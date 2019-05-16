Минюст РК: предварительный арест акций KMG Kashagan B.V. в Нидерландах по делу Стати оставлен в силе

Нур-Султан. 14 мая. Kazakhstan Today - Министерство юстиции РК сообщило о том, что предварительный арест акций KMG Kashagan B.V. в Нидерландах по делу Стати оставлен в силе, передает Kazakhstan Today.

7 мая 2019 года Апелляционный суд Амстердама оставил в силе обеспечительный арест акций АО "Самрук-Казына" в KMG Kashagan B.V. в Нидерландах стоимостью $5,2 млрд в рамках спора между Анатолием Стати, Габриэлем Стати, Ascom S.A. и Terra Raf Trans Traiding Ltd. ("Стати") и Республикой Казахстан", - сообщила пресс-служба ведомства.

В Минюсте пояснили, что "данное решение не означает, что Стати сможет что-либо взыскать на территории Нидерландов. Это решение оставляет в силе арест на акции до окончания двух основных судебных разбирательств, ожидающих рассмотрения в судах Нидерландов. Эти разбирательства касаются признания и приведения в исполнение арбитражного решения судебной системой Нидерландов, а также юридической и фактической независимости АО "Самрук-Казына", которое не является стороной спора со Стати".

31 августа 2017 года Стати в одностороннем порядке обратились с ходатайством о применении обеспечительных мер в отношении активов Республики Казахстан в Нидерландах, то есть без уведомления Республики Казахстан. На основании ошибочного утверждения о том, что АО "Самрук-Казына" должно считаться ответчиком по спору, 14 сентября 2017 года Стати добились обеспечительного ареста акций АО "Самрук-Казына" в KMG Kashagan B.V. в порядке упрощенного производства.

19 декабря 2013 года Стати было присуждено $497 млн в международном арбитраже на основании Договора к Энергетической хартии.

В ведомстве добавили, что Республика Казахстан активно защищает свои интересы в рамках признания и исполнения арбитражного решения в нескольких юрисдикциях. Незадолго до того, как Стати добились ошибочного обеспечительного ареста активов АО "Самрук-Казына", Высокий суд в Лондоне установил , что имелись достаточно убедительные доказательства того, что Стати получили арбитражное решение путем мошенничества. Стати впоследствии отказались от своих усилий по обеспечению исполнения арбитражного решения в Великобритании, ввиду риска, что судебное разбирательство по существу мошенничества, запланированное на октябрь 2018 года, выявит их полную мошенническую схему.

Республика Казахстан уверена, что в конечном итоге справедливость восторжествует во всех судебных разбирательствах в Нидерландах, и будет продолжать решительно защищать свои законные интересы во всех других юрисдикциях, в которых Стати стремятся признать и обеспечить исполнение арбитражного решения, полученного мошенническим путем", - резюмировали в Минюсте.

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