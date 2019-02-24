Астана. 14 февраля. Kazakhstan Today - Минфин реорганизует Службу экономических расследований. Об этом сегодня на заседании коллегии сообщил глава ведомства Алихан Смаилов, передает Kazakhstan Today.

"Большая работа проводится по реорганизациии Службы экономических расследований. Приняты необходимые законодательные нормы, завершается процесс принятия подзаконных актов", - сказал Смаилов.

При этом он отметил, что приоритеты работы СЭР кардинально изменятся.

Основной упор нужно сделать на выявление теневых схем и схем вывода капитала, на предупреждение экономических преступлений и устранение предпосылок для них. Планируется сократить штат на 40% и направить высвобожденные средства на повышение оплаты труда в СЭР", - сказал министр.

В своем выступлении он отметил, что глава государства поручил за 3 года сократить теневые обороты на 40%. Правительство уже приняло соответствующий план, который предусматривает ряд мероприятий, направленных на улучшение налогового и таможенного администрирования, сокращение теневой торговли, стимулирование безналичных расчётов и другое.

"Особое внимание будет уделено вопросам достоверного декларирования импорта товаров из КНР. В этих целях уже усилены проверочные мероприятия, проводимые в рамках таможенного контроля после выпуска товаров. Разрабатываются соответствующие профили рисков в отношении "рисковых" участников внешнеэкономической деятельности, имеющих наибольшие расхождения с данными КНР", - проинформировал Смаилов.

Также, по его словам, планируется проведение совместно с китайской стороной пилотного проекта "Умный замок".

"При отправлении из Китая в чип "умного замка" будут вноситься сведения из экспортной декларации. Необходима интеграция информационных систем Комитета госдоходов и Главного таможенного управления. Это позволит кардинально поднять достоверность декларирования товаров импортерами", - заключил министр.

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