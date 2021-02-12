Между РК и ЕС будет создана рабочая группа по сотрудничеству в области здравоохранения

Нур-Султан. 11 февраля. Kazakhstan Today -11 февраля первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов провел онлайн-встречу с представителями дипломатических представительства государств-членов Европейского союза в Республике Казахстан, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, в ходе встречи стороны обсудили вопросы создания рабочей группы между Министерством здравоохранения РК и государствами-членами ЕС по сотрудничеству в области здравоохранения и фармации, и проект Дорожной карты между Министерством здравоохранения РК и странами Европейского союза на 2021-2022 годы.

Министерство придает важное значение партнерскому сотрудничеству со странами Европейского союза в области здравоохранения, особенно в борьбе с пандемией COVID-19. Эпидемия новой коронавирусной инфекции продемонстрировала ключевое значение международного сотрудничества, взаимодействия и поддержки в предупреждении распространения COVID-19", - сказал Шоранов.

Он также выразил благодарность и признательность странам Европейского региона за оказанную гуманитарную и консультативную помощь в борьбе с COVID-19. Все это, по мнению первого вице-министра, свидетельствует о партнерских отношениях между нашими организациями, а также солидарность в международных усилиях по противодействию пандемии.

Шоранов сообщил, что в настоящее время в Казахстане усиление и послабление ограничений в регионах проводится в зависимости от эпидемиологической ситуации. То есть, благодаря введенным строгим ограничительным мерам, достигнута стабилизация эпидемиологической ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекции. В то же время, проведена работа по обеспечению доступности к тестированию населения, организованы стабилизационные фонды лекарственных средств, проводится мониторинг контактных лиц, внедрены информационные технологии, активизирована работа по информированию населения, в круглосуточном режиме организована деятельность call-центра и т.д. С 1 февраля 2021 года в Республике Казахстан начата вакцинация против коронавирусной инфекции подлежащих групп населения, которая будет проводиться поэтапно с учетом поступления вакцины и эпидемиологической значимости различных групп населения.

С 15 февраля будет зарегистрирована вакцина "Спутник V" производства Карагандинского фармацевтического комплекса. Активно проводится работа по привлечению иностранных партнеров для обсуждения вопроса применения вакцин против новой коронавирусной инфекции. Также проводится работа по разработке отечественной инактивированной вакцины QAZCOVID-IN. Еще раз выражаем заинтересованность в создании Рабочей группы между Министерством здравоохранения РК и государствами-членами ЕС по сотрудничеству в области здравоохранения и фармации", - подчеркнул Шоранов.

В этой связи, в соответствии с Соглашением о расширенном базовом партнерстве между РК и Европейским союзом до 2025 года, Министерство здравоохранения РК заинтересовано в активизации совместного сотрудничества в рамках рабочей группы по здравоохранению и фармации и исполнении Дорожной карты по таким направлениям, как вопросы ПМСП, ВТМУ, наука и медицинское образование, строительство медицинских объектов по механизму ГЧП, общественное здравоохранение / санитарно-эпидемиологическое благополучие, IT в сфере здравоохранения с практическим применением.

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