МСБ в пострадавших секторах экономики получит субсидии по действующим кредитам

Нур-Султан. 1 сентября. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил принять дополнительные меры господдержки малого и среднего бизнеса, передает Kazakhstan Today.

В порядке дополнительной помощи малому и среднему бизнесу поручаю обеспечить государственное субсидирование процентных ставок до 6% годовых по всем действующим кредитам МСБ в пострадавших секторах экономики. Субсидирование покроет период 12 месяцев, начиная с момента объявления режима ЧП, то есть с 16 марта текущего года", - сказал Токаев сегодня, выступая с посланием народу Казахстана.

Он также отметил, что специальная программа Нацбанка пополнения оборотных средств для МСБ должна была завершиться в этом году. В текущих кризисных условиях глава государства поручил продлить действие данной программы до конца 2021 года, а также расширить ее охват. На эти цели следует предусмотреть дополнительно 200 млрд тенге, доведя общий объем программы до 800 млрд тенге.

Также Токаев поручил приостановить до конца года начисление платы за аренду для МСБ по объектам недвижимости, принадлежащим госорганам и квазигоссектору.

В нынешних условиях сохранение занятости и доходов населения - абсолютный приоритет. Поэтому важно на это время снизить нагрузку на фонд оплаты труда для МСБ в наиболее пострадавших отраслях. По данной категории бизнеса поручаю отменить отчисления с оплаты труда во внебюджетные фонды на срок до конца года", - сказал президент.

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