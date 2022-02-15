Минтруда РК запустит спецпроект для трудоустройства работников предпенсионного возраста

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НУР-СУЛТАН. 14 ФЕВРАЛЯ - Министерство труда и социальной защиты населения РК в целях обеспечения занятостью безрабтных лиц предпенсионного возраста планирует запустить специальный проект "Серебрянный возраст". Реализация инициативы будет проводиться в рамках Национального проекта по развитию предпримательства на 2021-2025 годы, сообщили в пресс-службе ведомства, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ожидается, что ежегодно проектом будут охвачены пять тысяч человек.

На текущий момент ведется работа по разработке нормативного правового акта, регламентирующего порядок организации и финансирования проекта "Серебрянный возраст" (НПА).

В НПА будет предусмотрен ряд требований к работодателям и работникам. Участие в проекте будут принимать предприятия и организации всех форм собственности, действующие более одного года и производящие регулярные налоговые и другие социальные отчисления, а также не имеющие просроченных задолженностей по заработной плате.

Рабочие места по проекту "Серебряный возраст" должны будут создаваться вне постоянных рабочих мест и вакансий на постоянные рабочие места. Такие рабочие места не могут создаваться на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также по профессиям/занятиям, относящимся к 9-ой группе низкоквалифицированных работников согласно Национальному классификатору занятий.

Срок участия в проекте "Серебрянный возраст" составляет не более 12 месяцев. В период участия центр занятости населения субсидирует часть заработной платы лицам предпенсионного возраста за счет средств бюджета.

Ежемесячный размер субсидий на заработную плату составляет 50% от размера зарплаты, но не более 30 МРП, с учетом налогов, обязательных социальных отчислений, компенсаций за неиспользованный трудовой отпуск и банковских услуг, без учета выплат по экологическим надбавкам.

После завершения срока участия работодатель трудоустраивает лицо предпенсионного возраста на постоянное рабочее место до выхода на пенсию, отметили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.