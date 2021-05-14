Масимов провел внеочередное заседание Антитеррористического центра РК после стрельбы в школе Казани

НУР-СУЛТАН. 13 МАЯ - По поручению главы государства 12 мая в городе Нур-Султан председатель КНБ Карим Масимов провел внеочередное заседание Антитеррористического центра Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе мероприятия рассмотрены обстоятельства трагического события, произошедшего накануне в школе-гимназии №175 города Казани Российской Федерации. Обсуждено текущее состояние безопасности учреждений образования в Республике Казахстан и принимаемые меры по недопущению радикализации учащейся молодежи", - сообщили в пресс-службе КНБ.

Сообщается, что по итогам заседания выработаны решения по укреплению объектов образовательной системы техническими средствами контроля доступа и подачи тревожного сигнала. Определены пути повышения эффективности мониторинга социальных сетей и Интернета на предмет выявления признаков пропаганды и подготовки насильственных акций в молодежной среде. Усовершенствованы меры профилактики правонарушений среди детей и подростков, а также оказания им своевременной психологической помощи, отметили в ведомстве.

По результатам заседания АТЦ подписан соответствующий протокол.

Напомним, во вторник бывший ученик школы №175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. В результате погибли девять человек, 23 ранены. Нападавший задержан. Суд Казани арестовал его на два месяца. Обвиняемый полностью признал вину в совершении преступления, сообщает ТАСС.

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