МИД РК: Среди казахстанцев, находящихся в Китае, заболевших коронавирусом нет

Нур-Султан. 28 января. Kazakhstan Today - Среди казахстанцев, находящихся в Китае, заболевших коронавирусом нет, передает Kazakhstan Today.

По имеющейся у посольства информации, по состоянию на 27 января 2020 года, среди выявленных на территории КНР пациентов с заболеванием, вызванным новым типом коронавируса, граждан РК нет", - сообщили в пресс-службе МИД РК.

В настоящее время граждане Казахстана находятся в десятках городов Китая. Многие из них по разным причинам не встают на консульский учет. МИД РК через посольство Казахстана в Пекине с государственными органами Китая выясняет точное количество граждан РК на территории КНР.

Также следует понимать, что не только Казахстан, но и другие страны мира сейчас изучают возможность эвакуации своих граждан.

В связи с введением карантина в городе Ухань, остановлена работа общественного транспорта, а также международных автобусных, железнодорожных и воздушных сообщений.

Просим не создавать ажиотаж вокруг ситуации. Правительство нашей страны предпринимает все необходимые меры по ограничению проникновения вируса на территорию страны", - отметили в ведомстве.

Органами здравоохранения Китая также принимаются соответствующие меры по предотвращению широкого распространения данного вируса за пределы КНР.

О дополнительных мерах будет своевременно объявлено.

На данный момент хотели бы повторить рекомендации данные на совещании в правительстве об ограничении выезда нашими гражданами в КНР до ликвидации эпидемиологической угрозы и хотели бы обратиться к гражданам, находящихся в городах еще незаблокированных местными властями по причине карантина, рассмотреть возможность возвращения на родину", - пояснили в министерстве.

Выдача виз для граждан КНР посольством РК в Пекине и генеральными консульствами в городах Шанхае и Гонконге производится в штатном режиме. Ограничения касаются только безвизового режима на 72 часа для граждан Китая, которые летят транзитом через Казахстан.

Тем временем ВОЗ исправила с "умеренного" на "повышенный" оценку риска заражения новым коронавирусом на международном уровне, пишет РИА Новости

Ранее ВОЗ сообщала, что риск заражения является очень повышенным в Китае, повышенным на региональном уровне и умеренным на международном.

Речь идет об ошибке в формулировке, и мы ее исправили", - сообщил представитель ВОЗ.

Общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались.

За сутки подтвержден 1771 новый случай заболевания, а также зафиксировано 26 летальных случаев (24 - в провинции Хубэй, один - в Пекине, один - в провинции Хайнань).

В Гонконге выявлено восемь подтвержденных случаев заражения, в Макао - семь, на Тайване - пять. Из 106 смертей 100 приходятся на провинцию Хубэй, которая является эпицентром вспышки вируса. По данным китайских властей, 976 человек находятся в тяжелом состоянии, 60 пациентов выписали из больниц. Кроме того, еще у 6973 человек подозревают новый коронавирус, 44 132 человека, имевших тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства