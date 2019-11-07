Мажилис одобрил законопроект о возврате Казахстану земли возле Байконура

Нур-Султан. 6 ноября. Kazakhstan Today - Депутаты мажилиса сегодня на пленарном заседании одобрили ратификационные поправки в казахстанско-российский Договор аренды комплекса "Байконур", передает Kazakhstan Today.

Законопроектом предусматривается возврат земельных участков площадью 11,6 тыс. гектаров, выводимых из аренды Российской Федерации, сообщили в пресс-службе мажилиса.

Отмечается, что возвращаемые земельные участки будут перераспределены для строительства объектов, имеющих республиканское значение. В частности, земли будут использованы для строительства международного транзитного коридора Западная Европа - Западный Китай, железной дороги Алматы - Москва, для линейной части газопровода Бейнеу - Шымкент, а также для развития поселка Торетам Кармакшынского района Кызылординской области.

Также мажилис одобрил во 2-м чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях и проект закона с сопутствующими поправками "Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия".

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