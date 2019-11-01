Минюст Казахстана прокомментировал решение трибунала по арбитражному спору с канадской компанией

Нур-Султан. 31 октября. Kazakhstan Today - В Министерстве юстиции Казахстана прокомментировали решение Арбитражного трибунала по арбитражному разбирательству, инициированному канадской компанией "World Wide Minerals Inc." и Полом Кэроллом, передает Kazakhstan Today.

Изначально сумма арбитражного иска против Республики Казахстан составляла $1,9 млрд плюс процент. Трибунал же присудил истцам менее 0,725% от основной требуемой суммы", - сообщили в пресс-службе Минюста.

В ведомстве напомнили, что Целинный горно-химический комбинат (ЦГХК) находился в доверительном управлении у истцов в 1996-1997 годах в соответствии с соглашением о доверительном управлении. В то же время, истцами были взяты на себя обязательства перед рабочими Степногорска, который оказывал поддержку ЦГХК.

"С апреля 1997 года истцы начали периодически нарушать условия Соглашения о доверительном управлении, не выплачивая заработную плату сотрудникам. Работа многих цехов ЦГХК была приостановлена, запасы угля были исчерпаны, что вызвало нарастание социального напряжения среди населения. Была провалена подготовка к отопительному сезону в Степногорске, а город находился на грани катастрофы. В таких условиях Республикой было принято решение о расторжении соглашения о доверительном управлении", - рассказали в пресс-службе.

Истцы предоставили арбитражный иск в декабре 2013 года, слушание по иску было проведено в Лондоне в декабре 2017 года.

"Республика убедила трибунал отказать истцам по наиболее значимым претензиям и Трибунал присудил только часть требуемых сумм, которые были инвестированы в операционную деятельность ЦГХК. Данный арбитражный процесс является третьей попыткой истцов компенсировать за счет республики свои расходы. В 2000 году истцы обращались в суды США о возмещении понесенных убытков на сумму $1,2 млрд, где им было отказано в требованиях. В период между 2007-2010 годами истцы обращались в арбитраж против Республики Казахстан с суммой требований $3,7 млрд. Истцам и тогда было отказано в удовлетворении требований. Это значительный успех для республики. Министерство юстиции рассматривает позицию в отношении ущерба, присужденного истцам на предмет обжалования решения в данной части. Процедура обжалования может занять до 2 лет", - прокомментировали в пресс-службе.

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