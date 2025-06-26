Минэнерго Казахстана и Huawei подписали меморандум о цифровизации энергетики
Фото: Пресс-служба Минэнерго РК
Астана. 25 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках первого регионального энергетического форума "Энергетика Центральной Азии - Китай 2025" подписан меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Республики Казахстан и Huawei Technologies Kazakhstan, сообщили в пресс-службе ведомства.
Документ предусматривает реализацию совместных инновационных проектов по цифровизации в нефтегазовой, горнодобывающей и электроэнергетической отраслях Казахстана. Стороны намерены применять технологии искусственного интеллекта и больших данных для повышения энергоэффективности, экологичности и надежности работы энергетической системы", - говорится в сообщении.
Также запланировано развитие телекоммуникационной и облачной инфраструктуры следующего поколения, внедрение решений интернета вещей, кибербезопасности и цифровых двойников объектов. Особое внимание уделяется проектам Grid-Forming систем накопления энергии - Huawei предложит свою экспертизу и технологии для эффективного развертывания этих инновационных решений.
Подписанный меморандум открывает для Казахстана новые возможности качественного преобразования энергетики. Совместное применение передовых технологий позволит повысить надежность и эффективность наших сетей и поспособствует устойчивому развитию отрасли", - отметил министр энергетики РК Ерлан Аккенженов.
В рамках реализации соглашения стороны создадут совместную рабочую группу при офисе цифровой трансформации Минэнерго. Эта группа займется анализом текущего состояния энергетической отрасли, развитием цифровой инфраструктуры и подготовкой прогнозной аналитической информации (на 2025-2028 годы) о потребностях и качестве электросетей с использованием технологий Big Data, IoT и ИИ. Для координации работы будет налажен регулярный еженедельный обмен данными между представителями обеих сторон.
Huawei гордится сотрудничеством с Казахстаном и готова внести свой вклад в модернизацию энергетического сектора страны. Наша экспертиза в области искусственного интеллекта, больших данных и облачных технологий поможет создать интеллектуальные сети нового поколения, ускорив переход Казахстана к "зеленой" и цифровой энергетике", - заявил генеральный директор Huawei Technologies Kazakhstan Сун Ясюй.
Стороны подчеркивают, что меморандум создает основу для ускорения цифровой трансформации энергетической отрасли страны. Документ открывает новые возможности для внедрения инноваций и повышения устойчивости сетей. Партнерство отражает стремление к долгосрочному и устойчивому развитию отрасли. Совместные инициативы позволят внедрить международные практики, адаптированные к энергетической системе Казахстана. Huawei продолжит поддерживать цифровизацию ключевых инфраструктур страны как технологический лидер.