МИД РК сделал заявление в связи с решением США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

Нур-Султан. 5 августа. Kazakhstan Today - Министерство иностранных дел Республики Казахстан выражает озабоченность в связи с решением Соединенных Штатов Америки о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - одного из важнейших факторов обеспечения международной безопасности, передает Kazakhstan Today.





"Его денонсация способна спровоцировать новую гонку вооружений, чреватую серьезными последствиями в глобальном масштабе. Республика Казахстан всегда выступала за сохранение и неукоснительное соблюдение Договора всеми сторонами, подтверждая его ценность как уникального исторического соглашения, позволившего ликвидировать целый класс средств доставки ядерного оружия и достичь значительного прогресса в ядерном разоружении в соответствии со статьёй VI Договора о нераспространении ядерного оружия", - отмечается в сообщении МИД.





Казахстан не оставляет надежд на то, что стороны предпримут все необходимые усилия для разрешения имеющихся проблем посредством конструктивных переговоров в рамках имеющихся двусторонних и многосторонних механизмов.

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