Минтруда изменило правила выплаты соцотчислений и единого платежа
Теперь соцотчисления и единый платеж будут платить по сводному платежному поручению
Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство труда изменило правила уплаты, перечисления и распределения, а также возврата излишне (ошибочно) уплаченных сумм единого платежа или пени за несвоевременную и неполную уплату единого платежа.
Теперь соцотчисления и единый платеж будут платить по сводному платежному поручению.
Оно будет применяться плательщиками с 11 ноября 2024 года для перечисления:
- социальных отчислений, а также задолженности по социальным отчислениям и (или) пени за несвоевременную и (или) неполную уплату социальных отчислений;
- задолженности по единому платежу и (или) пени за несвоевременную и (или) неполную уплату единого платежа.
При уплате социальных отчислений в сводном платежном поручении указывается по каждому участнику системы обязательного социального страхования:
- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- ИИН;
- сумма соцотчисления;
- период (месяц, год), за который уплачивается соцотчисление.
Уплата задолженности и (или) пени за несвоевременную и (или) неполную уплату соцотчислений производится также сводным платежным поручением.
Уплата задолженности по единому платежу и (или) пени за несвоевременную и (или) неполную уплату единого платежа производится сводным платежным поручением, в котором по каждому работнику, за которого производится уплата единого платежа и (или) пени указывается:
- фамилия, имя, отчество (при его наличии);
- ИИН;
- перечисляемая сумма единого платежа и (или) пени;
- период (месяц, год), за который уплачивается единый платеж и (или) пени; коды назначения платежей по платежам, включенным в состав единого платежа, и сумма единого платежа, исчисленного без учета снижения на соответствующие доли социальных платежей согласно пункту 1 статьи 776-3 Налогового кодекса.
Перечисляемая сумма единого платежа указывается в размере, исчисленном с учетом снижения на соответствующие доли социальных платежей согласно пункту 1 статьи 776-3 Налогового кодекса, с учетом или без учета превышения пределов долей социальных платежей.
Также в новой редакции изложены формы:
- заявления на возврат ошибочно уплаченных сумм социальных отчислений;
- заявления на возврат ошибочно уплаченных сумм единого платежа.
Приказ вводится в действие с 11 ноября 2024 года.