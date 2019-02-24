Министр внутренних дел наградил десятиклассника, спасшего пятилетнего ребенка

Напомним, что в Астане ребенок провалился в колодец во время прогулки с мамой. В это время Надир с другом возвращался из колледжа. Увидев двух плачущих женщин, решил узнать, что случилось, после чего он мгновенно принял решение и вызвался спуститься в колодец, в котором мог бы застрять сам.
Ерлан Тургумбаев в присутствии личного состава Комитета по чрезвычайным ситуациям поблагодарил школьника за оказанную бдительность, смелость и самоотверженность, подчеркнув, что благодаря его героическим действиям и быстрой реакции была спасена жизнь малыша.
Отважные поступки и чувство сострадания таких детей заслуживают уважения, не каждый осмелится пойти на риск ради спасения другого, сообщил министр, и наградил школьника нагрудным знаком "Тотенше жагдайдагы ерлігі ушін", вручил подарок - смартфон.
Е. Тургумбаев так же выразил благодарность родителям, учителям и наставникам за воспитание Надира Омаргазиева, вручил благодарственное письмо воспитавшим смелого сына родителям и отметил, что пока в Казахстане есть такие дети, старшее поколение может быть уверено в будущем нашей страны.
В завершение министр внутренних дел выразил уверенность, что Надир в будущем выберет профессию спасателя, ведь самоотверженность и готовность прийти на помощь являются одними из качеств пожарных и спасателей, а также пригласил его учиться в высших учебных заведениях МВД, сообщили в пресс-службе МВД РК.
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