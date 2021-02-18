Минэкологии реорганизует "Казводхоз"

Нур-Султан. 17 февраля. Kazakhstan Today - Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана реорганизует республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз", передает Kazakhstan Today.

Соответствующее постановление появилось на портале открытых НПА

Разработчики проекта считают, что реорганизация позволит усовершенствовать корпоративное управление и улучшить инвестиционную привлекательность компании, а также снизит нагрузку на республиканский бюджет.

Реорганизовать республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" в акционерное общество QazaqSu со 100%-ным участием государства в уставном капитале. Определить основным предметом деятельности акционерного общества QazaqSu осуществление производственно-хозяйственной деятельности в области управления водохозяйственными сооружениями", - говорится в тексте постановления.

Публичное обсуждение постановления пройдет до 3 марта 2021 года.

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