Минфин реорганизует Службу экономических расследований

"Большая работа проводится по реорганизациии Службы экономических расследований. Приняты необходимые законодательные нормы, завершается процесс принятия подзаконных актов", - сказал Смаилов.
При этом он отметил, что приоритеты работы СЭР кардинально изменятся.
Основной упор нужно сделать на выявление теневых схем и схем вывода капитала, на предупреждение экономических преступлений и устранение предпосылок для них. Планируется сократить штат на 40% и направить высвобожденные средства на повышение оплаты труда в СЭР", - сказал министр.
В своем выступлении он отметил, что глава государства поручил за 3 года сократить теневые обороты на 40%. Правительство уже приняло соответствующий план, который предусматривает ряд мероприятий, направленных на улучшение налогового и таможенного администрирования, сокращение теневой торговли, стимулирование безналичных расчётов и другое.
"Особое внимание будет уделено вопросам достоверного декларирования импорта товаров из КНР. В этих целях уже усилены проверочные мероприятия, проводимые в рамках таможенного контроля после выпуска товаров. Разрабатываются соответствующие профили рисков в отношении "рисковых" участников внешнеэкономической деятельности, имеющих наибольшие расхождения с данными КНР", - проинформировал Смаилов.
Также, по его словам, планируется проведение совместно с китайской стороной пилотного проекта "Умный замок".
"При отправлении из Китая в чип "умного замка" будут вноситься сведения из экспортной декларации. Необходима интеграция информационных систем Комитета госдоходов и Главного таможенного управления. Это позволит кардинально поднять достоверность декларирования товаров импортерами", - заключил министр.
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