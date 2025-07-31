Миллиард тенге выделен на полив полей в Кызылординской области

К платформе Антифрод-центра подключены более 200 участников

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Астана. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Благодаря работе Антифрод-центра Национального банка за год предотвращены мошеннические действия на сумму свыше 2,5 млрд тенге. Расширение возможностей действующей платформы Антифрод-центра обсудили на встрече в Алматы на базе АО "Национальная платежная корпорация". Ключевым направлением обсуждения стал переход к следующему этапу развития Антифрод-центра - внедрению механизмов предиктивной аналитики на основе сессионного анализа поведения пользователей, сообщили в Нацбанке РК.





По данным Нацбанка, на сегодняшний день к платформе Национального антифрод-центра подключены более 200 участников, включая банки, микрофинансовые организации, телеком-операторов и государственные органы. За последний год предотвращены мошеннические действия на сумму свыше 2,5 млрд тенге.





На встрече рассматривались технологические решения, направленные на дополнительный анализ пользовательских сессий в реальном времени, выявление аномалий и проактивное прогнозирование рисков. Особое внимание уделено вопросам соблюдения законодательства о защите персональных данных и техническим аспектам внедрения сессионного анализа поведения пользователей.





Заместитель председателя НБК Берик Шолпанкулов подчеркнул необходимость перехода к проактивному анализу, прогнозированию и противодействию мошенническим действиям в отношении граждан и банков.





Председатель правления АО "НПК" Жанар Самаева отметила, что усиление Национального антифрод-центра - приоритетная задача в условиях стремительного роста цифровых угроз и использование сессионного анализа позволит значительно повысить уровень проактивной защиты.





По итогам встречи участники договорились о запуске пилотного проекта по сессионному анализу пользовательских действий с целью апробации подходов к предиктивному выявлению мошенничества. Помимо этого, постоянно требуется выработка методологии оценки эффективности сессионных решений.



