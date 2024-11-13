Люди должны четко знать, кому и какие лекарства выдаются бесплатно - Бектенов

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Астана. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - "СК-Фармация" должна максимально способствовать развитию отечественного производства фармацевтической продукции и медицинского оборудования, - "СК-Фармация" должна максимально способствовать развитию отечественного производства фармацевтической продукции и медицинского оборудования, заявил на заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов.





Люди должны четко знать, кому и какие лекарства выдаются бесплатно", - подчеркнул глава правительства.





Он напомнил, что государство бесплатно предоставляет препараты при оказании медицинской помощи и лицам, состоящим на учете в медорганизациях. В 2024 году на это было выделено из бюджета порядка 500 млрд тенге.





Бектенов поручил "СК-Фармации" развивать отечественную фармацевтическую индустрию.





Деятельность "СК-Фармация" должна максимально способствовать развитию отечественного производства фармацевтической продукции и медицинского оборудования. Как новый руководитель компании, вы должны это направление обозначить в качестве приоритета", - обратился премьер-министр.





Он поручил до конца года завершить все процедуры закупа и поставок лекарственных средств для больниц и поликлиник на 2025 год.





Дефицита лекарств в медицинских учреждениях не должно быть. За это персонально отвечают министр здравоохранения и глава "СК-Фармация", - заявил Бектенов.





Министр здравоохранения Акмарал Альназарова пообещала, что в 2025 году производство отечественных лекарств увеличится до 1728 наименований. Также будет активизировано сотрудничество с глобальными международными фармацевтическими компаниями и пересмотрены условия заключения долгосрочных договоров с внедрением офтейк-контрактов.





В свою очередь глава "СК-Фармация" Еркен Жакатаев заявил, что сейчас компания обеспечивает лекарствами и медизделиями более 1200 стационаров и 700 поликлиник по всей стране.





В текущем году в перечне "СК-Фармация" уже 1588 наименований фармпродукции на 480 млрд тенге. Заключены долгосрочные договоры с 35 отечественными производителями на поставку почти 4 тыс. наименований лекарств и медизделий", - отметил он.