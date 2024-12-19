18.12.2024, 11:31 60126
Монополисты вернут казахстанцам 5,4 млрд тенге за невыполненные обязательства по тепло- и электроснабжению
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - За невыполнение обязательств в сфере тепло- и электроснабжения монополистов заставят вернуть казахстанцам 5,4 миллиарда тенге, сообщает Ranking.kz.
По данным агентства, в текущем году были проанализированы отчеты субъектов естественных монополий за 2023 год.
По итогам рассмотрения для 108 СЕМ были утверждены временные ВКТ на услуги теплоснабжения и электроснабжения на общую сумму около 5,4 млрд тенге, из которых 4,2 млрд тенге пришлось на теплоснабжение, а 1,2 млрд тенге - на электроснабжение", - пишет сайт.
Источник отмечает: объем капитальных инвестиций в сфере тепло- и электроснабжения растет. За 10 месяцев текущего года показатель составил 871,2 млрд тенге против 853,6 млрд в прошлом году. Всего за 2023 год капвложения в секторе достигли рекордных 1,2 трлн тенге.
Именно эти суммы вернутся казахстанцам в виде снижения тарифов", - пояснили в агентстве.
Примечательно, что если для водоснабжения и водоотведения показатели ВКТ в текущем году значительно превышали прошлогодние, то в сфере теплоснабжения и электроснабжения, напротив, показатель уменьшился. Контроль подобного рода заметно дисциплинирует монополистов и способствует защите прав потребителей и оказанию качественных услуг", - пишут авторы материала.
Напомним, за год в Казахстане более всего выросли цены на коммунальные услуги. В частности, тарифы на холодную воду повысились на 60,3%, на центральное отопление - на 33,6%.
новости по теме
19.12.2024, 16:37 3181
Euronews будет способствовать продвижению диалога между Центральной Азией и Европейским союзом - Токаев
Вопросы сотрудничества Казахстана и Euronews обсудил президент с председателем совета директоров канала
Рассказать друзьям
Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил вопросы сотрудничества Казахстана и Euronews с председателем совета директоров канала Педро Варгасом Давидом, сообщает Акорда.
Касым-Жомарт Токаев назвал открытие регионального хаба Euronews в Казахстане весьма важным событием, которое предоставит новые возможности для более широкого ознакомления мирового зрителя с экономическим, культурным и туристическим потенциалом не только Казахстана, но и всей Центральной Азии.
Президент обратил внимание, что медиаплатформа будет способствовать продвижению диалога и взаимопонимания между странами региона и Европейским союзом.
В свою очередь Педро Варгас Давид рассказал о планах по реализации проекта Euronews Academy, направленного на обучение казахстанских журналистов современным технологиям и привитие им высоких профессиональных стандартов, что послужит повышению конкурентоспособности отечественной медиасферы.
Глава государства подтвердил заинтересованность Казахстана в подготовке квалифицированных специалистов, способных эффективно работать в условиях глобализации информационной среды.
Ранее в Астане состоялась торжественная церемония открытия регионального офиса телеканала Euronews.
19.12.2024, 13:30 8926
Пожизненные сроки за наркопреступления и лицензирование детсадов: сенаторы приняли ряд новых законов
Рассказать друзьям
Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената одобрили поправки, касающиеся незаконного оборота наркотиков, образования и защиты прав ребенка, биржевой торговли и дипломатической службы, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.
В частности, депутаты одобрили изменения и дополнения по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств.
Поправки вводят новое понятие "сильнодействующее вещество" (природного, синтетического и биосинтетического происхождения).
Также ужесточается наказание для организаторов наркобизнеса и изготовителей наркотиков - от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.
Смягчается наказание для "закладчиков". Чаще всего эти люди вовлекаются в преступления ввиду легкомыслия и не имеют никакого отношения к "наркобаронам".
Вводятся более строгие меры уголовной ответственности для должностных лиц, совершивших преступление с использованием служебного положения, также вплоть до пожизненного заключения.
Поправки по вопросам госнаград, образования и защиты прав ребенка
- Совершенствуются механизмы защиты прав детей-сирот.
- Устанавливается уведомительный порядок о начале или прекращении деятельности для организаций дополнительного образования.
- Законодательно закрепляются формы онлайн-обучения и академической мобильности студентов.
- С 1 января 2027 года вводится лицензировании детских садов.
Поправки, связанные с вопросами дипломатической службы
- Совершенствуются механизмы защиты ветеранов дипломатической службы.
- Вводится доплата за знание редких иностранных языков.
- Уточняются вопросы поступления на дипломатическую службу.
Изменения и дополнения в законодательство о биржевой торговле
- Определяются основные нормы регулирования в сфере деятельности товарных бирж.
- Вводится лицензирование брокеров и клиринговых центров товарных бирж.
- Также будет вестись список недобросовестных участников биржевых торгов.
Все поправки одобрены сенаторами и направлены на подпись главе государства.
19.12.2024, 12:17 11536
Повысить верхний предел исчисления взносов в систему ОСМС в 5 раз планируют с 2026 года
Рассказать друзьям
Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения РК вновь предлагает повысить верхний предел базы для исчисления взносов в систему ОСМС с 10 до 50 МЗП.
Соответствующие поправки в некоторые законодательные акты РК по вопросам обязательного социального медицинского страхования опубликованы на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 5 января 2025 года.
В результате в систему ОСМС поступит дополнительно порядка 234 млрд тенге в год и произойдет переход от регрессивного обложения ставками взносами ОСМС на плоскую шкалу обложения.
Решение о повышении верхнего предела базы для исчисления взносов в систему ОСМС - необходимый шаг, направленный на обеспечение стабильности и устойчивости системы ОСМС. Эти изменения коснутся не всех, а порядка 9% всех наемных работников и их работодателей. Этот шаг также важен с точки зрения справедливого распределения финансовой нагрузки. В настоящее время человек с заработной платой 800 тысяч тенге платит взносы в размере 16 тысяч тенге, что почти равняется взносам человека с доходом более 1 миллиона тенге - 17 тысяч тенге. Это несоответствие устраняется новым подходом, который позволит более справедливо распределить нагрузку, особенно для поддержки более уязвимых слоев населения", - пояснили в Минздраве.
Таким образом, предлагаемый проект закона позволит:
- расширить государственные гарантии в части ранней диагностики социально-значимых заболеваний;
- повысить доступность медицинской помощи в системе ОСМС для 1 млн человек;
- обеспечить простоту и понятность пакетов медицинской помощи, повысить финансовую устойчивость системы здравоохранения с одновременным созданием стимулов для полноценного участия граждан в системе ОСМС.
Ранее Минздрав уже выступал с подобным предложением, однако предложенный законопроект по увеличению в 5 раз верхнего предела взносов на обязательное социальное медицинское страхование вызвал возмущение казахстанцев.
Эксперты выразили мнение, что казахстанская система ОСМС дискредитирована в глазах населения. Основные недостатки системы - недофинансирование, непрозрачность и неустойчивость.
Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение взять на жесткий контроль функционирование системы медстрахования.
В июле проведенный аудит ФСМС выявил процедурные нарушения более чем на 32 млрд тенге, в числе которых - неэффективное планирование и использование средств.
Ранее в самом фонде выявили более 440 случаев фиктивных медуслуг почти на 200 млн тенге.
19.12.2024, 12:04 13246
Заявку на подключение к газу можно подать через приложение eGov Mobile
Фото: НИТ
Рассказать друзьям
Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Теперь владельцы частных домов и объектов недвижимости могут получить технические условия на подключение к природному газу онлайн в приложении eGov Mobile. Услуга доступна потребителям АО "QazaqGaz Aimaq" и предоставляется физическим лицам бесплатно, сообщили в пресс-службе АО "НИТ".
Технические условия на подключение к газу - это документ, который подтверждает возможность подключения объекта к газораспределительной системе. Воспользоваться услугой может владелец имущества. Для этого пользователю необходимо заполнить все обязательные поля формы, которая отображается в приложении и подтвердить сведения о зарегистрированных правах на имущество", - говорится в сообщении.
Чтобы получить услугу пользователю необходимо:
- авторизоваться в приложении eGov Mobile и перейти в раздел "Услуги" - "Недвижимость и ЖКХ" - "Выдача технических условий на присоединение к газораспределительным сетям";
- указать тип объекта и выбрать имущество для подключения;
- прикрепить технический паспорт объекта;
- указать вид технического условия, причину подключения к системам газоснабжения и расход газа;
- выбрать и добавить вид газового оборудования, указать количество и нажать "Продолжить";
- подписать заявку с помощью Face ID/Touch ID.
В случае корректного заполнения заявления результатом услуги является выдача технических условий, которые предоставляются газораспределительной организацией - АО "QazaqGaz Aimaq", либо мотивированный отказ.
Согласно действующему законодательству в сфере естественных монополий, отказ в выдаче технических условий допускается в случаях:
- отсутствия свободных и доступных мощностей, емкостей, мест, пропускных способностей сетей АО "QazaqGaz Aimaq", необходимых для предоставления требуемого объема регулируемой услуги;
- отсутствия сетей АО "QazaqGaz Aimaq" или иного имущества, необходимого для предоставления регулируемой услуги.
Сроки оказания услуги зависят от сложности объекта: для технически несложных объектов - 5 рабочих дней, для сложных - 10 рабочих дней.
19.12.2024, 11:20 14601
В Казахстане за два года возвращено более 12 млн га неиспользуемых и выданных с нарушением законодательства земель
Рассказать друзьям
Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 12,1 млн га неиспользуемых и выданных с нарушением законодательства земель возвращено государству с 2022 года, сообщает Комитет по управлению земельными ресурсами Минсельхоза.
По данным комитета, землепользователи приступили к освоению земель на площади 3,7 млн га. Из возвращенных в государственную собственность земель на сегодня перераспределены 4,8 млн га земель.
Вместе с тем рабочая комиссия по изъятию неиспользуемых и выданных с нарушением законодательства земель переформатирована в республиканскую комиссию. Основной ее задачей является контроль за перераспределением земель для нужд сельского населения, а также рациональным использованием земельных ресурсов.
Кроме того, в настоящее время с учетом поручения президента прорабатывается вопрос продолжения права землепользования для действующих сельхозпроизводителей и переработчиков сельхозпродукции, обеспечивающих уплату налогов, привлечение инвестиций и развитие соответствующих сельских территорий.
19.12.2024, 10:43 15646
Сенат освободил от должностей двух судей и члена ВАП
Рассказать друзьям
Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сенат парламента Республики Казахстан освободил от должностей судей Верховного суда РК и члена Высшей аудиторской палаты РК, передает корреспондент агентства.
Судьи ВС Казахстана Камбар Нурышев и Ботагоз Ералиева сняты с должностей по достижении пенсионного возраста.
Также сенаторы проголосовали за прекращение полномочий и освобождение от должности назначенного сенатом парламента члена ВАП Рашита Ахметова.
18.12.2024, 19:52 45596
В Атырауской области назначен аким Индерского района
Фото: АЖ
Рассказать друзьям
Атырау. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением акима Атырауской области Серика Шапкенова при согласовании с администрацией президента РК и районного маслихата акимом Индерского района назначен Серик Нысанбаев, ранее занимавший должность заместителя акима Атырау, сообщает "АЖ".
Серик Нысанбаев родился в 1980 году в Атырауской области. Окончил АГУ имени Х. Досмухамедова по специальности "правоведение".
Занимал различные должности в акимате Атырау.
С 2022 года до нынешнего назначения занимал должность заместителя акима Атырау.
18.12.2024, 18:52 47996
Будет продлен запрет на коммерческий вылов осетра из Каспия
В Астрахани обсудили отчеты об использовании квоты вылова рыбных ресурсов
Рассказать друзьям
Астана. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках соглашения о сохранении и рациональном использовании водных биологических ресурсов Каспийского моря в Астрахани начала свою работу межправительственная комиссия по сохранению, рациональному использованию водных биологических ресурсов и управлению их совместными запасами, сообщает пресс-служба МСХ РК.
В заседании участвуют представители научных организаций и силовых структур пяти прикаспийских государств.
На заседании обсуждаются отчеты сторон об использовании квоты вылова рыбных ресурсов, о воспроизводстве и охране водных биологических ресурсов Каспийского моря, состоянии водных биологических ресурсов на основе морских научных исследований, а также вопросы утверждения квот вылова совместных водных биологических ресурсов на 2025 год, продления запрета на коммерческий вылов осетровых видов рыб в Каспийском море и другие вопросы. Работа комиссии продлится до 20 декабря.
По итогам заседания будет принят соответствующий протокол.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
19.12.2024, 09:31В Астане открыли региональный офис Euronews 19.12.2024, 14:0856116Минтруда призывает работников "Казахмыса" урегулировать трудовой спор в правовом поле 19.12.2024, 15:1239436Более тысячи наркокурьеров могут выйти по УДО в Казахстане 19.12.2024, 15:56В Казахстане запущен сбор подписей за лишение мандата депутата, инициировавшего введение единого часового пояса25406В Казахстане запущен сбор подписей за лишение мандата депутата, инициировавшего введение единого часового пояса 19.12.2024, 08:2919896Казахстан подтвердил свою приверженность соглашению ОПЕК+ на 2025 год 17.12.2024, 12:39580546В России истекает срок замены иностранных водительских удостоверений на российские 16.12.2024, 20:50571676Оперная певица Бибигуль Тулегенова отмечает 95-летний юбилей 17.12.2024, 18:24571546Казахстанцы чаще всего жалуются на сферу розничной торговли 17.12.2024, 08:19567756Мороз, усиление ветра и гололед прогнозируют синоптики в Казахстане 16.12.2024, 15:09565036Картина "Иван Грозный и сын его Иван" вернулась в постоянную экспозицию Третьяковской галереи 17.12.2024, 12:39580546В России истекает срок замены иностранных водительских удостоверений на российские 16.12.2024, 20:50571676Оперная певица Бибигуль Тулегенова отмечает 95-летний юбилей 17.12.2024, 18:24571546Казахстанцы чаще всего жалуются на сферу розничной торговли 17.12.2024, 08:19567756Мороз, усиление ветра и гололед прогнозируют синоптики в Казахстане 16.12.2024, 15:09565036Картина "Иван Грозный и сын его Иван" вернулась в постоянную экспозицию Третьяковской галереи
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?