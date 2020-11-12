Мажилис одобрил в первом чтении поправки в Уголовный кодекс

Нур-Султан. 11 ноября. Kazakhstan Today - Депутаты мажилиса сегодня на пленарном заседании одобрили в первом чтении поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальные кодексы по вопросам усиления защиты прав граждан в уголовном процессе, передает Kazakhstan Today.

Предлагаемая депутатами поправка в Уголовный кодекс направлена на возможность освобождения лиц от уголовной ответственности в связи с выполнением всех условий процессуального соглашения о сотрудничестве", - сообщили в пресс-службе мажилиса.

Также депутатские поправки в Уголовно-процессуальный кодекс направлены на возможность ведения уголовного процесса в электронном формате с учетом мнений участников процесса; проведения открытого судебного заседания при пересмотре постановлений следственного судьи о санкционировании, отказе в санкционировании содержания под стражей.

Вместе с тем предлагается усовершенствовать нормы относительно отвода судьи в суде первой инстанции, апелляционной и кассационной инстанции.

Кроме того, депутаты одобрили в первом чтении поправки в Кодекс "О таможенном регулировании в Республике Казахстан". Предлагается сократить сроки оказания таких госуслуг, как выдача предварительных решений по классификации товаров, классификации товаров в несобранном виде, и перевести их в электронный формат. Упрощается процесс включения в таможенные реестры объектов интеллектуальной собственности. Также таможенные органы наделяются дополнительными функциями по классификации товаров, что связано в первую очередь с перемещением товаров внутри ЕАЭС.

Также мажилис одобрил в первом чтении новшества по вопросам охранной деятельности, направленные на повышение качества оказания охранных услуг, совершенствование защиты имущественных и личных прав граждан.

Одобрили депутаты в первом чтении законопроект о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и юридических лиц. Документ предлагает исключить административную ответственность за нарушение срока регистрации прав на недвижимое имущество. Кроме того, предусматривается механизм оформления документов, подтверждающих снос объекта, который позволит собственникам обращаться за государственной регистрацией прекращения прав на снесенные объекты недвижимости. Ведение учета и регистрация актов о сносе зданий и сооружений возлагается на местный исполнительные органы в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Также расширяется электронная регистрация. Заинтересованным органам предоставляется возможность направлять электронные копии правоустанавливающих документов для государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

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