В Казахстане ужесточат ответственность в сфере обращения с опасными патогенами

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НУР-СУЛТАН. 8 ДЕКАБРЯ - Депутаты мажилиса о проекте закона "О биологической безопасности в Республике Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Принятие этогозЗакона вызвано острой необходимостью, исходящей из эпидемиологической ситуации во всем мире, особенно в период пандемии коронавируса", - прокомментировал спикер палаты Нурлан Нигматулин.

Законопроект позволяет, в частности, сформировать единую систему реализации госполитики в области биологической безопасности, разграничить полномочия госорганов, координировать их деятельность. Кроме того, унифицировать общие требования и ввести единые стандарты по обращению патогенных биологических агентов, а также проводить мониторинг, прогнозирование и моделирование в области биобезопасности страны, рассказали в пресс-службе мажилиса.

В целом этот законопроект станет правовой основой для создания в Казахстане новой модели обеспечения биологической безопасности и будет направлен на защиту граждан и окружающей среды", - отметил Нигматулин.

Предлагается ситуативное определение координирующей роли заинтересованных государственных органов, задействованных в обеспечении биологической безопасности, при чрезвычайных ситуациях, в условиях режима военного положения и в рамках военной безопасности и обороны, в целях противодействия терроризму и экстремизму, обеспечения биологической безопасности охраняемых лиц и объектов в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан

Также депутаты особое внимание уделили вопросам актуальности данных Единой государственной информационной системы в области биологической безопасности, создание которой предусматривается законопроектом, а также обеспечения их сохранности и конфиденциальности.

По словам Нигматулина, существует ряд рисков, связанных с функционированием этой системы. В частности, был поднят вопрос об утечке или потере важной информации, которая может произойти при интеграции государственных информационных систем с информационными системами юридических лиц, в том числе частных. Он отметил, что после интеграции информационных систем все организации, которые получат доступ к базам данных, должны будут внедрить систему ограниченного доступа. Спикер мажилиса акцентировал внимание министра здравоохранения Алексея Цоя на необходимости четкого контроля всего процесса создания Единой государственной информационной системы в области биологической безопасности.

Проект закона предусматривает необходимость получение разрешений на обращение с патогенными биологическими агентами на каждый объект, прохождение субъектами, осуществляющими обращение с патогенными биологическими агентами, обязательной процедуры аккредитации в области оценки соответствия, независимо от их форм собственности, а также социальная защита сотрудников и вспомогательного персонала государственных организаций, осуществляющих обращение с патогенными биологическими агентами, увеличение их заработной платы, введение пособия на оздоровление в размере двух должностных окладов.

Также предусматривается усиление ответственности за правонарушения в сфере обращения с патогенными биологическими агентами. Так, предусмотрена уголовная ответственность за незаконное обращение с патогенными биологическими агентами, вызывающими особо опасные инфекционные заболевания, без соответствующего разрешения, с установлением меры ответственности в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Вводится уголовная ответственность за хищение либо вымогательство патогенных биологических агентов, вызывающих особо опасные инфекционные заболевания, с установлением меры ответственности в виде штрафа в размере до 5000 месячных расчетных показателей, либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, пишет "Казправда"

Напомним, целями законопроекта являются: повышение уровня защищенности здоровья населения и национальной безопасности страны, своевременное реагирование на биологические угрозы.

Создание единой системы учета данных позволит автоматизировать отчетную и учетную информацию в области биобезопасности, включая систему оценки рисков и выборки субъектов госконтроля.

Основной разработчик документа - Министерство здравоохранения РК.

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