Мамин поручил обеспечить готовность к отопительному сезону

Нур-Султан. 23 июня. Kazakhstan Today - На селекторном заседании правительства под председательством премьер-министра Аскара Мамина рассмотрен ход подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду, передает Kazakhstan Today.

В рамках подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду в стране планируется отремонтировать 8 энергоблоков, 59 котлов, 44 турбины, а также обеспечить наличие на рынке угля для коммунально-бытового сектора и населения.

По информации пресс-службы премьер-министра, глава правительства поручил акиматам регионов усилить меры по качественной подготовке к предстоящему отопительному периоду, своевременно завершить все запланированные ремонтные работы и обеспечить готовность к отопительному сезону всех объектов жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения и социальной сферы.

Следует организовать работу по заблаговременному обеспечению в нужных объемах угля для населения, топлива для ТЭЦ и котельных. Взять на особый контроль цены на уголь и принять меры по недопущению необоснованного роста цен на топливо, в особенности, угля для населения", - сказал Мамин.

Акиматам поручено принять меры по снижению дебиторской задолженности потребителей за коммунальные услуги, образовавшиеся до 1 марта 2020 года, обеспечить вынос автономных систем отопления за пределы жилых и общественных помещений, продолжить выявление и принятие на баланс бесхозных электрических сетей, а также передачу коммунальных сетей на баланс энергопередающих организаций.

Министерствам энергетики, индустрии дано поручение обеспечить действенный контроль и мониторинг за ходом подготовки к предстоящему отопительному периоду.

Отопительный период за 2019-2020 годы, в целом, прошел в штатном режиме. Отмечено 24 технологических нарушения, что на 33 случая меньше прошлого сезона. Все технологические нарушения были устранены в нормативные сроки. Зафиксировано 48 случаев несоблюдения температурного графика тепловых сетей, что на 20% меньше прошлого года.

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