезным дисбалансам, признаки которых мы наблюдаем не первый год. Сегодня объем проблемных кредитов достиг полтриллиона тенге. Более миллиона людей уже не в состоянии оплачивать взятые на себя обязательства. Многие из них, доходя до отчаяния, вынуждены брать новые кредиты, чтобы погасить старые. Поэтому с 1 января 2023 года должен заработать Закон "О реабилитации и банкротстве физических лиц", - подчеркнул президент.


Помимо этого, по его словам, необходимо более жестко регулировать беззалоговое онлайн-микрокредитование. В некоторых странах на него введен полный запрет.

Нужно продумать механизм "ограждения" заемщиков, имеющих просроченную задолженность более 90 дней, от принятия новых обязательств. В ближайшее время мною будет подписан соответствующий указ", - отметил Токаев.


Он также напомнил о необходимости расширения кредитования реальной экономики.

Бизнес остро нуждается в доступном финансировании. По моему поручению выработан пакет срочных решений. Он направлен на решение системных проблем в этом секторе", - отметил президент.


В частности, будут расширены права вкладчиков ЕНПФ по передаче до 50% своих пенсионных накоплений в частное управление. Это создаст "длинные деньги", необходимые для кредитования бизнеса. В целях увеличения кредитования агропромышленного комплекса будет полностью оцифрован и перезапущен институт зерновых расписок. Они станут надежным залоговым обеспечением для предприятий агропромышленного комплекса.

То же самое касается и прав на недропользование, что позволит более активно кредитовать данный сектор экономики. Кроме того, считаю целесообразным правительству и финансовым регуляторам рассмотреть возможность увеличения до 7 лет сроков субсидирования ставок вознаграждения в рамках программы "Экономика простых вещей". Конечно, это должно коснуться только наиболее приоритетных отраслей экономики", - добавил глава государства.


Так же гибко, по его словам, следует подойти и к дифференциации ставок субсидирования. Наряду с этим будет пересмотрено налогообложение доходов банков по нотам Национального банка. Это придаст им необходимый стимул вкладываться в кредитование реальных проектов бизнеса, а не в высокодоходные финансовые инструменты, не оказывающие прямого эффекта на экономику.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 1 октября текущего года 1,4 млн человек в Казахстане имеют просроченный кредит свыше 90 дней. По данным Комитета государственных доходов, общая сумма просроченных кредитов составляет 1449 млрд тенге.

Между тем в соцсетях стала распространяться информация о кредитной амнистии и прощении займов, которую опровергли в Агентстве по развитию и регулированию финансового рынка.
 

Токаев: Следующий год будет более трудным и сложным, чем нынешний

12.12.2022, 14:05 20476
Токаев: Следующий год будет более трудным и сложным, чем нынешний
Фото: Telegram/БОРТ№1
Инфраструктура, очень важная для качества жизни горожан и сельчан, изношена и даже находится в аварийном состоянии. Нельзя просто сидеть сложа руки в такое время.Такая ситуация представляет опасность для всех
Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы высказывают недовольство работой правительства и акимов на всех уровнях, и в их словах есть правда, заявил сегодня на расширенном заседании правительства президент Касым-Жомарт Токаев.

К сожалению, ситуация ухудшается, падает качество жизни населения. Не будет преувеличением сказать, что инфраструктура, очень важная для качества жизни горожан и сельчан, изношена и даже находится в аварийном состоянии. Нельзя просто сидеть сложа руки в такое время. Потому такая ситуация представляет опасность для всех. Более того, следующий год, вероятно, будет более сложным и трудным, чем нынешний", - подчеркнул президент.


Он отметил, что правительству следует организовать системную работу с массивом поступающих обращений. Только в этом году в госорганы поступило свыше полутора миллионов обращений с конкретными проблемами и чаяниями людей. Для упрощения подачи обращений в государственные органы запущена система E-Otinish.

Как показывает анализ, граждане вынуждены писать в администрацию президента, не находя ответы на свои вопросы. Многие прямо говорят, что власти на местах не хотят слышать народ, саботируют политику президента. Поэтому все госорганы должны работать с обращениями с особой ответственностью. Реализация концепции "слышащего государства" должна четко следовать в фарватере изначально обозначенных приоритетов. В первую очередь это налаживание системной связи между государством и обществом. Государство должно решать системные проблемы, реагировать на сигналы эффективно. Многие люди используют потенциал социальных сетей в угоду своих личных интересов", - отметил президент.


Сегодня, по его мнению, внимание госорганов приковано больше не к реальным чаяниям народа, а к лентам социальных сетей, которые имеют мало общего с реальностью.

К примеру, правоохранительные органы быстро и четко реагируют на незначительные административные проступки, растиражированные в СМИ и социальных сетях.

Конечно, социальные сети стали хорошей площадкой для диалога власти и общества. Но это далеко не единственный формат взаимодействия. Его нельзя абсолютизировать, поскольку он охватывает лишь небольшую часть нашего общества. Самим сотрудникам министерств, акиматов и аппарата правительства не советую увлекаться путешествиями в виртуальном мире, потому что наказания будете получать в реальном мире", - добавил Токаев.


Он подчеркнул, что виртуальный мир тем опасен, что порождает иллюзии и заблуждения.

Нельзя воспринимать каждый комментарий "диванного эксперта" как всенародную поддержку или, наоборот, как всеобщее порицание и осуждение. Необходимо учитывать мнения и запросы всех категорий населения, эффективно решать непосредственные проблемы граждан", - заявил глава государства.


Он подчеркнул, что миллионы казахстанцев ежедневно спокойно и на совесть выполняют свою работу, трудятся во благо Родины - учат детей и студентов, лечат пациентов, строят дома, выращивают хлеб, убирают улицы и парки.

Большинство из них далеки от политики и хайпа социальных сетей. Вот они и есть главная опора нашей страны. Поэтому именно такие люди в первую очередь должны ощущать реальную поддержку "слышащего государства", - резюмировал президент.


На заседании Токаев раскритиковал правительство за аварии в городах Казахстана. По его словам, ЧП в сфере ЖКХ стали обыденным явлением.
 

Президент о гибели работников на "АрселорМиттал Темиртау": Общество ждет безотлагательных мер

12.12.2022, 12:40 23186
Президент о гибели работников на "АрселорМиттал Темиртау": Общество ждет безотлагательных мер
Фото: ortcom.kz
С 2006 года на предприятии произошло более 20 аварий, унесших жизни более 100 граждан Казахстана
Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На расширенном заседании правительства Республики Казахстан Президент Касым-Жомарт Токаев затронул тему производственного травматизма, в частности региональных инцидентов на "АрселорМиттал Темиртау".

Производственный травматизм президент назвал реальной проблемой. По его словам, за 11 месяцев текущего года на производстве пострадали 1124 работника, из них 157 погибли.

На отдельных предприятиях аварии с человеческими жертвами приобрели системный характер. Речь идет в том числе о компании "АрселорМиттал Темиртау", - подчеркнул глава государства.


Токаев проинформировал, что с 2006 года на предприятии произошло более 20 аварий, унесших жизни более 100 граждан страны. Только в этом году погибли 14 человек, в том числе 1 работник на прошлой неделе.

Согласно отчетам государственных органов и общественных организаций, компания нарушает трудовое, экологическое и налоговое законодательство, не исполняет инвестиционные обязательства. Общество ждет справедливых и безотлагательных мер. Контроль непосредственно за премьер-министром", - поручил президент.


Напомним, ночью 3 ноября в Шахтинске на шахте имени Ленина при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа, что повлекло гибель 5 работников.

Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин сообщил, что авария на шахте произошла из-за внезапного газодинамического явления, связанного с выходом повышенного количества газа и угольной пыли из ранее пробуренных дренажных скважин. Воспламенение произошло в результате образование искры при трении буровой штанги об элементы металлического крепежа. Комиссией были определено, что вина работников составила 0%, вина работодателя - 100%.

8 декабря стало известно об очередной гибели работника на предприятии.

Работу "АрселорМиттал" могут запретить на территории Казахстана, сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев.
 

В первые часы аварии в Экибастузе произошло 70 порывов - Скляр

12.12.2022, 11:39 25016
В первые часы аварии в Экибастузе произошло 70 порывов - Скляр
Фото: instagram / ekibastuz_blog
Затраты на компенсацию ущерба жителям Экибастуза должны быть распределены между собственником ТЭЦ и республиканским бюджетом
Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На расширенном заседании правительства с участием президента Касым-Жомарта Токаева заместитель премьер-министра Роман Скляр назвал аварию на теплосетях Экибастуза крупнейшей за всю историю города.

По словам Скляра, в первые часы аварии было 70 прорывов, из них 15 - крупные. На момент технологического нарушения без теплоснабжения осталось 149 многоэтажных жилых домов из 689, которые есть в городе, а также порядка 200 частных домов и 10 школ и детсадов.

Из-за отсутствия достоверной и актуальной информации о количествах порывов и возможностях ремонтных бригад существенно затянулось время ликвидации технологических нарушениях на теплотрассах. Длительность усугубило замерзание домов и их систем водообеспечения и водоотведения", - отметил вице-премьер.



Он также доложил, что на утро сегодняшнего дня из-за разбалансировки системы теплоснабжения поступают обращения жителей, в основном частного сектора, с жалобами на тепло- и водоснабжение по отдельным адресам. На участках теплосетей работают более 200 работников промышленных предприятий с сотрудниками теплосетей. Все многоэтажные дома обеспечены холодным и горячим водоснабжением.

Жильцам наиболее пострадавшим 70 домов 2 месяца не будет начисляться плата за тепло. За 12 дней режима ЧС не будет начисляться оплата за электроэнергию абсолютно всем потребителям города. Компания собственник "Экибастузтеплоэнерго" произведет ремонт пострадавших квартир", - заверил Скляр.


В свою очередь президент Токаев назвал происшествие в Экибастузе реальной катастрофой. По его словам, эта ситуация наглядно продемонстрировала безответственное отношение к отопительном сезону госорганов и субъектов естественных монополий.


Он отметил, что в стране есть практика замалчивания накопившихся проблем. И эта практика привела к масштабным последствиям, для устранения которых потребовались колоссальные ресурсы.

Я думаю, что нужно извлечь уроки. Провести расследование, почему так произошло. И будем принимать соответствующее решение", - сказал глава государства.


Президент заявил, что затраты на компенсацию ущерба жителям Экибастуза должны быть распределены между собственником и республиканским бюджетом.

Правительству предстоит комплексно рассмотреть и принять решение по каждому объекту критической инфраструктуры, где собственниками ничего не сделано за последние годы. Аналогичную работу на местном уровне проведут акимы регионов", - проинформировал он.


При этом глава государства подчеркнул, что средний износ ТЭЦ по стране достиг 66%, а в некоторых городах уже превышает критический уровень в 80%. Треть ТЭЦ отработало более полувека. В городах Риддере и Шемонаихе Восточно-Казахстанской области сети теплоснабжения и вовсе полностью изношены.

Я неоднократно поручал правительству взять на контроль своевременную модернизацию энергообъектов. У акиматов тоже не получится самоустраниться, свалив все на правительство. Это ваши объекты, ваша зона ответственности», - сказал Токаев.


Также он добавил, что предложение продать государству за 1 тенге Экибастузскую ТЭЦ, износ которой превышает 90%, нуждается в экспертизе.

Напомним, 8 декабря в Экибстузе был отменен режим ЧС, введенный 28 ноября из-за аварии на местных теплосетях. В 30-градусный мороз от отопления были отключены жилые дома, а также социальные объекты.

 

Инфляция в Казахстане достигла исторических максимумов за последние 14 лет - Токаев

12.12.2022, 10:53 26361
Инфляция в Казахстане достигла исторических максимумов за последние 14 лет - Токаев
Основными факторами для повышения инфляции стали усиление геополитической напряженности, рекордный рост цен в мире, нарушение логистических связей и введение временных ограничений на экспорт некоторых товаров в соседние страны
Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе расширенного заседания правительства Республики Казахстан президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что инфляция в стране достигла исторического максимума за последние 14 лет.

Президент проинформировал, что за 11 месяцев текущего года рост экономики замедлился с 4,6% до 2,7%. Инфляция достигла исторических максимумов за последние 14 лет, составив 19,6%.

Конечно, подобная ситуация самым негативным образом влияет на уровень жизни и доходов населения", - подчеркнул Токаев.



После проведения президентских выборов "народ ждет реальных перемен, причем не в далеком будущем, а здесь и сейчас", сказал президент, отметив, что государство должно оправдать его доверие.

Принят план действий по реализации предвыборной программы. Все его мероприятия должны быть реализованы своевременно и в полном объеме. Работа каждого министра и акима будет оцениваться не на основе статистических докладов и отчетов, а по конкретным и ощутимым результатам", - предупредил глава государства.



По словам премьер-министра Алихана Смаилова, основными факторами для повышения инфляции стали усиление геополитической напряженности, рекордный рост цен в мире, нарушение логистических связей и введение временных ограничений на экспорт некоторых товаров в соседние страны.

В настоящее время правительство реализует комплекс мер по контролю и снижению инфляции. В рамках этой работы предусмотрены меры по увеличению доли отечественных товаров на внутреннем рынке, развитию механизмов хранения и транспортировки продукции, поддержке розничной торговли, контролю ценообразования, антимонопольного регулирования, регулирования торговой деятельности", - сказал Смаилов.


Также для сдерживания инфляционных процессов на продовольственные товары в межсезонный период будет широко использоваться форвардное финансирование.

Премьер заверил, что принимаемые правительством меры позволят в ближайшие годы увеличить объем поступлений средств в Национальный фонд и стабилизировать темпы роста бюджетных расходов.

Так, по его словам, в настоящее время начата реализация предвыборной программы президента РК, в рамках которой осуществляется внедрение принципов новой концепции управления государственными финансами до 2030 года.

Вместе с тем утверждены контрцикличные бюджетные правила, которые позволят сократить трансферты из Нацфонда на 1,4 трлн тенге в 2023 году и стабилизировать темпы роста расходов бюджета.


Сбалансированность бюджета обеспечивается за счет увеличения собственной доходной базы и концентрации расходов на наиболее приоритетных направлениях", - подчеркнул премьер-министр.


Также начата разработка новых Бюджетного и Налогового кодексов, которые позволят упростить бюджетный процесс и налоговое администрирование, внедрить в этих направлениях новые цифровые решения.

В целом налогово-бюджетная политика будет направлена на снижение ненефтяного дефицита до 5% к 2030 году, а также на рост активов Нацфонда до 100 млрд долларов", - подчеркнул Смаилов.


Также в своем докладе он отметил совершенствование законодательной базы, проведение работы по дальнейшей цифровизации налогового и таможенного администрирования; создание национальной системы прослеживаемости товаров; развитие безналичных платежей и совершенствование валютного контроля.

В частности, за 11 месяцев за счет улучшения налогового и таможенного администрирования обеспечено дополнительное поступление в бюджет более 900 млрд тенге", - добавил премьер.


Дополнено 12.12. 2022, 13.20

Также Алихан Смаилов рассказал о начале реализации проекта по увеличению доходов сельских жителей за счет расширения доступа к микрокредитованию. В следующем году на это планируется направить 70 млрд тенге.

В целом же в течение пяти лет на реализацию проекта планируется направить 1 трлн тенге, что позволит охватить более 1 млн сельских жителей", - сказал премьер-министр.


По его словам, в рамках этой работы планируется вовлечь половину всех частных домохозяйств в кооперативное предпринимательство. Ожидается также, что будет создано более 350 тысяч новых рабочих мест.

Касым-Жомарт Токаев дал поручение правительству совместно с акиматами регионов создать мониторинговую карту распределения земель для удовлетворения потребностей сельчан в пастбищах.

По его словам, дефицит пастбищ вокруг населенных пунктов составляет около 8,8 миллиона гектаров. В государственную собственность возвращено около 5,2 миллиона гектаров сельхозземель.

Продолжая, Алихан Смаилов рассказал, что в настоящее время продолжается реализация программы по повышению доходов населения до 2025 года. В рамках нее 3 млн человек уже была повышена зарплата, в том числе врачам - на 30%, учителям - на 25%, другим работникам бюджетной сферы - на 20%, производственному персоналу - на 10-50%.

За 11 месяцев текущего года в рамках программы также создано 563 тысяч новых рабочих мест, что на 27% больше запланированного показателя.

Кроме того, правительством реализуются активные меры содействия занятости граждан. В текущем году трудоустроено более 830 тысяч человек, в том числе 233 тысячи из числа молодежи.



 

Смаилов поручил обеспечить стопроцентную защиту информации при модернизации баз данных

10.12.2022, 10:59 60921
Смаилов поручил обеспечить стопроцентную защиту информации при модернизации баз данных
Нацпроект "Доступный интернет" по поручению премьера должен быть доработан в месячный срок
Астана. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Планы по улучшению качества интернета, развитию инфраструктуры связи и новых цифровых продуктов обсуждены на заседании комиссии при президенте по вопросам внедрения цифровизации, сообщает пресс-служба правительства.

Премьер-министр Алихан Смаилов дал поручение в месячный срок доработать нацпроект "Доступный интернет" и согласовать его с другими госорганами, а также подчеркнул необходимость обеспечить 100-процентную защиту информации при модернизации баз данных.

Нацпроект "Доступный интернет" предусматривает широкомасштабную работу по подключению городов и сел к высокоскоростному интернету, протяжку/прокладку/монтаж волоконно-оптических линий связи вдоль республиканских и первостепенных областных дорог, а также внедрение сетей 5G.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин в свою очередь доложил о ходе разработки нацпроекта на 2023-2027 годы, а также о ходе оцифровки данных государственных органов в рамках поручения главы государства по дебюрократизации госаппарата и внедрению цифровых статистических регистров, что позволит повысить точность ведения госстатистики и оказания госуслуг.
 

 

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      После аварии на приватизированных теплосетях в городах Казахстана президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны. Считаете ли Вы, что подобные меры буду эффективны?

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