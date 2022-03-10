Мажилис одобрил ратификацию конвенции ООН по урегулированию международных коммерческих споров

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НУР-СУЛТАН. 9 МАРТА - Председатель Высшего судебного совета Денис Шипп проинформировал президента об итогах деятельности совета за 2021 год, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В том числе Шипп доложил о мерах по совершенствованию отбора судей, формированию судейского кадрового резерва и о состоянии дисциплинарной практики в отношении судей, сообщает пресс-служба Акорды.

По словам Дениса Шиппа, деятельность совета строится на принципах прозрачности и объективности с широким применением современных HR-инструментов и активным привлечением представителей юридической общественности.

При отборе судей осуществляется объективная оценка их профессиональных и личностных качеств, всесторонне изучается общественное мнение.

При этом в 2021 году впервые за последние годы наблюдается превышение количества лиц, пополнивших судебную систему, по сравнению с судьями, покинувшими ее. Так, в судебный корпус впервые назначено 103 человека, а прекращены полномочия 90 судей.

Касым-Жомарту Токаеву также было доложено о перспективных направлениях работы, призванных обеспечить максимальное обновление судейских кадров и привлечение в судебную систему опытных специалистов. В рамках реализации законодательных новелл по вопросам отбора судей в этом году планируется проведение отдельного конкурса для узких специалистов на должности судей областных судов.

В целях дальнейшего повышения прозрачности проводится работа по расширению участия представителей юридической общественности в деятельности совета.