Мининдустрии поддерживает инициативу об ограничении высотности новостроек в Алматы

НУР-СУЛТАН. 2 АПРЕЛЯ - Министерство индустрии и инфраструктурного развития поддерживает инициативу акимата об ограничении высотности новостроек в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В связи с реакцией на изменения в строительной политике Алматы и выданные акиматом города уведомления об ограничении по высотности планируемых многоквартирных жилых комплексов на территории южнее проспекта Абая министерством в оперативном порядке проводится работа по анализу причин ситуации. В настоящий момент достигнута договоренность с местным исполнительным органом о предоставлении необходимой информации, объясняющей причины принятого решения", - сообщила пресс-служба МИИР РК.

В сообщении отмечается, что по мере поступления запрошенной информации ведомством будет дана правовая оценка действиям МИО, а также принято соответствующее решение.

Наряду с этим в Мининдустрии и инфраструктурного развития подчеркнули, что в целом поддерживают инициативу акимата, поскольку введенное ограничение позволит предотвратить дальнейшее нарушение плотности застройки, инсоляции и проветриваемости мегаполиса.



