МИД: Итоги встреч в сфере дипломатии, экономики и культуры

Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство внутренних дел Казахстана совместно с Министерством цифрового развития прорабатывают изменения в правила приема экзаменов на получение водительских удостоверений, сообщили в пресс-службе МВД.





Предусматривается отмена ограничения по количеству попыток сдачи экзамена. Также вводится возможность досрочной повторной сдачи практического экзамена - каждые 10 дней на платной основе. При этом сохраняется право на бесплатную пересдачу - один раз в 30 дней", - уточнили в МВД.





По данным ведомства, также прорабатываются решения, направленные на повышение уровня автоматизации процесса приема экзаменов и минимизацию человеческого фактора.





Напомним, совершенствование процедуры сдачи экзаменов на получение водительских удостоверений рассмотрели сегодня в правительстве





Согласно нововведениям, граждане смогут сдавать экзамен на получение водительского удостоверения неограниченное количество раз на платной основе, соблюдая интервал не менее 10 календарных дней между попытками.





Отмечено, что в настоящее время гражданам предоставляются три бесплатные попытки: две - с интервалом в один день, третья - через 30 дней. По истечении указанных попыток требовалось повторное прохождение обучения, что в отдельных случаях создавало условия, подталкивающие граждан к незаконным способам получения водительских удостоверений. Новая норма позволит сделать процедуру более доступной, исключить излишние ограничения и снизить риски коррупционных проявлений.





Вторая мера предусматривает запуск пилотного проекта на базе филиала в Астане Национального центра тестирования Министерства науки и высшего образования РК. Планируется апробация технологий обеспечения академической честности с последующим масштабированием на всю систему сдачи теоретического экзамена на получение водительских прав.





Параллельно с апробацией технологий НЦТ МНВО проведет комплексные психометрические исследования тестов теоретического экзамена с целью подтверждения их пригодности для достоверной оценки знаний, умений и навыков, необходимых для безопасного управления транспортным средством.





Третьей и четвертой мерами станут активное применение технологий ИИ: технологии дополненной реальности (AR) при приеме теоретических экзаменов и компьютерного зрения (Computer Vision) для автоматизированного контроля процесса сдачи практического экзамена. Эти меры позволят минимизировать возможность использования запрещенных технических средств и зафиксировать нарушения.





Пятая мера направлена на максимальное усиление информационной безопасности цифровых решений, связанных с получением водительского удостоверения, в том числе за счет их включения в перечень критически важных объектов информатизации. Это позволит усилить ответственность за нарушения и несанкционированное вмешательство вплоть до уголовной.





Шестой важной мерой станет введение норм об административной ответственности. Ответственность будет предусмотрена как для услугополучателей, так и для лиц, содействующих незаконному получению водительских удостоверений. Такие меры будут применяться при выявлении нарушений в ходе сдачи экзаменов. К ним относятся использование запрещенных устройств, микронаушников, микрокамер, а также передающих и принимающих устройств связи. Также предусматривается возможность дисквалификации от сдачи теоретических экзаменов сроком на 1 год.





Седьмая мера касается ужесточения требований к деятельности автошкол. При оценке их работы будут учитываться качество подготовки водителей и обратная связь от граждан. Также планируется введение лицензирования их деятельности. В случае низкого качества подготовки водителей будет предусмотрен полный отзыв лицензии.



