Минтруда изменило правила выплаты соцотчислений и единого платежа

Теперь соцотчисления и единый платеж будут платить по сводному платежному поручению

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Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство труда изменило правила уплаты, перечисления и распределения, а также возврата излишне (ошибочно) уплаченных сумм единого платежа или пени за несвоевременную и неполную уплату единого платежа.





Теперь соцотчисления и единый платеж будут платить по сводному платежному поручению.





Оно будет применяться плательщиками с 11 ноября 2024 года для перечисления:





социальных отчислений, а также задолженности по социальным отчислениям и (или) пени за несвоевременную и (или) неполную уплату социальных отчислений;

задолженности по единому платежу и (или) пени за несвоевременную и (или) неполную уплату единого платежа.





При уплате социальных отчислений в сводном платежном поручении указывается по каждому участнику системы обязательного социального страхования:





фамилия, имя, отчество (при наличии);

ИИН;

сумма соцотчисления;

период (месяц, год), за который уплачивается соцотчисление.





Уплата задолженности и (или) пени за несвоевременную и (или) неполную уплату соцотчислений производится также сводным платежным поручением.





Уплата задолженности по единому платежу и (или) пени за несвоевременную и (или) неполную уплату единого платежа производится сводным платежным поручением, в котором по каждому работнику, за которого производится уплата единого платежа и (или) пени указывается:





фамилия, имя, отчество (при его наличии);

ИИН;

перечисляемая сумма единого платежа и (или) пени;

период (месяц, год), за который уплачивается единый платеж и (или) пени; коды назначения платежей по платежам, включенным в состав единого платежа, и сумма единого платежа, исчисленного без учета снижения на соответствующие доли социальных платежей согласно пункту 1 статьи 776-3 Налогового кодекса.





Перечисляемая сумма единого платежа указывается в размере, исчисленном с учетом снижения на соответствующие доли социальных платежей согласно пункту 1 статьи 776-3 Налогового кодекса, с учетом или без учета превышения пределов долей социальных платежей.





Также в новой редакции изложены формы:





заявления на возврат ошибочно уплаченных сумм социальных отчислений;

заявления на возврат ошибочно уплаченных сумм единого платежа.