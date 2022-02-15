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Минтруда РК запустит спецпроект для трудоустройства работников предпенсионного возраста

14.02.2022, 10:10 16196
Минтруда РК запустит спецпроект для трудоустройства работников предпенсионного возраста
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 14 ФЕВРАЛЯ - Министерство труда и социальной защиты населения РК в целях обеспечения занятостью безрабтных лиц предпенсионного возраста планирует запустить специальный проект "Серебрянный возраст". Реализация инициативы будет проводиться в рамках Национального проекта по развитию предпримательства на 2021-2025 годы, сообщили в пресс-службе ведомства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Ожидается, что ежегодно проектом будут охвачены пять тысяч человек.
 
На текущий момент ведется работа по разработке нормативного правового акта, регламентирующего порядок организации и финансирования проекта "Серебрянный возраст" (НПА).
 
В НПА будет предусмотрен ряд требований к работодателям и работникам. Участие в проекте будут принимать предприятия и организации всех форм собственности, действующие более одного года и производящие регулярные налоговые и другие социальные отчисления, а также не имеющие просроченных задолженностей по заработной плате.
 
Рабочие места по проекту "Серебряный возраст" должны будут создаваться вне постоянных рабочих мест и вакансий на постоянные рабочие места. Такие рабочие места не могут создаваться на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также по профессиям/занятиям, относящимся к 9-ой группе низкоквалифицированных работников согласно Национальному классификатору занятий.
 
Срок участия в проекте "Серебрянный возраст" составляет не более 12 месяцев. В период участия центр занятости населения субсидирует часть заработной платы лицам предпенсионного возраста за счет средств бюджета.
 
Ежемесячный размер субсидий на заработную плату составляет 50% от размера зарплаты, но не более 30 МРП, с учетом налогов, обязательных социальных отчислений, компенсаций за неиспользованный трудовой отпуск и банковских услуг, без учета выплат по экологическим надбавкам.
 
После завершения срока участия работодатель трудоустраивает лицо предпенсионного возраста на постоянное рабочее место до выхода на пенсию, отметили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.
 

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Кошанов избран руководителем фракции партии Nur Otan в мажилисе

15.02.2022, 10:05 1141
Кошанов избран руководителем фракции партии Nur Otan в мажилисе
Фото: akorda.kz
НУР-СУЛТАН. 15 ФЕВРАЛЯ - Спикер мажилиса Республики Казахстан Ерлан Кошанов избран руководителем фракции партии Nur Otan в палате парламента, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Депутаты единогласно поддержали кандидатуру спикера мажилиса, предложенную вице-спикером палаты Павлом Казанцевым. 
 
Поблагодарив депутатов за поддержку и оказанное доверие, руководитель фракции Ерлан Кошанов обозначил приоритеты по перезагрузке работы фракции в свете реализации задач, поставленных президентом страны на внеочередном XXI съезде партии 28 января.
 

В своем выступлении Ерлан Кошанов подчеркнул, что фракция должна активно включиться в трансформацию Nur Otan, всецело способствуя повышению эффективности партии для проведения президентского курса реформ... Спикер мажилиса обозначил перед членами фракции ряд задач в связи с выездом депутатов в регионы в феврале текущего года", - рассказали в пресс-службе палаты парламента.

 
В ходе собрания с учетом новых задач мажилисмены внесли изменения в качественный состав фракции. Так, депутат мажилиса Ерлан Саиров избран заместителем руководителя и членом президиума фракции, в состав президиума фракции вошли мажилисмены Елнур Бейсенбаев и Екатерина Смышляева. 
 

Султанов поручил МСХ усилить работу по наращиванию объемов производства сельскохозпродукции

14.02.2022, 20:42 17311
НУР-СУЛТАН. 14 ФЕВРАЛЯ - Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов провел совещание по вопросу недопущения роста инфляции,передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Участники совещания доложили об оперативных и системных мерах по увеличению объема сельскохозяйственной продукции, привлечению инвестиций в реализацию проектов по развитию торгово-логистической инфраструктуры, а также о работе по контролю стоимости сжиженного нефтяного газа, ГСМ, угля, электроэнергии и цен на социально значимые продовольственные товары, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
 
Заместитель премьер-министра поручил госорганам принять исчерпывающие меры для удержания целевого коридора инфляции и недопущения увеличения роста цен на ключевые товары. Министерству сельского хозяйства поручено усилить работу по наращиванию объемов производства сельскохозяйственной продукции, а также ускорить разработку алгоритма прогнозирования цен на социально значимые продовольственные товары.
 

В КНБ находится 15 дел по обвинению в госизмене, превышении полномочий и попытке захвата власти - генпрокурор

14.02.2022, 19:50 18321
В КНБ находится 15 дел по обвинению в госизмене, превышении полномочий и попытке захвата власти - генпрокурор
Фото: polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 14 ФЕВРАЛЯ - Генеральный прокурор Гизат Нурдаулетов предоставил президенту отчет о ходе расследования событий "трагического января" и принимаемых мерах по сообщениям граждан и правозащитников о недозволенных методах следствия, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Касым-Жомарта Токаева проинформировали, что на сегодняшний день заведено 3070 уголовных дел. Из них 2710 расследуется органами внутренних дел. В основном это кражи, грабежи, хулиганства, хищения оружия и другие, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Как доложил генеральной прокурор, антикоррупционная служба ведет 173 дела по сообщениям граждан о превышении должностных полномочий сотрудниками правоохранительных органов. На рассмотрении в КНБ находится 15 дел по обвинению в государственной измене, превышении полномочий и попытке захвата власти. В производстве межведомственной следственной группы под руководством специальных прокуроров находится 179 дел по массовым беспорядкам и актам терроризма.
 
Отдельно ведется следствие в отношении должностных лиц силовых органов, покинувших служебные здания в пик беспорядков. Из-за таких действий в городе Алматы, Алматинской и Жамбылской областях в руки преступников попало более полутора тысяч единиц оружия из арсеналов правоохранительных органов.
 
В общей сложности в период январских событий похищено 3388 единиц оружия, в том числе 1629 ружей из 10 охотничьих магазинов. Из этого объема найдена треть, или 967 единиц. Поиск и изъятие оружия продолжаются, по всем фактам ведутся расследования.
 
Кроме того, Гизат Нурдаулетов отчитался о проводимых проверках в сфере оборота и ценообразования горюче-смазочных материалов, сжиженного газа и на таможенной границе.
 
Глава государства указал на важность соблюдения конституционных прав граждан, попавших в орбиту уголовного преследования.
 
Касым-Жомарт Токаев поручил незамедлительно реагировать на каждый подтвержденный сигнал, принимая меры ответственности к виновным лицам, а также своевременно информировать население о ходе расследования.
 

Асем Нусупова освобождена от должности вице-министра здравоохранения РК

14.02.2022, 17:11 24081
Асем Нусупова освобождена от должности вице-министра здравоохранения РК
Фото: сайт премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 14 ФЕВРАЛЯ - Постановлением правительства Республики Казахстан Асем Нусупова освобождена от должности вице-министра здравоохранения Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Асем Нусупова родилась в 1975 году в городе Алматы. 
 
В 1996 году окончила Казахский государственный национальный университет имени Аль-Фараби, в 1998 году - магистратуру этого же университета.
 
В 2001-2003 годы - главный эксперт отдела по вопросам экономической безопасности Совета безопасности, эксперт, заведующая сектором центра системных исследований администрации президента РК. 
 
В 2003-2007 годы работала советником министра финансов РК, советником премьер-министра РК, заведующей сводным аналитическим отделом канцелярии премьер-министра РК. 
 
В 2007-2008 годы - вице-министр здравоохранения РК. 
 
В 2008-2016 годы - заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "КазТрансОйл". 
 
В 2016-2019 годы - заместитель акима Восточно-Казахстанской области. 
 
С октября 2020 года и по настоящее время - вице-министр здравоохранения РК.
 
 

Вице-премьер встретился с представителями комиссии по расследованию январских событий

14.02.2022, 17:05 23226
Вице-премьер встретился с представителями комиссии по расследованию январских событий
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 14 ФЕВРАЛЯ - Сегодня заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов провел встречу с представителями независимой комиссии "Аманат", которая занимается расследованием фактов январских событий, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе встречи правозащитники рассказали о направлениях деятельности комиссии. Представители комиссии "Аманат" отметили важность обеспечения объективности и прозрачности расследования январских событий и озвучили ряд предложений по организации работы государственных органов, сообщила пресс-служба премьер-министра РК. 
 
Вице-премьер поручил государственным органам тщательно проработать каждое предложение общественной комиссии и решить вопросы в установленном законодательством порядке, а также оказать необходимое содействие в деятельности комиссии. 
 
Общественная комиссия "Аманат" создана для защиты прав и свобод граждан, необоснованно преследуемых в связи с событиями января 2022 года. Ее главные цели: выведение из орбиты уголовного преследования тех, кто оказался под следствием за участие в мирных протестах, но не имел преступных намерений, а также непричастных к преступлениям. В состав комиссии вошли восемь человек, в том числе четыре профессиональных юриста, один депутат мажилиса, один член Национального совета общественного доверия и по одному представителю Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел.

 

Токаев подписал поправки в закон о международных договорах

14.02.2022, 16:30 25091
Токаев подписал поправки в закон о международных договорах
Фото: akorda.kz
НУР-СУЛТАН. 14 ФЕВРАЛЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в закон Республики Казахстан "О международных договорах Республики Казахстан", сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Текст закона публикуется в печати.
 
 
Документ направлен на приведение в соответствие с Венской конвенцией о праве международных договоров от 23 мая 1969 года, а также на устранение пробелов и коллизий. В частности, пересматриваются определения понятий "парафирование", "подписание", "полномочия", "заключение международного договора". В ходе работы над законопроектом депутатами мажилиса были внесены поправки, направленные на исключение нормы в части необходимости ратификации и проведения обязательных научных правовой и лингвистической экспертиз не ратифицированных ранее международных договоров. 
 

Невзирая на лица и должности: Токаев поручил АФМ усилить поиск выведенных из Казахстана активов

14.02.2022, 15:12 26716
Невзирая на лица и должности: Токаев поручил АФМ усилить поиск выведенных из Казахстана активов
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 14 ФЕВРАЛЯ - Председатель агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов отчитался перед президентом Касым-Жомартом Токаевым об исполнении его поручений, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Президент считает необходимым особое внимание уделить поиску полученных незаконным путем активов, в том числе и за границей, а также активизировать работу по их возврату в Казахстан. Вся эта работа должна вестись, невзирая на лица и должности", - сообщает Акорда

 
На встрече Элиманов сообщил главе государства, что в текущем году в 3 раза увеличилось количество приостановленных подозрительных операций, их общая сумма составила около 150 млрд тенге. По всем фактам проводится проверка. 
 

С целью недопущения незаконного вывода капитала ведомством совместно с финрегуляторами налажен усиленный мониторинг подозрительных трансграничных переводов", - сообщил Элиманов.

 
По данным агентства, каких-либо аномальных всплесков вывода денежных средств за рубеж не наблюдается. Напротив, объем переведенных за границу средств в этом году снизился на 30%.
 
Элиманов подчеркнул, что, совместно с заинтересованными органами, усилен контроль за незаконным вывозом наличной валюты. Выявлены нарушения на общую сумму около 5 млн долларов США.
 

Кроме того, продолжаются проверки на казахстанско-китайской границе. За три недели работы по фактам незаконного ввоза товаров возбуждено 8 уголовных и 24 административных дела. В результате, несмотря на сокращение объемов импорта товаров, в январе текущего года на 20 % выросла сумма поступивших в бюджет таможенных платежей и налогов (с 26,6 до 31,7 млрд тенге)", - сообщил глава агентства.

 
Он также проинформировал президента о работе по разрешению чувствительных социальных проблем. 
 
В частности, по проекту "Тариф" предотвращены необоснованные затраты 1,3 млн граждан, которые могли повлечь рост коммунальных услуг на 17 млрд тенге. Возбуждено 13 дел (по водоснабжению - 8, газоснабжению - 3, теплоснабжению - 2).
 
Элиманов также рассказал о проекте "Камкор", который направлен на защиту социально уязвимых слоев населения. По его словам, в рамках проекта восстановлены права 800 детей-сирот.
 
По итогам встречи глава государства поручил председателю агентства принимать дальнейшие меры по противодействию теневой экономике. 
 

Есмагамбетова назначена главным санврачом Казахстана

14.02.2022, 12:35 28881
Есмагамбетова назначена главным санврачом Казахстана
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 14 ФЕВРАЛЯ - Постановлением правительства Республики Казахстан Айжан Есмагамбетова назначена на должность вице-министра здравоохранения Республики Казахстан - главного государственного санитарного врача Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Айжан Есмагамбетова родилась в 1972 году в Алматинской области. 
 
В 1997 году окончила Алматинский государственный медицинский университет по специальности, Казахстанский Медицинский университет (Высшая школа общественного здравоохранения), Алматы менеджмент университет. 
 
Трудовую деятельность начала в 1990 году фельдшером-лаборантом поликлиники №7 Алматы. 
 
В 1997-2004 годах - врач-эпидемиолог, врач-бактериолог, заведующая лабораторией отдела особо опасных инфекций Республиканской санитарно-эпидемиологической станции. 
 
В 2004-2014 годах занимала различные должности в структуре Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора МЗ РК. 
 
В 2013 году назначена председателем Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора МЗ РК. 
 
В 2014 году - директор департамента эпидемиологического надзора - заместитель главного государственного санитарного врача агентства по защите прав потребителей РК. 
 
В 2014-2017 годах - руководитель управления эпидемиологического надзора Комитета по защите прав потребителей МНЭ РК. 
 
В 2017 году - директор департамента стратегического развития и общественного здравоохранения МЗ РК. 
 
В 2017-2020 годах - директор департамента политики общественного здравоохранения РК. 
 
В 2020 году - заместитель председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК. 
 
С октября 2020 года и по настоящее время - председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК.
 

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