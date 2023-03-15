Мусин прокомментировал плохое качество связи в Астане и Алматы

В Астане примерно на 60 участках по просьбе жителей пришлось убрать с крыш необходимые антенно-мачтовые сооружения

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Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин рассказал, как будут решать проблемы со связью в Астане и Алматы.





По его словам, в Астане в настоящее время есть примерно 60 зон, где отсутствует мобильная связь. Раньше базовые станции стояли на крышах домов, но жильцы попросили операторов связи их снять. Теперь антенно-мачтовые сооружения ставить некуда.





Я встречался с акимом Астаны. Мы договорились, что он выделит соответствующие земельные участки. Операторы мобильной связи будут устанавливать специальные антенно-мачтовые сооружения, на которых будут установлены все базовые станции, которые мы вынуждены были снять с крыш домов. Эта проблема есть, мы ее признаем, но она будет решаться системно именно таким образом, чтобы в будущем нас никто не попросил уйти", - заявил Мусин.





В этом году, по его словам, планируется установить 67 антенно-мачтовых сооружений в Астане и 25 в Алматы. Также при планировании города городские власти должны выделять земельные участки для установки антенно-мачтовых сооружений.





Мусин также добавил, что за 2021-2022 годы за счет замены трансмиссии было улучшено качество связи в 800 сельских пунктах.





Напомним, сегодня, отвечая на вопросы журналистов о качестве связи в Казахстане, Мусин заявил , что в стране "приемлемый интернет за приемлемую цену".





Меня интернет устраивает. Потому что я езжу по разным странам, вижу, как пользователи пользуются в других странах, и я считаю, что у нас в Казахстане приемлемый интернет за приемлемую цену", - заявил министр.





В январе на заседании коллегии Министерства цифрового развития премьер-министр Алихан Смаилов сделал замечание главе ведомства Багдату Мусину по поводу плохого качества интернета в Казахстане.





Вы сами видите, сколько возмущений и жалоб от казахстанцев на низкое качество интернета и обеспечения мобильной связью. Хорошее соединение иногда отсутствует даже в крупных городах. Сейчас все можно сделать с помощью мобильного телефона, но порой это невозможно из-за отсутствия интернета. Эту проблему надо решать", - подчеркнул Смаилов.