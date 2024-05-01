Масочный режим отменили в Казахстане

По республике вернулись в свои дома 41 005 человек

Фото: скриншот из видео

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Атырау. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Противопаводковые мероприятия продолжаются в Атырауской области. Осуществляется мониторинг паводковой ситуации с помощью дрона. Проводятся берегоукрепительные работы. Об этом на брифинге в СЦК - Противопаводковые мероприятия продолжаются в Атырауской области. Осуществляется мониторинг паводковой ситуации с помощью дрона. Проводятся берегоукрепительные работы. Об этом на брифинге в СЦК сообщил представитель МЧС Аскар Шарип.





По его словам, продолжается мониторинг уровня воды реки Урал (Жайык). За прошедшие сутки в Атырау, Индерском, Махамбетском, Исатайском и Курмангазинском районах уложено 37 тысяч мешкотар, отсыпано 685 тонн инертных материалов. В Кульсары откачано и отведена свыше 216 тысяч кубометров воды с подтопленных территории с помощью передвижных насосных станции и мотопомп.





В реке Урал ожидается дальнейшее повышение уровня воды. На 1 мая с Ириклинского водохранилища сброс составляет 141 кубометр в секунду, сообщили в оперативном штабе по ЧС Атырауской области.





Также ожидается дальнейшее повышение уровня воды на протоках Кигач и Шароновка. Режим половодья на протоке Кигач обусловлен сбросами воды с Волгоградского водохранилища. На 30 апреля сбросы с Волжской ГЭС составляют 19 680 кубометров в секунду.





К этому часу по республике вернулись в свои дома 41 005 человек. В эвакопунктах остаются 6405 человек. Отведена и откачана вода из 7184 жилых домов и 2844 дворовых территорий в Северо-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областей. Ведутся берегоукрепительные работы, откачка и отведение воды с подтопленных территории в Иргизском районе Актюбинской области, городе Кульсары Атырауской области, Петропавловске и Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области, городе Уральске Западно-Казахстанской области", - проинформировал представитель МЧС.





С начала паводка откачано свыше 13,4 млн кубометров талой воды, проведена укладка 7,6 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертного материала.





Всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано более 17 тысяч человек.