МИД: Итоги встреч в сфере дипломатии, экономики и культуры
Фото: МИД РК
Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты провели ряд встреч и приняли участие в важных мероприятиях за рубежом, сообщает Министерство иностранных дел РК.
Транспорт и логистика: Казахстан - Латвия
Посол РК в Латвии Даурен Карипов встретился с министром транспорта Латвии Атисом Швинкой.
Стороны обсудили расширение транзитных маршрутов, модернизацию инфраструктуры и цифровизацию грузооборота.
Особый акцент был сделан на перевозках через латвийские порты и ускоренной доставке казахстанских товаров в ЕС по железной дороге. Сопредседатели казахстанско-латвийского делового совета Роман Абенов и Ринальдс Плявниекс предложили конкретные шаги для усиления сотрудничества.
СВМДА и Египет: безопасность и многостороннее сотрудничество
Генсек СВМДА Кайрат Сарыбай посетил Каир при поддержке посольства РК. Он провел переговоры с генсеком Лиги арабских государств Ахмедом Абульгейтом, замглавы МИД Египта Амром Шербини, экс-министром Мохаммедом эль-Ораби и директором Каирского центра по миростроительству Сейфом Кандилем.
Обсуждались трансформация СВМДА в полноценную организацию к саммиту в Баку, роль Египта в связях с Африкой, вопросы безопасности в Западной Азии и сотрудничество молодежных структур.
9 апреля Сарыбай также участвовал в презентации арабского перевода книги дипломата Аскара Мусинова "Ближний и Средний Восток в системе международных отношений" в Каирском университете. В рамках презентации зрителям был показан видеофильм о биографии Мусинова. Представители МИД поблагодарили посольство за перевод книги.
Культурная дипломатия: Стамбул и Каир
В Университете Кент Стамбул по инициативе генконсульства РК прошел кулинарный конкурс по приготовлению бауырсаков среди казахстанских студентов из пяти городов Турции. Мероприятие, целью которого стала популяризация казахской культуры и укрепление дружбы с Турцией, посетили представители науки, СМИ и молодежь разных стран.
Инновации: казахстанский стартап - призер в Вене
На Венском форуме по энергии и климату стартап HydroTech Atm 17-летней Даны Кадырбек стал призером конкурса Global Cleantech Innovation Programme. Проект - автономное устройство для получения питьевой воды из атмосферы с помощью наноматериалов - уже проходит пилотное внедрение в РК. Дана также выступила спикером пленарной сессии по зеленому переходу. Казахстан стал первой страной ЦА в программе GCIP и представил в Вене три стартапа: HydroTech Atm, SpaceLab и Forest Hero.
Развитие бизнеса: Турция и Казахстан
В генеральном консульстве Казахстана в Стамбуле состоялась встреча с представителями казахстанского бизнес-сообщества, осуществляющими деятельность в сферах производства, торговли, туризма, образования и логистики в Турции. Особое внимание было уделено вопросам расширения инвестиционного взаимодействия, наращивания присутствия казахстанской продукции на турецком рынке, продвижения несырьевого экспорта, а также укрепления двусторонних деловых связей.
Казахстанско-канадский деловой диалог
Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Алибек Куантыров совершил рабочий визит в Торонто, в ходе которого принял участие в круглом столе и провел ряд встреч. В частности, он встретился с министром экономического развития, создания рабочих мест и торговли провинции Онтарио Виктором Федели. Стороны отметили позитивную динамику двустороннего взаимодействия, в том числе с провинцией Онтарио.
Кроме того, состоялись встречи Куантырова с рядом канадских компаний.
Вновь назначенный посол Кувейта в Казахстане вручил копии верительных грамот
Заместитель министра иностранных дел РК Алибек Бакаев встретился с вновь назначенным послом Кувейта в Казахстане Адилем Ахмедом Сулайманом аль-Гунайманом. В ходе встречи посол Кувейта подтвердил приверженность усилению взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами, а также углублению сотрудничества в рамках международных организаций.
Стороны обсудили вопросы активизации политического диалога, укрепления торгово-экономического и инвестиционного партнерства, а также расширения взаимодействия в сферах сельского хозяйства и цифровизации.
Казахстанская культура в центре внимания в Брюсселе
Посольство Казахстана в Бельгии провело в Брюсселе масштабное культурное мероприятие, собравшее более 500 гостей, включая многочисленных соотечественников и студентов, а также представителей бельгийских властей, дипломатического корпуса, европейских институтов и деловых кругов.
С приветственным словом выступил посол Республики Казахстан Роман Василенко, подчеркнувший значимость подобных культурных инициатив как эффективного инструмента укрепления международного диалога и взаимопонимания.
В Амстердаме состоялся концерт казахстанских музыкантов
В одном из престижных концертных залов Европы - Консертгебау состоялся концерт Казахского квартета имени Газизы Жубановой с участием выдающейся пианистки Людмилы Берлинской. Концертная программа включала произведения мировой классики и казахстанской музыкальной культуры, в том числе сочинения Роберта Шумана, Газизы Жубановой и Дмитрия Шостаковича. Выступление стало ярким примером синтеза европейской и казахстанской музыкальных традиций.