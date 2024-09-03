Механизм "социального кошелька" внедрят в 2025 году в Казахстане

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Астана. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием народу Казахстана, поручил правительству с начала следующего года внедрить механизм "социального кошелька", сообщает - Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием народу Казахстана, поручил правительству с начала следующего года внедрить механизм "социального кошелька", сообщает Акорда





Следует признать, что сейчас меры поддержки предоставляются без учета реальных доходов граждан. Нередко их получают состоятельные семьи, вовсе не нуждающиеся в такой помощи. Нужно усовершенствовать инструменты поддержки населения с учетом данного аспекта", - заявил глава государства.





По его словам, государственная поддержка должна быть ориентирована на действительно нуждающихся в ней граждан, оказываться на принципах справедливости, открытости и эффективности.





Сейчас, по словам президента, более половины государственного бюджета идет на социальную сферу. Для поддержки семей с детьми увеличен срок выплаты пособий по уходу за ребенком с одного до полутора лет. С начала текущего года введены спецвыплаты для лиц, занятых на работе с вредными условиями труда. Стартовал масштабный проект "Нацфонд - детям", в рамках которого более 300 млрд тенге из доходов Национального фонда были распределены на счета 7 млн детей.