МВД подозревает полицейских Шымкента в незаконной регистрации автомобилей

НУР-СУЛТАН. 8 АВГУСТА - Департамент собственной безопасности Министерства внутренних дел расследует уголовные дела по незаконной постановке на учет в Казахстане транспортных средств, завезенных из стран ближнего зарубежья, в 7 регионах страны, сообщила сегодня на брифинге представитель ведомства Шугыла Турлыбек, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как отмечают в ведомстве, за последние три года незаконно зарегистрированы более 2 тысяч транспортных средств, нанесенный государству ущерб составил свыше 10 млрд тенге.

Так, в Шымкенте в результате проведения спецоперации сотрудниками центрального аппарата МВД пресечена схема по незаконной постановке на учет транспортных средств, завезенных из стран ближнего зарубежья, без уплаты таможенных платежей, утилизационного сбора и государственной пошлины, рассказала Турлыбек.

Два сотрудника процессингового центра департамента полиции города с санкции суда взяты под стражу.

Только по 53 автомашинам, незаконно поставленным на казахстанский учет в Шымкенте, государству причинен ущерб на сумму свыше 320 млн тенге", - рассказала представитель МВД.

По ее информации, в преступную группу входили посредники из числа приближенных к сотрудникам процессингового центра, а также так называемые помогайки в ЦОНах и нотариусы, которые выписывали фиктивные доверенности.

Роль всех участников преступной схемы будет определена в ходе проводимых оперативно-следственных мероприятий", - сообщила Турлыбек.