Мауберлинова покинула пост вице-министра информации и общественного развития РК

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На посту вице-министра информации и общественного развития Мауберлинова находилась с февраля 2022 года
Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан Нургуль Мауберлинова освобождена от должности вице-министра информации и общественного развития РК согласно поданному заявлению, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Нургуль Мауберлинова родилась в ноябре 1973 года в Карагандинской области.
Окончила Саранское педагогическое училище имени Абая, Карагандинский государственный университет имени Букетова и Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.
Трудовую деятельность начала в 1992 году.
В разные годы работала в структуре государственных органов и в коммерческом секторе.
В 2006-2008 годах - главный специалист, главный эксперт, начальник отдела мониторинга электронных СМИ управления средств массовой информации Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации РК.
В 2008-2012 годах - главный консультант информационно-аналитического центра канцелярии премьер-министра РК.
В 2012-2016 годах занимала должность заместителя директора РГУ "Служба центральных коммуникаций" при президенте РК, советника председателя мажилиса парламента РК.
В 2016-2018 годах - председатель Комитета информации Министерства информации и коммуникаций РК.
В 2018-2019 годах- вице-министр информации и коммуникаций РК.
В 2019-2020 годах - вице-министр информации и общественного развития РК.
В 2020-2022 годы являлась заведующей отделом внутренней политики администрации президента РК.
С февраля 2022 года по настоящее время занимала должность вице-министра информации и общественного развития РК.