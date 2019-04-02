Система Orphus

Морские пограничники предотвратили ущерб государству почти 10 млн тенге

01.04.2019, 10:32 6562
Актау. 1 апреля. Kazakhstan Today - Морские пограничники предотвратили ущерб государству почти 10 млн тенге, передает Kazakhstan Today.
 

Пограничники Баутинского направления Регионального управления "Береговой охраны", выполняя боевую задачу по охране морских рубежей, только с использованием одного пограничного катера за выходные дни обнаружили и изъяли в общей сложности 6000 метров лесковых и 3 000 метров охановых сетей с размером ячей 110 х 110 миллиметров, а попавшие в них тюлени и рыба осетровых пород выпущены в море", - сообщила пресс-служба Пограничной службы КНБ РК.

 
Таким образом, морским пограничникам удалось предотвратить ущерб государству на общую сумму 9 559 650 тенге.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

новости по теме

Комментарии

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая