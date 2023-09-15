Мажилисмен намерен провести парламентское расследование по выделенным под ИЖС земельным участкам

На площадках полигона были разыграны различные тактические эпизоды по организации совместного применения авиации и войск противовоздушной обороны

Фото: gov.kz

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Астана. 14 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане на полигоне "Сарышаган" прошла активная фаза учения войск противовоздушной обороны Казахстана и Кыргызстана с боевой стрельбой "Боевое содружество - 2023", - В Казахстане на полигоне "Сарышаган" прошла активная фаза учения войск противовоздушной обороны Казахстана и Кыргызстана с боевой стрельбой "Боевое содружество - 2023", сообщает пресс-служба Министерства обороны Казахстана.





В соответствии с замыслом учения были показаны боевые стрельбы расчетов войск ПВО и экипажей авиации Военно-воздушных сил СВО ВС РК по воздушным и наземным целям.





Противовоздушная операция по прикрытию административно-промышленных центров, объектов и группировок войск проводилась в рамках стратегической оборонительной операции Сил воздушной обороны ВС РК.





По сценарию совместного учения вооруженные силы условного государства стремятся дезорганизовать систему государственного и военного управления, ослабить оборонно-экономический потенциал и боевые возможности оборонительных группировок войск, а также завоевать превосходство в воздухе.





Фото: gov.kz





За совместными маневрами наблюдали министры обороны двух стран Руслан Жаксылыков и Бактыбек Бекболотов, а также члены Координационного комитета по вопросам ПВО государств - участников СНГ. Главам оборонных ведомств двух стран были продемонстрированы элементы проведения противовоздушной обороны объектов и группировок войск, находящихся на Сарышаганском направлении.





На площадках полигона были разыграны различные тактические эпизоды по организации совместного применения авиации и войск противовоздушной обороны - "Налет авиации противника", "Ведение воздушной разведки", "Поражение воздушного противника силами фронтовой авиации", "Воздушный бой", "Противовоздушный бой зенитных ракетных дивизионов средней дальности", "Уничтожение авиации противника", "Прикрытие группировки ПВО в ходе совершения маневра", "Действия расчета БПЛА коптерного типа по диверсионно-разведывательной группе противника", "Поражение передовых пунктов управления противника звеном вертолетов", "Поражение самолетов противника на взлетно-посадочной полосе аэродрома".





В ходе проведения противовоздушной операции по радиотехническим подразделениям противника точечные удары нанесли разведывательно-ударные БПЛА Wing Loong. Для воздушной разведки использовались беспилотные летательные аппараты "Шағала". Предназначенный для выполнения разведки беспилотник разработан ТОО "R&D Центр Казахстан инжиниринг" совместно с Национальным университетом обороны Республики Казахстан.





Массированный удар самолетов тактической авиации, крылатых ракет и средств высокоточного оружия противника на дальних подступах от обороняемых объектов отражали зенитные ракетные дивизионы С-300ПС. В стрельбах также были задействованы зенитные ракетные комплексы С-75, С-125, Бук-М2Э и ТОР-М2К. Поиск и обнаружение воздушных целей на учениях осуществлялись с помощью радиолокационной станции GM-403 "НУР", позволяющей обнаруживать цели и выдавать информацию в автоматическом режиме, что обеспечивает их уничтожение на дальней границе зоны поражения ЗРК. Станция "НУР", предназначенная для обнаружения воздушных целей, включая самолеты, БПЛА, ракеты, реактивные снаряды и минометные боеприпасы, производится в нашей стране.





В учении также приняли участие экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ, Су-27, вертолетов Ми-35, Ми-171Ш, Ми-17. Летчики отработали преодоление системы ПВО противника, ближний маневренный воздушный бой, уничтожение наземных целей, отражение массированного авиационного удара. В совместном учении были задействованы 1075 военнослужащих, более 200 единиц боевой и специальной техники, а также свыше 30 единиц летательных аппаратов. Финальным аккордом стало "уничтожение объектов аэродрома противника".





Фото: gov.kz





По окончании боевых стрельб министры осмотрели макеты мишеней, ЗРК С-125 "Печора" кыргызских вооруженных сил, ЗРК Бук-М2Э и ТОР-М2К. Ознакомились с работой выездных ремонтных групп в полевых условиях по восстановлению автомобильной техники.





Затем состоялось торжественное закрытие учения, в ходе которого главы оборонных ведомств наградили участников учения.



